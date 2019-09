Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Prozesse ist Memet Kilic gewöhnt. Der Grünen-Politiker, der von 2009 bis 2013 im Bundestag saß und 2017 im Wahlkreis Rhein-Neckar kandidierte, ist im Hauptberuf Rechtsanwalt. Doch was ihm nun droht, ist neu: Der 52-Jährige soll in Ankara selbst vor Gericht gestellt werden. Der Vorwurf: Präsidentenbeleidigung.

Hintergrund ist ein Interview, das Kilic im Jahr 2017 dem türkischen Online-Magazin "ABC Gazetesi" gab. Darin sagte er, Erdogan habe dem Land großen Schaden zugefügt. Und: "Ich bin als Politiker mit türkischen Wurzeln sehr traurig darüber, dass mein Land in diese Lage gebracht wurde und bezeichne diejenigen, die es in diese Lage gebracht haben, als Vaterlandsverräter."

Kilic wies am Dienstag den Vorwurf der Beleidigung zurück. Das Wort "Verräter" sei eine "politische Retourkutsche" gewesen, sagte er der RNZ. Erdogan selbst überziehe Gegner täglich mit derlei Begriffen. "Die Kränkungsbereitschaft dieser Islamisten ist enorm."

Tatsächlich gehen in der Türkei Klagen wegen Präsidentenbeleidigung in die Tausende. Erst vergangene Woche wurde die Istanbuler Chefin der Oppositionspartei CHP auch deshalb zu fast zehn Jahren Haft verurteilt. Kommende Woche muss die bereits wegen PKK-Unterstützung verurteilte Kölner Sängerin Hozan Cane wegen dieses Vorwurfs erneut vor Gericht. Auslöser ist eine auf Facebook gepostete Karikatur.

Kilic zufolge stehen auf den Vorwurf bis zu vier Jahre Haft, da seine Aussagen über Medien erfolgten, sogar bis zu sechs Jahre. Mitte Dezember ist in Ankara eine Anhörung angesetzt. Ob er daran teilnimmt, hat Kilic noch nicht entschieden. "Ich hadere noch mit mir". Aus Angst vor Verhaftung war er seit drei Jahren nicht mehr im Land seiner Geburt. Im Fall einer Verurteilung will er bis vor den Europäischen Menschengerichtshof ziehen.

Der Konflikt zwischen Kilic und der türkischen Regierungspartei AKP hat Vorgeschichte. Kilic kritisiert Erdogan und seine Anhänger gerne und regelmäßig. Im Herbst 2015 kam es in Heidelberg zum Prozess, weil ein deutsch-türkischer AKP-Politiker ihn wegen Beleidigung verklagte. Kilic hatte ihn "Erdogans Kettenhund" genannt. Als sich ein Scheitern der Klage abzeichnete, zog der AKP-Mann sie zurück, um in der Türkei weiter zu prozessieren. Kilic konnte dies abwenden, indem er in Deutschland ein Urteil erstritt, dass seine Aussage als Meinungsäußerung legitim gewesen sei.

Unterstützung erhält Kilic von anderen türkischstämmigen Politikern. "Die Bundesregierung muss diesen Angriff auf die Meinungsfreiheit in aller Deutlichkeit zurückweisen", forderte in Berlin die Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen. Cem Özdemir (Grüne) sprach von nicht zu duldenden "Angriffen auf unsere Gesellschaft und Demokratie".

Eingereicht wurde die aktuelle Klage bereits 2017. Dass Kilic erst jetzt davon erfuhr, erklärt er mit einem Zuständigkeitsstreit zwischen zwei Gerichten. Zugestellt wurde sie vor rund einem Monat - an einen Neffen Kilics in der Türkei.

In der Heidelberger Verhandlung 2015 hatte der Anwalt seines Gegners noch gehöhnt, Erdogan interessiere sich wohl kaum für den unbedeutenden Ex-Abgeordneten in Heidelberg. Das ist inzwischen offenbar anders: Die Anzeige stammt aus dem Rechtsbüro des Generalsekretariats im Präsidialamt.

Update: Dienstag, 10. September 2019, 20.07 Uhr