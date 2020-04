Von Marion Gottlob

Heidelberg. Der Bedarf ist enorm – und wird jetzt zumindest zum Teil gedeckt. Die Heidelberger Ärzteschaft hat am Karfreitag auf dem Wilhelmsplatz in der Weststadt kostenlos Corona-Schutzmittel wie Desinfektionsmittel und Masken an niedergelassene Ärzte und Zahnärzte ausgegeben. Initiiert hat die Aktion der stellvertretende Vorsitzende Albertus Arends, der dazu mit Ehefrau Katrin, Sohn Maurits und einem Team von rund 15 ehrenamtlichen Helfern seinen Stand aufgebaut hatte. Auch die Stadt half mit und schloss sich mit einer Spende von 50 Corona-Schutz-Paketen mit je 50 FFP2-Masken und 300 OP-Masken an: "Toll, dass es so eine Aktion gibt", betonte Oberbürgermeister Eckart Würzner vor Ort.

Schon eine halbe Stunde vor dem offiziellen Start kamen die ersten Ärzte, bis 17 Uhr waren 175 Vertreter der 245 Heidelberger Arztpraxen vor Ort. Zu ihnen zählte Johannes Greten, Spezialist für Traditionelle Chinesische Medizin: "Wir haben im Januar genügend Desinfektionsmittel bestellt und die Abläufe in der Praxis neu organisiert."

Für Allgemeinmedizinerin Beate Brezinski hat die Krise dagegen einiges verändert: "Es ist viel Arbeit bei deutlich weniger Patienten. Das Telefon steht nicht still." Die Patienten wollten wissen, ob sie an der Corona-Infektion erkrankt sind. In der Praxis fehlte es ihr bislang an Desinfektionsmittel und Masken. "Ich bin dankbar für diese Aktion. Ohne die Hilfe hätte ich vielleicht Ende April meine Praxis schließen müssen, weil mir die Ausrüstung fehlt."

Auch für Allgemeinmediziner Gustav Reimers hat sich der Berufsalltag durch Corona geändert: "Jeder denkt, die Praxen wären super voll, aber sie sind leer." Entweder wagen sich die Patienten aus Angst vor der Infektion nicht in die Praxis oder sie fürchten lange Wartezeiten. Dafür klingelt auch bei ihm ständig das Telefon mit Anfragen zu Corona. Angst vor einer Infektion hat er jedoch nicht: "Dann dürfte ich keine Arztpraxis haben. Wichtig ist jedoch der Selbstschutz, das ist klar", erklärte er, warum er bei der Aktion dabei war.

Neben Schutzmasken konnten sich die Ärzte auch mit Desinfektionsmittel eindecken. Die Essener Firma Evonik hatte 500 Liter davon gespendet. "Für unsere Mitarbeiter ist es toll, wenn man anderen helfen kann", betonte Robert Vogt von der Niederlassung in Dossenheim.

Ehrenamtliche Helfer hatten das Mittel in Zwei-Liter-Flaschen umgefüllt. Zu ihnen gehörten Stefan und Heike Hauck vom Stadtteilverein Weststadt mit Sohn Alexander. "Dr. Arends ist mein Hausarzt. So habe ich von der Aktion erfahren", berichtete Stefan Hauck. Marlen Pankonin, Vorsitzende des Stadtteilvereins, ergänzte: "Wir helfen gerne." Und das taten entsprechend viele: Roland Ernst spendete 1000 Euro für Masken, der Copy-Shop "Poca Office World" druckte kostenlos Gebrauchsanleitungen. Dazu gab es rund 500 Masken, die nach einem Aufruf – auch in der RNZ – an die Ärzteschaft gespendet worden waren – unter anderem von Malerbetrieben.

Info: Wer am Karfreitag keine Zeit hatte, kann ab Dienstag, 14. April, zwischen 8 und 12 Uhr mit Arztausweis Schutzmittel bei der Berufsfeuerwehr, Baumschulenweg 4, abholen (siehe weiterer Bericht über das neue Verteilzentrum in dieser Ausgabe).