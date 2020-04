Heidelberg. (Kaz) "Das dritte Küken ist noch feucht und sitzt günstig zwischen den trockenen und warmen Geschwistern", schreibt Greifvogel-Experte Hans-Martin Gäng in seinem digitalen Tagebuch. Auf dem Turm der Heiliggeistkirche in Heidelberg sind am Montag die ersten beiden Wanderfalken-Jungen geschlüpft. Und am Dienstag schaffte es auch noch Nummer drei aus der Schale.

Seit 1999 gibt es auf dem Kirchturm den kameraüberwachten Nistkasten, der als "Heidelberger Modell" Nachahmer in aller Welt fand. In ganz Deutschland sind inzwischen 18 solcher Stationen eingerichtet. Laut Hans-Martin Gäng schlüpfte in Heidelberg nun der erste Nachwuchs des Jahres – und das außergewöhnlich früh. Viele Menschen verfolgen die Wanderfalken – das zeigt ein Blick auf die Internetseite der AG Wanderfalkenschutz vom Naturschutzbund Baden-Württemberg, auf die es bis Dienstagvormittag schon mehr als 2000 Zugriffe gab.

Ein "Privatleben" hat das Brutpaar Palatina und Zephyr also nicht. Auch die Eiablage zwischen dem 28. Februar und dem 7. März ist dank Kamera dokumentiert. Jetzt beginnt auf dem Turm die fürsorgliche, aber auch anstrengende Aufzucht der Jungen. Gäng freut sich, dass sich so viele Menschen für das Verhalten der seltenen Greifvögel interessieren.

Palatina und Zephyr sind seit 2017 ein Paar und zogen gemeinsam bereits acht Küken groß. Insgesamt wurden bisher 69 Wanderfalken in der Altstadt flügge. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Zwei Junge vom letzten Jahr wurden nur wenige Monate alt. Sabine wurde tot unter einer Stromleitung in Sandhausen gefunden, Armin verhedderte sich in Heidelberg in einem Taubenschutzzaun und brach sich bei seinen Befreiungsversuchen den Fuß. Trotz Behandlung in einer Spezialklinik in Karlsruhe konnte er nicht gerettet werden. "Über die Hälfte der Wandervögel überleben das erste Jahr nicht", weiß Gäng.

Immerhin: Vincenzo, ebenfalls Jahrgang 2019, wurde im Ahrtal gesichtet beziehungsweise zufällig gefilmt – in der Nähe eines Uhu-Horsts, dem er hoffentlich nicht zu nahe gekommen ist. "Junge Wanderfalken müssen sich ihr Revier erobern", so der Wanderfalken-Experte Gäng. Daher würden sie von den Eltern auch regelrecht "aus dem Nest geworfen".