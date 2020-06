Von Anica Edinger

Heidelberg. Das Aus der Halle 02 schlägt hohe Wellen. In den sozialen Netzwerken drücken Hunderte Kommentatorinnen und Kommentatoren ihr Entsetzen aus. "In Heidelberg stirbt wirklich das komplette Nachtleben", schreibt eine. Und eine andere formuliert es noch deutlicher: "Heidelberg mutiert immer mehr zu einer langweiligen und toten Stadt. Schade."

In einem offenen Brief an Freunde, Partner und Weggefährten kündigten die Geschäftsführer der Halle 02 – Heidelbergs größtes Veranstaltungshaus in der Bahnstadt – am Sonntag das Ende der Halle 02 in gewohnter Form an. Man werde sich vollständig aus dem Kulturbetrieb zurückziehen, hieß es darin. Die Folge: Keine öffentlichen Veranstaltungen mehr, keine Konzerte, keine Partys, keine Ausstellungen – eben nichts, was mit Kultur zu tun hat und finanziell immer bezuschusst werden muss. Stattdessen werde man sich in Zukunft auf private Events wie Konferenzen, Firmenfeiern und Tagungen konzentrieren. "It was all a dream" – es war alles ein Traum – schrieb die Halle 02 am Sonntagabend in ihren Netzwerken.

Der Verein Eventkultur Rhein-Neckar, der Verband der Clubbetreiber in der Metropolregion, bezog sofort Stellung. "Dass nun ausgerechnet die Halle 02 als größte Location für Live-Veranstaltungen in Heidelberg als erstes ihr Ende ankündigt, ist eine Katastrophe", wird darin auch Tobias Breier, zweiter Vorsitzender von Eventkultur, zitiert. Es sei zu befürchten, dass andere Betriebe folgen werden. Mehr noch: Einige Mitglieder im Verband hätten in Gesprächen bereits angekündigt, dass sie demnächst einen ähnlichen Weg wie nun die Halle 02 einschlagen werden. "Es besteht zwar weiterhin die Hoffnung, dass die Programme der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien endlich konkret werden und die Clubs und Veranstalter zielgerichtet unterstützen, doch die wirtschaftlichen Folgen werden auch über die Laufzeiten potenzieller Hilfsprogramme hinaus weiterhin spürbar sein”, fürchtet auch Zora Brändle, die erste Vorsitzende. Deshalb bräuchten Clubs jetzt unbedingt eines: "Eine Perspektive durch gezielte finanzielle Hilfsmaßnahmen."

Darauf hofft auch Oberbürgermeister Eckart Würzner. Bund und Land hätten Gelder für Clubs und Diskotheken zur Überwindung der Corona-Krise bereits angekündigt. "Sie müssen in diesem Bereich jetzt unterstützen", sagt Würzner auf RNZ-Anfrage. Die Stadt jedenfalls sei längst in die Bresche gesprungen und habe der Halle 02 als städtischer Liegenschaft per Gemeinderatsbeschluss die Miete für sechs Monate erlassen, also bis Ende August. Was danach käme, werde man sehen müssen, meinte Würzner. Aber klar sei auch: "Wir können nicht alles bezahlen." Dennoch wolle er das Kulturprogramm in der Halle 02 und an diesem Standort in der Bahnstadt in jedem Fall erhalten – und das eigentlich auch mit den beiden Geschäftsführern Grädler und Seibold. "Wir kennen uns gut, sie haben in den vergangenen Jahren eine extrem tolle Arbeit geleistet und ich hoffe, sie werden das auch weiter tun." Deshalb müsse man sich jetzt "etwas überlegen", wie es Würzner ausdrückt. Denn wann es wieder Tanzveranstaltungen in Clubs geben werde, sei derzeit nicht absehbar.