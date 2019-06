Viel Applaus gab es für die Architekten des grünen Wahlsiegs am Mittwochabend bei der Jahreshauptversammlung im Literaturcafé. Umweltbürgermeister Wolfgang Erichson (stehend), der die Sitzung leitete, kündigte dabei eine "Giftliste" für mehr Klimaschutz an. Foto: Rothe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Das wahlentscheidende Thema Klimaschutz werden die Heidelberger zu spüren bekommen - zumindest wenn es nach den Grünen, der stärksten Kraft im Gemeinderat, geht. Umweltbürgermeister Wolfgang Erichson kündigte eine "Giftliste" mit klimafreundlichen Projekten an, die irgendwo in den Weiten der Stadtverwaltung gescheitert sind - und die er nun wieder vorlegen will. Er kündigte unter dem Beifall der 75 Parteimitglieder bei der Jahreshauptversammlung der Grünen an, dass die Liste "wehtun" und "sehr unpopulär" sein würde. Ein Punkt unter "mehr als 20" (Erichson) auf der Liste: Der Anwohnerparkausweis soll möglichst schnell so viel kosten wie ein Jobticket für Busse und Bahnen - also nicht mehr 36 Euro im Jahr, sondern 42 Euro im Monat. Seine Begründung: "Autofahren muss man mindestens so teuer machen wie den Nahverkehr, wenn man es mit dem Klimaschutz ernst meint. Das soll jeden treffen, wenn er sich um einen Parkplatz bemüht."

Bei solchen Vorhaben sollte ihn die grüne Basis und die erstarkte Ratsfraktion ordentlich antreiben: "Diesen zahlenmäßigen Druck muss man in politischen Druck umwandeln." Und der 63-Jährige, der noch vier Jahre im Amt ist (und nicht mehr antreten kann), gab den guten Rat: "Treibt mich vor Euch her, damit tut Ihr mir einen Gefallen. Ich werde liefern!" Und mit einem Blick auf die Mehrheitsarithmetik sagte er: "Wir brauchen nur eine mittlere Fraktion, also SPD oder CDU, und dann nur noch einen Einzelstadtrat, um die Mehrheit im Gemeinderat zu bekommen."

Ganz von sich aus war Erichson nicht auf die Ankündigung der Grausamkeiten gekommen, denn eigentlich wollten die Grünen am Mittwochabend auf dem ersten Treffen nach der Wahl (sich) ein bisschen feiern, bis das Mitglied Simon Hnilica die entscheidende Frage stellte: "Welchen Auftrag für die Zukunft und welche Verantwortung haben wir denn nun?" Schnell fand der grüne Kreisvorsitzende Florian Kollmann die Antwort: absoluten Vorrang für Klimaschutz - und gab den Weg frei für Erichson, wobei Kollmann derjenige war, der das Wort "Giftliste" ins Spiel brachte.

Und doch goss manches Mitglied Wasser in den Wein: Ob denn die Partei denn nur das eine Thema Klimaschutz habe, fragte Jörg Dulz. Der grünen Kreisvorsitzenden Monika Gonser fiel bezahlbares Wohnen ein - auch wenn das "im gewissen Widerspruch zum Klimaschutz steht", ihr Amtskollege Kollmann meinte: "Klimaschutz muss spürbar, soll aber nicht unangenehm werden."

Abermals löckte Dulz wider den Stachel: "Trotz des Wahlsiegs sind wir ja kaum verwurzelt in der Stadtgesellschaft. Da brauchen wir eine breite Basis." Das sah Kollmann anders: "Wir benötigen keine Stadtteilvereine, wir sollten eher in den existierenden Stadtteilstrukturen wirken." Und Erichson sekundierte: "Wir werden jetzt nach der Wahl 67 Bezirksbeiräte benennen müssen oder dürfen. Und die machen ganz konkrete Stadtteilarbeit."

Ansonsten hielt vor allem Kollmann, der schon seit sechs Jahren als Kreisvorsitzender amtiert, eine Rückschau auf einen bewegten Wahlkampf: mit allerhand Klinkenputzen und aktiver Arbeit an den Infoständen. Aber Kollmann verwies auf eine besonders junge Liste, die "die Vielfalt und Ideen der Stadt abgebildet" habe. Und diese kleine Spitze gegen den Wahlverlierer musste sein: "Im Gegensatz zur CDU haben wir etwas auf den vorderen Plätzen unserer Liste geändert." Und tatsächlich sind unter den 16 grünen Stadträten zehn (!) neue. Deswegen hat Kollmann auch erst mal nur ein organisatorisches Ziel: "Handlungsfähig werden in neuer Größe."

Und natürlich muss er mit den enormen Erwartungen gerade der jungen Aktivisten umgehen. Denn die haben zum Gutteil den grünen Wahlkampf gewuppt - und waren am Mittwochabend besonders stark präsent. Denn wie sagte Leander von Detten mit Blick auf seinen ersten Wahlkampf: "Überall auf der Welt erhebt sich die Jugend und geht für ihre Anliegen auf die Straße. Wer glaubt, dass man ohne die Jugend Politik machen kann, hat wohl kein Fernsehen geschaut oder keine Zeitung gelesen." Und es sind wohl vor allem junge Mitglieder, die zu den Grünen strömen - innerhalb eines Jahres wuchs die Heidelberger Basis um ein Fünftel auf 493 Mitglieder: "So einen Sprung hatten wir noch nie gemacht", freute sich Kollmann.

Schließlich wurden die beiden Kreisvorsitzenden wiedergewählt: Kollmann erhielt 68 von 75 Stimmen (91 Prozent; bei fünf Gegenstimmen und zwei Enthaltungen); er steht seit sechs Jahren an der Spitze. Auf Gonser entfielen 72 Stimmen (96 Prozent; bei keiner Gegenstimme und drei Enthaltungen); sie amtiert erst seit einem halben Jahr, hatte aber den Posten bereits von 2011 bis 2015 inne.