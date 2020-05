Von Denis Schnur

Heidelberg. Er ist eine weltweite Koryphäe, wenn es um die Erforschung der körpereigenen Abwehr von Erregern gilt. Prof. Peter Krammer war von 1976 bis Ende April am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) tätig. Seit er den programmierten Zelltod erforscht hat, gilt der 74-Jährige immer wieder als Kandidat für den Medizin-Nobelpreis. Warum seine Forschungen auch in der Corona-Pandemie bedeutend sein könnten und warum Deutschland vielleicht zu voreilig den "Lockdown" beendet, erklärt der Immunologe im RNZ-Interview.

Prof. Krammer, wann werden wir in unser "normales" Leben zurückkehren?

Ich befürchte, dass die Normalität lange auf sich warten lässt. Wir werden uns möglicherweise sehr lange auf ein Leben mit Masken einrichten müssen.

Eine Voraussetzung für Normalität wäre ein wirksamer Impfstoff.

Von der Entwicklung und der Herstellung eines Impfstoffes sind wir noch weit entfernt. Normalerweise geht eine Entwicklung von Medikamenten oder Impfstoffen durch vier Phasen klinischer Studien. Und das dauert mindestens viele Monate, eher Jahre.

Ist es aus immunologischer Sicht ratsam, diese Phasen zu verkürzen?

Als Wissenschaftler und Arzt ist es mir lieber, man hält den Weg und die Regularien ein. Schließlich kann man mit Medikamenten und Impfstoffen auch großen Schaden anrichten. Nur im Moment ist die Situation weltweit so dramatisch – Deutschland ist ja noch gut dran. Und durch diese Dramatik wächst der Druck immer mehr, dass man die Regularien lockert.

Vor einer Woche sammelte die EU 7,4 Milliarden Euro für die Corona-Forschung. Kann man die wirklich mit viel Geld beschleunigen?

Viel Geld hat verschiedene Effekte. Einmal ist Wissenschaft teuer. Wenn Sie mehr Geld haben, können Sie mehr Personal einstellen, mehr forschen, vielfältiger forschen. Und dann gibt es irgendwann eine weitere Phase: Stellen Sie sich vor, es sind Millionen durchzuimpfen oder zu therapieren. Dann muss das Material dafür erst einmal produziert werden.

Warum ist es so schwer, die Krankheit in den Griff zu bekommen?

Wir wissen noch viel zu wenig über die Covid-19-Erkrankung. Wir wissen, es ist eine Viruserkrankung. Aber wir wissen nicht, ob Infektionsschutz existiert, wenn man einmal infiziert worden ist. Und wir verstehen nicht, wie die Erkrankung entsteht und sich entwickelt – die sogenannte Pathogenese.

Wie könnte die aussehen?

Es wurde berichtet, dass Patienten, denen es schlecht geht, ganz ruhig und still sind – im Gegensatz zu anderen Patienten auf der Intensivstation. Das lässt darauf schließen, dass das Virus zu Beginn zu einer Ausschüttung von Gewebshormonen wie Interferon oder Tumornekrosefaktor führt. Diese bewirken wahrscheinlich dieses Stillsein und die enorm schnelle Krankheitsentwicklung. Danach kommt eine Phase, in der Lungenzellen kaputt gehen. Da spielt möglicherweise Autoimmunität eine Rolle, bei der das Immunsystem autoaggressiv reagiert und Lungenbläschen zerstört. Ich bin in Kontakt mit Christof von Kalle, einem ehemaligen Kollegen aus Heidelberg und Berater von Gesundheitsminister Jens Spahn. Wir haben schon vor Wochen darüber nachgedacht, ob die Verhinderung von Zelltod in der Lunge ein Angriffspunkt für ein Medikament sein kann.

Ein Punkt, an dem die Firma Apogenix forscht, die sie 2000 gegründet haben.

Genau. Mittlerweile gehört sie zum größten Teil der Dievini-Hopp-Holding, aber ich sitze auch im Aufsichtsrat. Dem Medikament liegt eine Entwicklung zugrunde, die auf viele Jahre Arbeit in meinem Labor zurückgeht und im DKFZ gelaufen ist. Hintergrund ist die Apoptose – der programmierte Zelltod.

Was ist das genau?

Wir haben festgestellt, dass Zellen einen Todesrezeptor haben. Wenn man diesen aktiviert, kann man Zellen dazu bringen, sich selbst zu zerstören. Darauf aufbauend haben wir ein Medikament entwickelt: Asunercept, ein löslicher Todesrezeptor, mit dem man das Andocken von Molekülen an diesem Rezeptor blocken kann – um so vielleicht den Zelltod zu verhindern.

Wobei sie ursprünglich das Gegenteil vorhatten: Den Tod von Krebszellen über diesen Rezeptor provozieren.

Seitdem hat sich viel getan. Jetzt wissen wir, dass solche Rezeptoren verschiedene Funktionen haben. Sie können Tod auslösen, aber zum Beispiel auch Wachstum. Im Zusammenhang mit der Corona-Erkrankung wäre vor allem wichtig, wenn ein Medikament den Zelltod in der Lunge verhindern könnte. Das wird mit Asunercept gerade in Studien in Österreich, Italien und Spanien getestet.

So könnte man die Todesrate senken?

Das würde ich denken. Aber wie gesagt: Wir lernen täglich Neues über diese Erkrankung. Man wird sehen, ob sich die Theorie bewahrheitet.

Es ist nicht der einzige medikamentöse Ansatz.

