Viele sind extra aus Mannheim, Karlsruhe und Kaiserslautern angereist, um in Heidelberg mit Flaggen und Schildern für Demokratie in Venezuela zu demonstrieren. Foto: Alex

Von Manfred Ofer

Heidelberg. "Freiheit!" Immer wieder hallte der Ruf am Samstag über den Bismarckplatz. Eine Gruppe von rund 80 Venezolanern demonstrierte dort lautstark für politische Veränderungen in ihrer Heimat. In dem lateinamerikanischen Land spielt sich seit Monaten ein Machtkampf zwischen dem Staatschef Nicolás Maduro und dem Führer der Opposition, Juán Guaidó, ab. Weltweit sind am Wochenende Menschen auf die Straße gegangen, um für freie Wahlen in Venezuela zu demonstrieren.

Viele Teilnehmer, die in Heidelberg ihre Solidarität mit dem venezolanischen Parlamentspräsidenten Guaidó zum Ausdruck brachten, schwenkten Landesfahnen und stimmten Sprechchöre an. Sie zeigten Bilder von Menschen, die bei den Protesten in ihrer Heimat ums Leben gekommen sind. Im Gespräch mit Passanten erläuterte Alexandra Tellez (37) die Hintergründe. Die Rechtsanwältin lebt seit acht Jahren in Heidelberg und promoviert an der Uni in Jura. "Ich wünsche mir die Rückkehr meines Landes zur Demokratie", sagte sie.

Ihr Mann Juan Luis Sosa (43), der wie sie als Rechtsanwalt tätig ist, bezeichnete das Jahr 2015 als eine Zäsur in der Geschichte seines Landes: "Im Dezember hat die Opposition bei den Parlamentswahlen eine Zweidrittelmehrheit erzielt, doch Nicolás Maduro hat den demokratischen Prozess abgewürgt." Stattdessen habe der Staatschef die Richter am Obersten Gericht durch mit ihm loyale Vertreter ersetzt. Bei den letzten Wahlen sei die Opposition schon gar nicht mehr zugelassen worden. "Venezuela wird von einer Autokratie regiert", so Sosa. Die Demonstranten forderten am Samstag freie Wahlen in ihrem Land. Der Oppositionsführer hatte sich im Januar unter Berufung auf die staatliche Verfassung zum Übergangspräsidenten ernannt. Maduro hingegen werfen viele Venezolaner Korruption und Menschenrechtsverletzungen vor. Auf Schildern, die die Venezolaner hochhielten, stand eine deutliche Botschaft zu lesen: "Maduro Out".

Das taten sie in dem Bewusstsein, dass am Sonntag ein Ultimatum der EU und anderer westlicher Staaten verstrich, in dem Nicolás Maduro dazu aufgefordert wird, freie und demokratische Wahlen in Venezuela anzuberaumen. Sollte dieses verstreichen, hatten Länder wie Spanien, Deutschland und Frankreich angekündigt, dessen Gegenspieler Juán Guaidó als Präsidenten anzuerkennen. "Wir hoffen, dass Maduro nachgibt, doch ich halte es für wahrscheinlicher, dass er versuchen wird, sich an die Macht zu klammern", so Alexandra Tellez. Viel werde davon abhängen, wie sich das Militär entscheide. Luisa Ramirez Vasquez (22), die in Heidelberg Politik und Soziologie studiert, vertrat einen klaren Standpunkt: "Als ich geboren wurde, war Venezuela noch ein freies Land. Ich möchte, dass wir wieder eine Demokratie werden." Noch während sie und die anderen demonstrierten, sickerte eine Meldung durch, dass ein General der Luftwaffe per Video in den Onlinediensten zum Sturz Maduros aufgerufen habe.