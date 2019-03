Der Schuhhändler Dielmann hatte 2011 auf eigene Kosten einen neuen Pustefix-Bären an der Ecke Märzgasse/Hauptstraße beschafft. Nun will er ihn bei seinem Auszug aus dem Laden im Sommer mitnehmen - und gegenüber der RNZ äußerte er Kritik an der Stadt. Foto: Rothe

Heidelberg. (hö) Auch wenn die Zukunft des beliebten Pustefix-Bären gesichert scheint: Die Stadt will die heftige Kritik von Thomas Dielmann nicht auf sich sitzen lassen. Der Geschäftsführer der gleichnamigen Schuhkette hatte sich darüber beschwert, dass ihn die Stadtverwaltung ungenügend unterstützt habe - sei es bei einer besseren Warenpräsentation oder bei einer höheren Sichtbarkeit seines Ladens in der Hauptstraße. "Das Thema der Werbeanlagensatzung ist das Thema vieler Einzelhändler", meint Nikolina Visevic vom Citymarketingverein "Pro Heidelberg". "Wir spüren gerade auch beim Baurechtsamt, dass man sehr bemüht ist, eine gute Lösung zu finden."

"Wir gehen das Thema jetzt auch an und versuchen, die Wünsche der Händler aufzunehmen", sagt auch der Leiter der städtischen Wirtschaftsförderung, Marc Massoth, "was aber nicht geht, wäre eine Warenauslage in der Hauptstraße." In den Türen sei das alles kein Problem, aber im öffentlichen Raum gehe das nicht - sofern es sich nicht um Blumen, Postkarten und Zeitungen handelt.

Was allerdings beide ärgert, ist, dass Dielmann seinen Ärger zwar der RNZ mitgeteilt hat, sich aber nicht gegenüber der Wirtschaftsförderung geäußert hat - und auch nicht bei "Pro Heidelberg", in dem die meisten der Innenstadt-Läden zusammengeschlossen sind (Dielmann war hier kein Mitglied). "Wir müssen das wissen, damit wir gegensteuern können", so Visevic. Akute und aktuelle Probleme des Schuhladens seien weder Visevic noch Massoth bekannt, "das waren alles ältere Angelegenheiten". Auch dem Einzelhandelskümmerer, sozusagen dem Ohr der Stadtverwaltung an den Läden im Zentrum, sei nichts bekannt: "Daher ist unsere Bitte, sich jedes Mal, wenn es Probleme gibt, direkt an die Wirtschaftsförderung zu wenden", so Massoth. "Die Händler müssen eben auch manchmal von sich aus aktiv werden."

Allerdings hatte die Stadt keine Handhabe, etwas gegen die Ansiedlung eines Burgerlokals anstelle des Schuhladens zu tun, wie Massoth berichtet: "Diese Art der Gastronomie ist an dieser Stelle nicht ideal. Wir haben vielmehr ein Interesse an einem qualitativ hochwertigen Einzelhandel. Wir haben auch mit den Eigentümern der Immobilie geredet - aber da war nichts zu machen." Ebenso sind der Stadt die Hände gebunden bei den hohen Mieten, über die Thomas Dielmann gegenüber der RNZ geklagt hatte: "Wir können höchstens in Gesprächen versuchen, dass der Bogen nicht überspannt wird. Aber wenn es den Ruf nach Subventionen geben sollte, kann ich nur raten, davon die Finger zu lassen", so Massoth. Auf jeden Fall will er Dielmann dabei unterstützen, eine andere Ladenfläche näher am Bismarckplatz zu finden.

Zumal der Schuhhändler ja prinzipiell am Standort Heidelberg festhalten will - auch wenn er den Pustefix-Bären erst einmal mitnimmt. Für ihn hat Heidelberg-Marketing-Chef Mathias Schiemer bereits doppelten Ersatz gefunden - möglichst an alter Stelle, an der Ecke der Märzgasse, und an einer Touristinformation.