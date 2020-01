Von Jonas Labrenz

Heidelberg/München. Das Corona-Virus ist auch in Deutschland aufgetaucht: Ein 33-jähriger Bayer aus Starnberg hat sich während einer Schulung bei einer Kollegin aus China angesteckt. Damit ist es erstmals zu einer Mensch-zu-Mensch-Übertragung des neuen Coronavirus außerhalb Asiens gekommen. Auch in Heidelberg wurden bereits einige wenige Menschen auf das Coronavirus getestet. Professor Hans-Georg Kräusslich vom Uniklinikum gab bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz gestern Nachmittag allerdings Entwarnung. Bis jetzt gab es keine positiven Testergebnisse. Auch in Stuttgart gibt es bereits Verdachtsfälle, in Mannheim dagegen wurde noch niemand auf das neue Virus getestet. Die wichtigsten Antworten:

Wie geht es dem Mann aus Bayern? Der Chefarzt der Klinik München-Schwabing, Clemens Wendtner, erklärt, es gehe dem 33-Jährigen "sehr gut". Er sei fieberfrei und habe auch keine Atemwegssymptomatik. Der Mann werde auf der Infektnormalstation behandelt, die Sonderisolierstation der Klinik müsse nicht genutzt werden.

Wie gefährlich ist das neue Coronavirus? Das am 31. Dezember 2019 erstmals beschriebene Virus gehört zur gleichen Familie wie das Sars-Virus, ist aber viel weniger gefährlich, erklärt Professor Hans-Georg Kräusslich. Er leitet die Abteilung Virologie am Heidelberger Uniklinikum. Die Letalität des neuen Coronavirus belaufe sich bis jetzt auf zwei bis drei Prozent. Das heißt, dass von 100 Menschen, bei denen das Virus diagnostiziert wurde, im Schnitt zwei bis drei daran sterben. Die Letalität der normalen Grippe, des sogenannten Influenzavirus, liegt bei ein bis zwei Prozent, an Sars starben 30 Prozent der Patienten.

Wie ansteckend ist das neue Virus? Der Erkrankte aus Bayern hat sich bei einer Kollegin aus China angesteckt, mit der er eine Fortbildung besuchte. Damit wurde erstmals von einem Fall der Mensch-zu-Mensch-Ansteckung außerhalb Asiens berichtet. Außer in China soll es auch in Vietnam und Japan zu einer solchen Übertragung gekommen sein. "Das Virus scheint Probleme zu haben, sich in anderen Ländern zu etablieren", erklärt Virologe Kräusslich. "Es gibt keine intensive Verbreitung in anderen Ländern." Trotzdem werden etwa 40 Menschen aus dem beruflichen und familiären Umfeld des Bayern beobachtet, sie sollen vorerst zu Hause bleiben. Mit im Blick haben die Behörden auch den Kindergarten, den Kinder des Erkrankten eigentlich besuchen.

Wann ist das Coronavirus ansteckend? Die Chinesin hatte während ihres Aufenthalts in Deutschland keinerlei Krankheitssymptome gezeigt. Erst kurz nach ihrer Heimkehr sei die Erkrankung diagnostiziert worden. Die Frau stammt aus Schanghai, sie habe aber kurz vor ihrer Deutschlandreise Besuch von ihren aus Wuhan stammenden Eltern gehabt. Anders als bei Sars sei das neue Virus wahrscheinlich schon ansteckend, bevor erste Symptome zu sehen sind, so Kräusslich. Man müsse aber bedenken, dass das Virus erst vor etwa vier Wochen erstmals beschrieben wurde.

Welche Symptome sind typisch? Der Mann aus Bayern fühlte sich nach Behördenangaben am Wochenende "grippig". Am Montag sei er aber wieder zur Arbeit gegangen. Sein Arbeitgeber habe ihn dann zum Arzt geschickt, wo das Virus festgestellt worden sei. Das neue Virus sorge für ähnliche Symptome wie eine Grippe, erklärt Kräusslich. Komme eine Person mit diesen Symptomen in die Heidelberger Ambulanz und dann stelle sich heraus, dass sie kürzlich Kontakt zu einer Person aus China hatte oder selbst in dem Land war, würde sie auf das Coronavirus getestet.

Welche Vorbereitungen trifft Deutschland? Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte, der Fall in Bayern zeige, dass Deutschland bereits gut auf das Virus vorbereitet sei. Auch das Robert-Koch-Institut sieht keine große Gefahr für Deutschland. In Bayern wird darüber nachgedacht, an Flughäfen Fiebermessgeräte einzurichten.