Es wird ständig über Remdesivir diskutiert. Dieses Ebola-Medikament soll angeblich die Symptome mildern. Da gibt es aber ganz unterschiedliche Studien. Trump trompetet zwar dauernd, dass das Medikament jetzt unbedingt gegeben werden soll. Aber der hat auch empfohlen, Desinfektionsmittel zu injizieren – das ist geradezu unglaublich. Auf der anderen Seite will Anthony Fauci, ein seriöser Wissenschaftler und früherer Bekannter von mir, Remdesivir zur Corona-Therapie versuchen. Noch kann man nicht sagen, ob das erfolgreich ist.

Beim Blick auf die USA drängt sich der Eindruck auf, in Deutschland laufe vieles besser. Sehen Sie das auch so?

Die Politik hier macht einen ziemlich guten Job. Sie hat früh Maßnahmen veranlasst wie die Abstandsregeln und wir haben früh angefangen, auf das Virus zu testen. In meinen Augen haben wir aber bei den Masken zu spät reagiert. Natürlich waren die zunächst nicht ausreichend verfügbar und sind auch nicht ungefährlich – weil jeder denkt, mit Maske sei er geschützt. Aber man weiß, wie weit ein Luftimpuls gehen kann. Und wenn man eine Maske aufhat, ist der wesentlich kürzer bis überhaupt nicht vorhanden.

Jetzt wird in Deutschland vieles wieder gelockert. Wie bewerten Sie das?

Ich bin mir nicht sicher, ob es sehr sinnvoll ist, so schnell wieder alles zu öffnen. Das erhöht die Gefahr neuer Ansteckungen und einer zweiten Welle. Ich hätte trotz der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Implikationen länger gewartet.

Auch weil das Virus stark mutiert?

Bislang scheint das Virus eigentlich ziemlich stabil zu sein. Aber es könnte sein, dass es noch stärker mutiert. Und es kann sein, dass es – wie bei den Windpocken – in eine Richtung mutiert, die wir nicht vorhersehen möchten: Diese Viren fliegen nämlich durch die Luft und sind hochinfektiös. Das wäre ein Horrorszenario.

Bis Ende April haben Sie die Arbeitsgruppe Immungenetik am DKFZ geleitet. Hat Corona dort den Alltag geprägt?

Ja, auf zwei Arten: Erstens hatten wir auch am DKFZ mehrere Corona-Fälle – sogar einen auf meinem Stockwerk, bevor ich ausgeschieden bin. Das wusste lange keiner, und ich glaube, dass der Stiftungsvorstand früher hätte informieren müssen. Denn das führte doch zu Verwerfungen – auch bei mir im Labor: Da der Vorstand trotz der positiv getesteten Mitarbeiter auf dem Auszugstermin vom 30. April bestand, mussten meine Leute ihre Labors und Büros unter Hochsicherheitsbedingungen innerhalb einer Woche aufräumen, um das DKFZ zu verlassen. Das war nicht einfach. Ich selbst und ein Kollege gehören wegen unseres Alters zur Hochrisikogruppe. Ich kann nur hoffen, dass da nichts passiert ist.

Und die zweite Art?

Die indirekten Forschungen in Bezug auf die Corona-Erkrankungen, die in meinem Labor gelaufen sind und jetzt unterbrochen wurden: Einmal die Entwicklung von Asunercept, die von Apogenix weitergetrieben wird. Daneben hat bei mir Dr. Min Li-Weber viele Jahre an Substanzen aus chinesischen Heilpflanzen geforscht, die bei Krebs eingesetzt werden sollen, aber in China als Medikament gegen Covid-19 getestet wurden, weil sie angeblich das Andocken des Virus an den Virusrezeptor verhindern. Im Moment werden alle Strohhalme ergriffen, wenn es um die Corona-Erkrankung geht, deswegen ist es unverständlich, dass Ansätze, die helfen könnten, vom DKFZ-Vorstand unterbrochen wurden.

Am DKFZ mussten Sie aufhören, forschen Sie dennoch weiter?

Natürlich! Wir gründen gerade eine Firma, die heißt Medraxa. Wir bearbeiten ein System, das einzigartig auf der Welt ist: Vor zwei Jahren haben zwei Wissenschaftler den Nobelpreis für die sogenannte Checkpoint-Therapie bekommen. Das ist eine Antikörper-Therapie, die das Immunsystem reguliert – aber unspezifisch ist. Deshalb führt sie zu schweren Nebenwirkungen. Wir haben dagegen eine Therapie entwickelt, die antigen-spezifisch wirkt, die "Annexin-Checkpoint-Therapie". Damit können wir die Reaktion des Immunsystems gezielt unterdrücken.

Und damit auch bei Covid-19 helfen?

Ich würde wie gesagt spekulieren, dass man bei der Corona-Erkrankung in späten Phasen Autoimmunität findet. Wenn dies der Fall wäre, könnte man diese Reaktion gegebenenfalls runterregulieren und so den Körper vor sich selbst schützen. Wir haben zudem überraschend festgestellt, dass wir über ein weiteres Signal das Immunsystem auch massiv nach oben regulieren können. Damit könnte das Annexin-Checkpoint-System ein Mittel gegen Tumoren sein.

Ein Mittel gegen Krebs und Corona?

Beides ist zumindest denkbar. Aber dieser mögliche Einsatz ist kompliziert. Solche Therapien bergen immer auch die Gefahr, dass man Zellen zerstört. Es muss noch viel daran geforscht werden.