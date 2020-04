Heidelberg. (hob) Vereinzelt wächst der Unmut gegen die Corona-Verordnungen von Land und Stadt. In den vergangenen Tagen kam es auch in Heidelberg immer wieder zu Demo-Aufrufen. Vor diesem Hintergrund meldete sich jetzt der Organisator einer kleinen Kundgebung, die ursprünglich für den vergangenen Dienstag geplant war und dann von Stadt und Verwaltungsgericht Karlsruhe verboten wurde, bei der RNZ.

Der Jurist (Name der Redaktion bekannt) distanziert sich deutlich von den 200 Menschen, die sich am Mittwoch vor der Kriminalpolizeidirektion in der Römerstraße versammelt hatten. Denn ihm ging es bei seiner Versammlung nicht darum, das Kontaktverbot oder die Ausgehbeschränkungen grundsätzlich infrage zu stellen. "Wir wollten mit unserer Demo keine pauschalen Lockerungen erreichen", so der Jurist. Ihm sei es vielmehr darum gegangen, dass die Politik nicht klar gemacht habe, was sie mit ihren Verordnungen konkret erreichen wolle.

"Will sie zurück in die Containment-Phase, dass also die Infizierten und ihre Kontaktpersonen wieder leichter identifiziert und unter Quarantäne gestellt werden können? Oder will sie die Zahl der Infektionen so gering halten, dass wir mit dem Coronavirus leben müssen, bis ein Impfstoff vorhanden ist?" – diese Fragen wurden in seinen Augen nicht hinreichend beantwortet.

"Corona: Transparenz, klare Regeln und Augenmaß" lautete das Motto der Demo, die am Dienstag um 17 Uhr auf dem Bismarckplatz über die Bühne gehen sollte. Auch das mit den "klaren Regeln" ist dem Anmelder der Kundgebung sehr wichtig. Da es in allen Bundesländern unterschiedliche Verordnungen gebe, wüssten manche gar nicht mehr, was erlaubt sei und was nicht. "Darf ich zum Beispiel meine Schwester in Bayern besuchen?" – für viele seien solche Fragen kaum zu beantworten. Und wenn die Grundrechte schon so massiv eingeschränkt würden – beispielsweise beim Gottesdienstverbot oder beim Verbot von Demonstrationen –, müsse dies schon extrem gut begründet werden.

Seine Demo wurde verboten, auch wenn der Jurist und seine Mitstreiter sich an die Abstandsregeln halten wollten. "Ich hätte darauf geachtet, dass auch wirklich nicht mehr als die zehn angemeldeten Personen zum Bismarckplatz kommen", so der Jurist. Er hatte einzelne Freunde konkret angesprochen und sie gefragt, ob sie sich am Dienstag den Nachmittag für solch eine Versammlung freihalten könnten. Einen konkreten Ort und eine Uhrzeit hatte er nicht genannt. Wohl wissend, dass er die Versammlung wahrscheinlich ohnehin kurzfristig absagen müsste.

Das Verwaltungsgericht bestätigte das Verbot durch die Stadt. Ein gewichtiges Argument für die Richter war, dass für die Versammlung keine Ordner vorgesehen waren. Bei einer Demo auf dem zentralen Bismarckplatz hätte man nicht sicherstellen können, dass sich nicht doch weitere Menschen der Kundgebung anschließen.

"Angesichts der rasanten Ausbreitung der nicht selten schwer und teilweise tödlich verlaufenden Erkrankung ist den staatlichen Bemühungen zur Eindämmung der Ausbreitung der Krankheit ein hohes Gewicht beizumessen", schreiben die Richter in der Begründung. In den ersten Wochen der Pandemie war dies auch die Argumentation der meisten anderen Gerichte. Mittlerweile hat aber das Bundesverfassungsgericht anhand eines konkreten Falls aus Gießen entschieden, dass Demos mit begrenzter Teilnehmerzahl unter strengen Auflagen genehmigt werden müssen. Trotz dieses Urteils aus Karlsruhe, möchte der Heidelberger Jurist in seinem Fall aber keine Beschwerde einlegen.