Geht China heute anders mit der neuen Erkrankung um als noch bei Sars? Als Sars im November 2002 erstmals in China beobachtet wurde, hielten die Chinesen die Informationen lange zurück. Jetzt sei es anders: "China hat aus der Sars-Epidemie gelernt", erklärt Virologe Kräusslich. Die Informationen würden jetzt mit anderen Staaten geteilt. Der chinesische Staatschef Xi Jinping sagte dem Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, bei dessen Besuch in Peking Transparenz zu.

Wie ist die Lage in China? Dort stieg die Zahl der Infizierten auf mehr als 4500, 106 Patienten starben bereits. 7000 weitere Verdachtsfälle werden geprüft. In 15 weiteren Ländern gibt es rund 50 Infektionen. Die chinesischen Behörden haben im Kampf gegen das Virus unter anderem mehr als ein Dutzend Städte isoliert, fast 60 Millionen Menschen stehen damit unter Quarantäne.

Wie werden die Erkrankten hier behandelt? "Wir würden die Personen isolieren", erklärt Kräusslich. Die Heidelberger Uniklinik habe Patientenzimmer, deren Vorzimmer man als Schleuse nutzen könne. Auch Im Universitätsklinikum Mannheim (UMM) sei man gut gewappnet, erklärte Kliniksprecher Dirk Schuhmann auf RNZ-Anfrage. Das UMM verfügt über zwei Isolierstationen, in denen Patienten, die an dem Corona-Virus erkrankt sind, aufgenommen werden können. "Spezifische Medikamente gibt es nicht", erklärte Kräusslich. Die Behandlung sei deshalb "wie bei jedem anderen Viruspatienten auch".

Hilft ein Mundschutz? Täglich bekommt das Klinikum 20 bis 30 Anfragen, ob ein Mundschutz etwas nützt. "Das ist verständlich", sagt Kräusslich. Eigentlich sei der Mundschutz für Kranke gedacht, damit sie niemanden anstecken, und nicht "virendicht". Wer wegen des Coronavirus einen Mundschutz tragen wolle, der könne das viel eher wegen der normalen Grippe tun. Es sei gerade "Grippe-Hochsaison", so Kräusslich.

Update: 28. Januar 2020, 20.50 Uhr

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die Heidelberger Uniklinik gibt Entwarnung: "Aktuell besteht für uns absolut kein Grund zur Besorgnis", sagte Hans Georg Kräusslich, Leiter der Virologie des Uniklinikums, am Dienstagnachmittag bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Bis jetzt seien unter zehn Personen auf das Virus getestet worden, alle Ergebnisse seien negativ.

Wer mit Symptomen einer Grippe in die Ambulanz kommt und angibt, entweder kürzlich aus China eingereist zu sein oder Kontakt zu einer Person aus dem betroffenen Gebiet gehabt zu haben, wird auf das Corona-Virus getestet. Dafür wird eine Probe aus dem Hustensekret an die Berliner Charité geschickt und dort untersucht. Innerhalb von 24 Stunden habe man das Ergebnis, so Kräusslich. Noch im Laufe dieser Woche will das Uniklinikum den Test aber auch in Heidelberg etablieren – dann liegen die Testergebnisse schon nach zwei bis drei Stunden vor.

Fällt ein Test positiv auf, "würden wir die Person isolieren", erklärte Kräusslich. Die Uniklinik sei gut vorbereitet: Bereits seit etwa zehn Jahren gibt es die Task-Force, die für Epidemien und Pandemien eingerichtet wurde. Es gebe auch bereits Krankenzimmer, die durch eine Schleuse isoliert werden können.

Doch selbst wenn sich jemand mit dem Virus infiziert, sei dies weniger gefährlich als es den Anschein habe. Von 100 Menschen, bei denen der Virus diagnostiziert wurde, sterben zwei bis drei Personen. Bei der normalen Grippe, der Influenza, sind es eine bis zwei Personen. Alte und kranke Menschen seien stärker gefährdet als der Durchschnitt. Zum Vergleich: Die sogenannte Letalität von SARS liegt bei etwa 30 Prozent.

