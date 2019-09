Von Holger Buchwald

Heidelberg. Leonora und ihre Mutter Janine Bühler sind Kämpferinnen. Seit gut einem halben Jahr leben die beiden mit einer Ausnahme von wenigen Tagen in der Heidelberger Kinderklinik. Denn im März wurde bei der damals neunmonatigen Leonara Blutkrebs diagnostiziert. Mehrere Chemotherapien haben nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Jetzt kann das kleine, lebenslustige Mädchen nur noch hoffen, dass ihr genetischer Zwilling gefunden wird, und dass sie von ihm eine Stammzellspende erhält. Anders hat sie keine Chance, ihren zweiten Geburtstag zu erleben.

Die Blutwerte von Leonora sind derzeit sehr schlecht. Selbst ihre älteren Geschwister Yushua (12) und Alessia (8) dürfen sie an solchen Tagen nicht besuchen. Zu hoch wäre die Gefahr, dass sie Leonora mit irgendeiner Krankheit anstecken. Janine Bühler schläft auf einem Klappbett bei ihrer jüngsten Tochter und ist damit auch von ihren beiden "Großen" getrennt. "Zum Glück gibt es Face Time", sagt sie: So können die Familienmitglieder wenigsten über Handy miteinander sprechen und sich dabei auch noch sehen.

Die kleine Patientin selbst "steckt das alles supergut weg", berichtet ihre Mutter: "Sie ist so ein Sonnenschein, das ist der Wahnsinn." Wieder einmal bekommt Leonora eine Chemotherapie. Dieses Mal, um den Blutkrebs zurückzudrängen, sodass eine Stammzelltherapie überhaupt fruchten kann. Gegen die Übelkeit bekommt sie Tabletten. Und auch, wenn sie sich trotzdem immer wieder übergeben muss, lache sie fast den ganzen Tag, so ihre Mutter.

Janine Bühler setzt all ihre Hoffnung nun in eine große Registrierungsaktion, die sie zusammen mit einer Freundin organisiert hat. Alle, egal ob jung oder alt, Frau oder Mann, sind eingeladen sich als potenzielle Stammzellspender bei der Knochenmarkspenderdatei DKMS registrieren zu lassen. Nur ein wenig Speichel mit einem Wattestäbchen aus der Mundhöhle entnehmen - mehr ist dafür nicht notwendig. Nur jeder Hundertste, der sich registrieren lässt, wird irgendwann um eine Spende gebeten. Die Stammzellen können in aller Regel über das Blut gewonnen werden.

Janine Bühler hofft nun, dass möglichst viele Menschen zum Sportzentrum der TSG Rohrbach kommen. Und das darunter Leonoras Lebensretter ist. Oliver Baumann, Torhüter der TSG 1899 Hoffenheim, ist Schirmherr der Aktion und wird dabei sein. Zudem kommt auch Schlager-Sänger Markus Becker. Für die Patientin selbst wäre das Fest viel zu gefährlich. Deswegen hat Leonora im letzten halben Jahr auch nur 15 Tage zuhause verbracht. Darunter ihren ersten Geburtstag. Seit Wochen darf sie die Kinderklinik nicht verlassen. Nur einmal durfte das Mädchen mit seiner Mutter in den Zoo. "Das fand sie toll", berichtet Janine Bühler.

Es gibt so viele Sachen, die die tapfere Mutter gerne mit ihrer Tochter noch machen würde. Für das Schwimmbad etwa war Leonora im letzten Jahr zu jung und dieses Jahr zu krank. "Ich hoffe jetzt auf ein bisschen Glück in meinem Leben", sagt Bühler. Sie selbst musste wegen ihrer Gesundheit eine Ausbildung als Erzieherin aufgeben. Auch Yushua und Alessia waren schwer krank. Bei ihm war die Lunge bei der Geburt nicht ausgereift. Sie hatte als Kleinkind mehrere Infekte und musste wiederbelebt werden. Bei all diesen Schicksalsschlägen hat sich Bühler den Mut bewahrt: "Aufgeben ist keine Option."

Info: Die Registrierungsaktion für Leonora findet am Sonntag, 6. Oktober, von 13 bis 18 Uhr im Sportzentrum der TSG Rohrbach, Erlenweg 24, statt. Dafür werden noch Helfer gesucht - unter stadtredaktion@rnz.de.