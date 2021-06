Von Julia Lauer

Heidelberg. Die Entspannung in der Corona-Pandemie hat das Universitätsklinikum erreicht: Auf der Intensivstation liegen derzeit keine Covid-Patienten mehr. Im RNZ-Gespräch spricht Pflegedirektor Edgar Reisch darüber, wie es seinen Mitarbeitern nach annähernd eineinhalb Jahren Krise geht, ob sich die vielfach befürchtete Kündigungswelle am Klinikum schon bemerkbar macht – und er erklärt, wie es gelungen ist, die pflegerische Versorgung der Patienten zu jedem Zeitpunkt sicherzustellen.

Nach bald anderthalb Jahren zeichnet sich in der Corona-Pandemie Entspannung ab. Atmen die 3700 Pflegerinnen und Pfleger am Klinikum auf, Herr Reisch?

Am Montag vergangener Woche hatten wir das erste Mal seit Beginn der Pandemie keinen Covid-Patienten mehr auf der Intensivstation – eine große Erleichterung für uns alle. Doch die letzten Monate waren für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Tat gewaltig. Vieles, was ihnen früher ein Ausgleich war – Sport, Treffen mit Freunden – war nun nicht möglich, und die Pandemie brachte viele emotionale Momente mit sich: Die Pflegekräfte übernahmen oft zusätzlich die emotionale Unterstützung, die die Angehörigen aufgrund der Besuchsregelungen nicht leisten konnten. Nicht nur hatten viele Patienten Todesangst, auch die Mitarbeitenden waren sehr in Sorge um ihre Patienten.

Viele Pflegekräfte in Deutschland und der Welt haben sich mit Covid infiziert. Wie war das am Klinikum?

Auch bei uns gab es kranke Mitarbeitende. Die meisten haben sich im privaten Umfeld oder im Urlaub infiziert, manche auch untereinander. Aber im Patientenkontakt haben sich nur wenige angesteckt, etwa 75 Mitarbeitende über alle Berufsgruppen hinweg während der gesamten Pandemie. Zuletzt zeichnete sich hier eine gewisse Entspannung ab - inzwischen sind 80 Prozent des medizinischen Personals geimpft.

Im Winter waren viele Krankenhäuser wegen erkrankter Mitarbeiter am Limit. Waren die Grenzen der Belastbarkeit auch in Heidelberg erreicht?

Diese Angst hatten wir immer, und die Bilder aus Italien oder aus China waren uns sehr präsent. Wir haben deshalb die planbaren Operationen auf die Hälfte reduziert. Mitarbeitende der Intensivstationen der Kopfklinik, der Kinderklinik, der Chirurgie und der Orthopädie, haben auf den Covid-Stationen unterstützt, was entlastet hat. Auch zwölf Bundeswehr-Soldaten haben geholfen. Die Versorgung der Covid-Patienten war deshalb immer sicher. Dazu hat auch die Koordinierungsstelle beigetragen, die Patienten in Heidelberg und der ganzen Region verteilt hat.

Wie haben Sie als Pflegedirektor diese Zeit erlebt?

Als Mitglied der Taskforce zur Bekämpfung der Pandemie habe ich mich anfangs fast täglich mit dem Krisenstab getroffen. Vieles war zu organisieren und festzulegen: wo wir Masken und Beatmungsfilter herbekommen, wie wir Mitarbeiter schützen, wie wir den Abfall entsorgen ... Im Sommer war es dann etwas ruhiger, bis die zweite Welle kam. Die stressigste Zeit war um Weihnachten herum, als die Infektionszahlen so hoch waren. Jetzt hoffe ich, dass keine weitere Welle mehr kommt.

Sie sind gelernter Krankenpfleger. Kam der Punkt, an dem Sie auf Station mit anpacken mussten?

Nein, das musste ich nicht.

Wechselnde Schichten, ständige Überlastung und dann auch noch Covid: Mit dem Abklingen der Pandemie wurde eine Kündigungswelle von Pflegekräften befürchtet. Bemerken Sie sie schon?

Bisher nicht, aber das Abklingen der Pandemie ist in der Klinik auch erst seit einer guten Woche zu spüren. Bisher ging es sehr solidarisch zu: Teilzeit-Mitarbeitende haben ihre Arbeitszeit erhöht, Pflegekräfte, die in der EDV und im Personalrat tätig sind, haben auf den Stationen unterstützt. Wir hatten sogar weniger Krankheitsausfall als in anderen Jahren. Aber wie sich das nun weiter entwickelt, kann ich nicht vorhersagen.

Für das Personal mancher Kliniken gibt es eine Corona-Prämie. Sind Ihre Mitarbeiter da auch dabei?

Es wurde eine Prämie im vergangenen Jahr ausgezahlt, netto waren das 1500 Euro. Auch unsere Pflegekräfte, die auf den Stationen mit Covid-Patienten tätig waren, haben diese Prämie erhalten. Die Zahlung einer weiteren Prämie wurde im Februar diesen Jahres beschlossen. Die Zahlung soll Ende dieses Monats erfolgen.

Zuletzt war vielfach von einer Aufwertung des Pflegeberufs die Rede. Nehmen Sie das auch so wahr?

Die Pandemie hat verdeutlicht, dass die Pflege wesentlich ist für Behandlungserfolge. Ich bin selbst sehr stolz auf unseren Pflegedienst, darauf, wie gut das gelaufen ist. Aber bei den Bewerbungen von Auszubildenden merken wir die Aufwertung noch nicht: Hier sind die Bewerberzahlen konstant. Dass jetzt die geburtenschwachen Jahrgänge auf den Markt kommen, macht die Personalsuche in Zukunft nicht leichter.

Welche Strategie verfolgen Sie bei der Suche nach Mitarbeitern?

Für das kommende Jahr planen wir eine große Werbekampagne, für die wir europaweit ausschreiben. Über das Programm "Triple Win" suchen wir daneben weiter auch im Nicht-EU-Ausland nach ausgebildeten jungen Pflegekräften. 60 neue Pflegekräfte werden im Laufe dieses Jahres aus Serbien, Bosnien und Tunesien zu uns kommen.

Im vergangenen Herbst haben Sie mit einer Plakataktion Intensivpflegekräfte gesucht. 40 volle Stellen wollten Sie so besetzen. Hat das trotz der Pandemie geklappt?

Die Intensivpflege ist die Achillesferse der Versorgung. Die Nachfrage ist hier immer höher als das Angebot. Gerne würde ich noch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen.

Gesundheitsminister Jens Spahn hat die Pflege zum zentralen Thema seiner Legislaturperiode erklärt. Wie sieht es denn mit der Krankenpflege aus: Ist da genug passiert?

Dass nun jede Stelle in der Krankenversorgung, die besetzt werden kann, auch finanziert wird, rechne ich ihm hoch an. Früher war es so: Alles, was man nicht ausgab, hat man gespart. Aber seit vergangenem Jahr ist die Krankenpflege aus dem Vergütungssystem der Fallpauschalen ausgegliedert. Das heißt, Krankenhäuser erhalten seit 2020 ein eigenes Pflegebudget. Auch dass es nun klare Richtlinien für Personaluntergrenzen gibt, verdient eine Würdigung. In der Krankenpflege ist schon etwas passiert.