Wie es mit der Verbreitung des Corona-Virus weiter geht, ist für Kräusslich schwer zu sagen. Bis jetzt gebe es aber "keine intensive Verbreitung in anderen Ländern", also keine schnelle Ausbreitung der Infektkette. Das Virus habe es schwer, "sich zu etablieren". Die Erstbeschreibung der Erkrankung liege auch erst rund vier Wochen zurück.

Update: 28. Januar 2020, 16.40 Uhr

Heidelberg. (jola/dpa) Am Universitätsklinikum Heidelberg gibt es "einige wenige" Fälle, bei denen die Ärzte einen "begründeten Verdacht" auf das Corona-Virus haben. Das erklärte ein Klinik-Sprecher auf RNZ-Anfrage. Die entnommenen Proben werden derzeit in Berlin ausgewertet. Ergebnisse gibt es noch nicht.

Wann die Ergebnisse feststehen, dazu gibt es unterschiedliche Informationen. Auf Anfrage der RNZ hieß es, die Ergebnisse würden in "wenigen Tagen" erwartet. Dass die Ergebnisse noch im Laufe des Dienstags erwartet würden, sagte eine Kliniksprecherin am Dienstag der Deutschen Presse Agentur und bestätigte damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung.

Hintergrund Chinesische SAP-Mitarbeiter arbeiten wegen Coronavirus zu Hause Der Softwarehersteller SAP lässt seine Niederlassungen in China auch über die Neujahrsferien hinaus geschlossen, um seine Mitarbeiter vor dem Coronavirus zu schützen. SAP-Finanzvorstand Luka Mucic sagte am Dienstag in Walldorf, die Mitarbeiter könnten in der Zeit von zu Hause aus arbeiten. Diese Möglichkeit [+] Lesen Sie mehr Chinesische SAP-Mitarbeiter arbeiten wegen Coronavirus zu Hause Der Softwarehersteller SAP lässt seine Niederlassungen in China auch über die Neujahrsferien hinaus geschlossen, um seine Mitarbeiter vor dem Coronavirus zu schützen. SAP-Finanzvorstand Luka Mucic sagte am Dienstag in Walldorf, die Mitarbeiter könnten in der Zeit von zu Hause aus arbeiten. Diese Möglichkeit habe es ohnehin schon gegeben. Man werde die Niederlassungen zunächst für eine zusätzliche Woche geschlossen lassen und dann weitersehen. SAP sei zuversichtlich, dass die Maßnahme keine wirtschaftlichen Auswirkungen hat. SAP hatte erst im vierten Quartal 2019 eine Niederlassung in Wuhan eröffnet. In der Stadt war das Virus erstmals aufgetreten. Laut SAP arbeitet dort eine zweistellige Zahl von chinesischen Mitarbeitern. Insgesamt hat SAP rund 6000 Mitarbeiter in 12 chinesischen Städten. Zuvor hatte Chinas Regierung bereits angekündigt, dass die Ferien landesweit über das laufende Neujahrsfest bis einschließlich Sonntag um drei Tage verlängert werden.

[-] Weniger anzeigen

Es handele sich um eine Zahl von unter zehn Personen, die sich in den vergangenen Tagen vorgestellt hätten. "Wir wünschen uns Besonnenheit", sagte die Sprecherin und fügte hinzu: "Das neue Virus verunsichert, ist aber eines von vielen Viren, die im Umlauf sind."

Der Verdacht auf das Corona-Virus ist schon dann begründet, wenn der Patient einschlägige Symptome wie beispielsweise trockenen Husten und Fieber aufweist und entweder vor kurzem aus China zurückgereist ist oder kürzlich Kontakt mit einer Person aus der betroffenen Region hatte.

Die Patienten konnten nach der Untersuchung wieder nach Hause gehen, hieß es auf RNZ-Anfrage. Bei einem Virus – wie der Grippe – könne man nur die Symptome bekämpfen, es gebe aber keine "ursächliche Behandlung", sagt der Klinik-Sprecher.

Das Universitätsklinikum ist auf mögliche Fälle von am Corona-Virus erkrankten Patienten nach eigenen Angaben gut vorbereitet. Das Personal sei entsprechend informiert und ein Merkblatt vonseiten der Krankenhaushygiene erstellt und im Intranet verbreitet worden. Des Weiteren hat das Universitätsklinikum seit längerem eine Task Force, die bei allen neu auftretenden und sich schnell ausbreitenden Erkrankungen die Maßnahmen übergreifend koordiniere.

Update: Dienstag, 28. Januar 2020, 13.45 Uhr