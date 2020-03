Von Katharina Eppert

Gespenstische Stille im noch vor einer Woche gut gefüllten "Zum Achter", der Gaststätte des Heidelberger Ruderklubs (HRK). Es ist stickig, die liebevoll aufgestellten Tulpen auf den Tischen lassen langsam ihre Blätter fallen, und die Speisetafel aus Schiefer – "Besondere Empfehlungen" – bleibt schwarz, während einen Stock tiefer die Boote stillstehen. Rudersperre wegen Covid-19 ist sinngemäß auf einem Zettel in der Bootshalle zu lesen, daneben hängt ein älteres Schild "Bitte keine Rollsitze aus den Booten ausbauen". Man muss innerlich schmunzeln und denkt: Da war die Welt noch in Ordnung.

Melancholische Gedanken werden unterbrochen, als Uschi Krauß, Inhaberin der "Zum Achter"-Gaststätte, hereinkommt. Fesch, mit schwarzen Lederhosen, einem schwarzen Zum-Achter-Shirt, und einem Lächeln im Gesicht. Unverändert optimistisch. Wie man sie kennt. In der Hand hält sie einen Packen Flyer. "Wenn die Gäste nicht mehr zu mir kommen können, bringen mein Team und ich das Essen eben zu ihnen", sagt Krauß, als sei es das Selbstverständlichste der Welt. Klarer Gedanke, kurz gefasst, und das über Nacht. "Ich bin eine Nachtgrüblerin", sagt die Muter zweier Töchter. Den Anstoß, einen Home-Service anzubieten, lieferte ihr eine ehemalige Kollegin, die sie noch aus "Krokodilszeiten" kenne. Jene Gaststätte "Krokodil" hatte Uschi Krauß jahrelang mit ihrem Mann Joe Feigenbutz geführt, bevor beide 2005 in die HRK-Vereinsgaststätte nach Heidelberg wechselten.

Und nun Corona. Es macht die lebensfrohe Gastronomin sichtlich traurig, dass sie nun keine Gäste mehr bewirten und bedienen darf, mit ihnen Schwätzchen halten und lachen kann. Ihr Küchenteam, die Ruderer, die vielen Stammgäste: Das alles ist Familie für sie. "Nun muss eben eine kreative Lösung her", weiß sie aus Erfahrung. Schließlich sind das Rudern und der Gaststättenbetrieb nicht die ersten Säulen, die in ihrem Leben schlagartig wegbrachen: 2018 starb ihre Mutter an Krebs, im Dezember 2019 ihr Mann, Freund, und Teamplayer (im Grunde genommen ihr zweites Ich) nach langer Krankheit: der Gastronom und Musiker Joe Feigenbutz. Bilder und Gitarren erinnern an ihn, an eine glückliche Zeit. Sie scheinen ihr halt zu geben.

"Joe hätte auch gekämpft. Und wer weiß, vielleicht ist er sogar ein bisschen stolz auf mich, falls er sieht, dass ich immer weitermache, egal, was kommt", sagt die leidenschaftliche Rudererin und guckt dabei auf ihre Hände. "Ein paar Blasen habe ich immerhin noch." Vom Rudern. Die Gastronomin glaubt, dass in schweren Zeiten vor allem das Wir-Gefühl hilft. "Gemeinsam sind wir stark", steht daher auch auf ihrem Lieferservice-Flyer. Sie wedelt damit. Stillstand gibt es für sie nicht. Der hausgebeizte Lachs kommt nun mit dem Fahrrad oder Auto.

Info: www.zum-achter.com