Der verkehrsberuhigte Bereich in der Mühltalstraße ist nur 225 Meter lang, hat aber weder Gehwege noch ausreichend Platz bei einer Breite von fünf Metern. Die Stadt entschied mit Polizei und Sicherheitsauditor, dass hier nur noch hangaufwärts gefahren werden soll. Foto: kaz

Heidelberg-Handschushheim. (jola) Der Andrang bei der letzten Sitzung des Handschuhsheimer Bezirksbeirats war enorm: "Ein volles Haus wie selten", staunte Robert Bechtel (SPD). 100 Besucher strömten in den Carl-Rottmann-Saal, um die Diskussion zur geplanten Einbahnstraßenregelung im verkehrsberuhigten Bereich, (umgangssprachlich: Spielstraße) in der Mühltalstraße zu verfolgen - und daran teilzunehmen.

1002 Unterschriften habe er bis zu diesem Tag gesammelt, meldete sich Burghard Suermann zu Wort. Der Sprecher der Initiative Handschuhsheimer Hangbewohner (IHH) las die Argumente aus dem Schreiben ab, das er bereits im Vorfeld den Bezirksbeiräten und dem Ersten Bürgermeister Jürgen Odszuck zukommen ließ. Sein Kernargument: In der Einbahnstraße würde schneller gefahren werden, deshalb sollte die Stadt andere Maßnahmen ergreifen.

Nach einigen bestätigenden Wortmeldungen widersprach Detlev Haas den Hangbewohnern, die die Situation in der Spielstraße nicht besonders dramatisch sehen: "Es ist nicht wahr, dass es keine gefährlichen Situationen gibt." Er zeigte sich enttäuscht, dass scheinbar keiner der Anwohner an die Kinder und alten Menschen denke, sondern "nur den eigenen Vorteil im Blick habe."

Auch dass die Stadt eine unechte Einbahnstraße plant, innerhalb derer in beide Richtungen gefahren werden darf, wurde kritisiert: "Das ist ein Egoismus ohne gleichen", so eine Hangbewohnerin. Einig waren sich die Besucher nur darüber, dass tatsächlich zu schnell gefahren wird - in dem Bereich gilt Schrittgeschwindigkeit. Nach mehr als 15 teilweise minutenlangen und emotionalen Beiträgen der Besucher wurde die Sitzung fortgesetzt. Schon seit vielen Jahren versuche man "zu einer Verbesserung zu kommen, erklärte Reiner Herzog vom Verkehrsmanagement. Die Entscheidung sei nun auf die Einbahnstraße gefallen, "weil die Experten, mit denen wir gesprochen haben, das Problem im Gegenverkehr sehen".

Christiane Schmidt-Sielaff (SPD) wies darauf hin, dass die Entscheidung auch im Stadtentwicklungsausschuss besprochen werde. "Wir werden uns mit der jeweiligen Fraktion dazu rühren", erklärte sie und ergänzt zu den Einbahnstraßenplänen: "Das scheint mir eine politische Entscheidung zu sein." Schließlich habe ihr das Polizeirevier Nord gesagt, in der Straße sei die "Situation gut". Schmidt-Sielaff erklärt: "Einen Unfall mit gravierendem Personenschaden hat es nicht gegeben" und meint zur Maßnahme: "Das ist völlig unverhältnismäßig - so einen unsinnigen Vorschlag macht die Verwaltung doch sonst nie."

Birgit Müller-Reiss (Bunte Linke) dagegen wiegelte ab: "Die Beinahe-Unfälle häufen sich sehr - trotzdem müssen wir da durch und können nicht überall Einbahnstraßen machen - der Ortskern wäre abgehängt." Gemeinsam mit Sören Michelsburg (SPD) beantragte Schmidt-Sielaff schließlich, die Einbahnregelung abzulehnen und die Maßnahmen zu prüfen, die bereits von den Hangbewohnern vorgeschlagen wurden. Robert Bechtel und Harald Stierle enthielten sich, alle anderen stimmten dafür.