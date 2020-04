Von Holger Buchwald

Heidelberg. Schmale Bürgersteige, kaum Platz für Radler: An vielen Stellen in Heidelberg können Fußgänger untereinander den in der Corona-Krise geforderten Mindestabstand von 1,50 Meter kaum einhalten. Daher schlagen nun die Grünen, aber auch die Radfahrer- und Fußgängerlobby vor, bei mehrspurigen Straßen eine Fahrbahn für Radler freizugeben.

Die Fraktion der Grünen im Gemeinderat hatte bereits vor der Corona-Krise im Gemeinderat den Antrag gestellt, dass die Verwaltung prüfen soll, welche Straßen und Fahrspuren innerhalb Heidelbergs in Radwege, Fahrradstraßen oder Fußgängerzonen umgewandelt werden können. "Jetzt bietet es sich an, einen Modellversuch vorzuziehen, da die Straßen ohnehin leerer sind", erklärt Grünen-Stadtrat Felix Grädler. Das sei vor allem im Vorgriff auf die schrittweise Schulöffnung im Mai sinnvoll. Denn dann erwartet Stadtrat Christoph Rothfuß, dass viele Kinder und Jugendliche den öffentlichen Nahverkehr meiden werden.

"Bevor sich die Radler auf ihren Wegen drängen, sollte der verfügbare Platz sinnvoll genutzt werden", so Rothfuß. Städte wie Berlin, Hamburg oder Düsseldorf hätten es schon vorgemacht und gezeigt, wie solche "Pop-up Bikelanes" aussehen können. "Der Testversuch soll wegweisend dafür sein, wie wir den Straßenraum nach der Corona-Krise fair zwischen allen Verkehrsteilnehmern aufteilen können", erklärt auch Stadträtin Marilena Geugjes. Dabei gehe es um die Verkehrswende, den Klimaschutz und die Lebensqualität der Heidelberger.

Die Mittermaierstraße in Bergheim, zwischen Hauptbahnhof und Neckar, könne eine Straße sein, in der eine Fahrspur für Radler freigegeben werden könnte, schlägt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) vor. "Auf dieser sehr hoch frequentierten Strecke wurde in den neunziger Jahren beidseitig ein Radweg angelegt, der teilweise nicht einmal den Mindestmaßen entspricht, nur um keine Abstriche bei den Fahrbahnbreiten machen zu müssen", beklagt der ADFC in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Eckart Würzner, Baubürgermeister Jürgen Odszuck und Verkehrsmanager Alexander Thewalt. "Dadurch haben sowohl Fußgänger als auch Radler in beiden Richtungen nicht ausreichend Platz." Eine Fahrspur pro Richtung müsse freigegeben werden, damit "Radfahrer nicht im Zentimeterabstand an den Fußgängern vorbei müssen". Ähnlich eng gehe es auch an einzelnen Stellen in der Kurfürsten-Anlage zu.

Peter Bews, Sprecher der Interessengemeinschaft Fußverkehr (IG Fuß), geht einen Schritt weiter. Er fordert: "Für alle Straßen, bei denen die Gehwege so zugeparkt oder so schmal sind, dass Fußgänger, die sich begegnen, nicht den Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten können, muss eine zügige Lösung gefunden werden." Das Einfachste wäre für ihn, in vielen Straßen "Shared Space" einzuführen, also Mischflächen, auf denen Autofahrer, Radler und Fußgänger gleichberechtigt wären. Hier würde das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme gelten.

Zudem befürwortet auch Bews, Fahrspuren für Radler zu öffnen – und zwar auf allen vierspurigen Straßen in der Innenstadt, allen voran in der Mittermaierstraße, der Berliner Straße, der Sophienstraße, der Friedrich-Ebert- und Kurfürsten-Anlage. Dadurch könnten die Fußgänger den bisherigen Radweg mit nutzen. Besonders zu beachten sei auch die Fläche vor Fußgängerampeln. Wenn hier den Autos eine Spur weggenommen würde, hätten die Fußgänger mehr Platz, um im gebotenen Abstand auf Grün zu warten.

Längerfristig fordert die IG Fuß, im gesamten Stadtgebiet die Geschwindigkeit auf 30 km/h zu begrenzen und alle Gehwege auf die Mindestbreite von 2,50 Meter auszubauen. "Gerade jetzt haben wir eine einmalige Gelegenheit, unsere Stadt neu zu gestalten", so Bews.

Die Stadtverwaltung konnte sich gestern nicht äußern. Denn alle Mitarbeiter waren damit beschäftigt, sich auf die Öffnung der Ämter am Montag vorzubereiten, die bislang während der Corona-Krise geschlossen waren.