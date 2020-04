Von Arnd Janssen

Heidelberg. "Wir vs. Virus" hat es Ende März vorgemacht: Beim deutschlandweiten Hackathon der Bundesregierung beteiligten sich knapp 30.000 Teilnehmer, und zwar das erste Mal rein virtuell vor den heimischen Empfangsgeräten. Aus diesem Erfolg heraus entstand die Idee, einen solchen digitalen Hackathon auch in Heidelberg zu veranstalten. Dieser fand mit dem Titel "EduThon" am vergangenen Wochenende unter der Leitung von "Transfer Together" statt, einer gemeinsamen Bildungsinitiative der Pädagogischen Hochschule (PH) Heidelberg und der Metropolregion Rhein-Neckar. Rund 35 Teilnehmer und sechs Mentoren beschäftigten sich zwei Tage lang mit den Herausforderungen des digitalen Heimunterrichts und erarbeiteten – so gehört es sich bei einem Hackathon – ganz praktisch konkrete Lösungen.

Dies funktionierte auch ohne physische Nähe: "Die Grundstimmung ist sehr positiv und die Motivation hoch, man freut sich mal wieder richtig was zu tun zu haben", schilderte Julika Ritter, Koordinatorin des Hackathons. Das Teilnehmerfeld war bunt gemischt: Studierende sowohl technischer als auch geisteswissenschaftlicher Fächer, aber auch Lehrer, natürlich Eltern und sogar ein Schüler waren dabei. Per Videokonferenz-Software wurden die Teilnehmer in acht Gruppen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten aufgeteilt und diesen je eigene Chat-Räume zur Verfügung gestellt. Die Zuweisung erfolgte ausschließlich nach gemeinsamen Interessen der Teilnehmer, nicht nach fachlichem Hintergrund.

Melanie Seidenglanz, Netzwerkerin des "EduThon", erarbeitete in ihrer Gruppe einen Baukasten-Wochenplan, der vor allem Familien mit Grundschulkindern den Tagesablauf mit Schule unter heimischen Bedingungen erleichtern soll. Seidenglanz ist als Mutter von Grundschulkindern selbst betroffen: "Ältere Schüler können sich über soziale Netzwerke gut selbst organisieren beim Bearbeiten von Unterrichtsstoff, aber Grundschüler haben diese Digitalkompetenz noch nicht", erklärte sie. Der Baukasten-Plan soll Struktur in das Familienleben bringen. Nicht nur Lernsitzungen, auch Telefonate mit dem Freundeskreis sollen untergebracht werden, denn: "Den Kindern fehlen die sozialen Kontakte", betonte Katrin Ballhaus, Mutter und Mitglied im Landeselternbeirat. Struktur sei wichtig im Umgang mit dem Schulstoff, erst dann würde sich ein Gefühl wie in der Schule einstellen.

Auf einer Arbeitsplattform durften die Gruppen sich in Form von Texten, Bildern und Tabellen austoben. Die Mentoren gaben ihren Gruppen dabei keine klaren Leitlinien vor, sondern standen vor allem beratend zur Seite.

Eine weitere Gruppe setzte sich mit dem Thema Stressbewältigung auseinander. "Wie macht man sich sein eigenes Stresslevel bewusst und wie kann ich ihn bewältigen?", fasste Charlotte Heyl zwei der Leitfragen zusammen, die sich viele Menschen angesichts räumlicher Beengung aktuell stellen. Heyl ist wie Jonathan Schneider Lehramtsstudentin an der PH. Gemeinsam erarbeiteten sie in ihrer Gruppe eine App, die Stress in messbare "Tokens" auf einer Skala von null bis zehn einteilt. "Wir überlegten, dass uns seit Corona vor allem wichtig erscheint, Struktur und Ausgleich zu schaffen", berichtete Schneider. Mit der App kann man per Selbsteinschätzung feststellen, wie hoch das persönliche Stresslevel ist und dieses durch Aktivitäten wie das Lesen eines Buches wieder etwas ausgleichen.

Eine weitere Gruppe brachte das Thema soziale Ungleichheit von Schülern ins Spiel. "In sozial schlechter gestellten Familien werden Hausaufgaben teilweise nicht verstanden, oft gibt es eine Sprachbarriere", analysierte Lehrer und SPD-Stadtrat Sören Michelsburg. Abhilfe soll ein "Chatbot" schaffen, der mit den Lehrplänen der jeweiligen Jahrgangsstufen und mit Lehrmaterial der Buchverlage gespeist wird und den einzelnen Schüler unterstützen soll, wenn der mal nicht alleine weiterkommt. "Man kann es sich vorstellen wie eine ältere Schwester oder einen Nachhilfelehrer. Der Chatbot gibt nicht die Lösung, leistet aber eine Hilfestellung", erläuterte Önder Balkaya.

Die Initiatoren erhoffen sich nun eine schnelle Umsetzung der gemeinsam entwickelten Ergebnisse. Eine Umfrage von "Transfer Together" ergab jüngst, dass gerade Eltern derzeit einem gewissen Leidensdruck unterliegen und sich Unterstützung wünschten. "Auch die Schulen zeigten großen Zuspruch für den Hackathon", freuten sich Julika Ritter und Melanie Seidenglanz.

Info: Die Ergebnisse des "EduThon" werden online zusammengestellt: www.transfertogether.de/eduthon/.