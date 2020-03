Heidelberg. (hob) Viele Leser nutzten in den ersten Tagen die Möglichkeit, im Rahmen der gemeinsamen Aktion von RNZ und Anwaltsverein, Fragen rund um die Corona-Krise zu stellen. In loser Folge veröffentlicht die RNZ Fragen und Antworten, heute beantwortet von Holger C. Rohne, Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Wie sieht die Hilfe für Therapiepraxen aus? Wir dürfen weiter arbeiten, die Patienten kommen aber aus Angst nicht. Aus abrechnungstechnischen Gründen bekommen wir unser Geld von den Krankenkassen erst nach ach sechs Wochen, das heißt, schwierig wird es erst im Mai und Juni. Wie ist da vorzugehen?

Erforderlich war bisher, dass ein Drittel der Belegschaft von einem Ausfall von mehr als zehn Prozent betroffen sein musste, um Kurzarbeitergeld zu beantragen. In Zeiten der Corona-Krise wurde die geforderte Anzahl der Betroffenen rückwirkend heruntergesetzt, sodass nur noch zehn Prozent der Belegschaft betroffen sein müssen. Da Sie schreiben, dass alle Beschäftigten bei Ihnen betroffen seien, stellt sich wohl nur die Frage, ob der Ausfall bei diesen Personen mehr als zehn Prozent beträgt. Wenn das der Fall ist, kann Kurzarbeitergeld beantragt werden. Dann auch für sämtliche Betroffene, die in einem ungekündigten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis stehen. Achten Sie darauf, dass Urlaubs- und Freizeitguthaben zuvor abgebaut werden müssen. Das hat aber Grenzen, betroffen ist vor allem der Vorjahresurlaub. Planen Sie auch Bearbeitungszeiten Ihres Antrags ein. Um Liquiditätslücken nicht zu groß werden zu lassen, sollte der Antrag zeitnah gestellt werden. Sie können schon heute belegen, dass die Auslastung des Personals in Zukunft nur noch eingeschränkt möglich ist. Auf den Zahlungszeitpunkt der Krankenkassen kommt es nicht an.

Ich war im Risikogebiet Tirol. Mein Chef hat mich danach nach Hause geschickt, mit dem Vermerk "Bleiben Sie jetzt erst mal ein paar Tage zuhause. Ich melde mich dann, wenn ich Sie brauche." Jetzt bin ich zuhause, habe mich nicht mit dem Coronavirus infiziert und kann doch nicht arbeiten. Habe ich einen Anspruch auf Lohnfortzahlung?

Wenn Sie von Ihrem Arbeitgeber freigestellt werden, stellt sich die Frage, warum. Den Arbeitgeber trifft die Pflicht, die anderen Mitarbeitenden zu schützen. Eine präventive Quarantäne muss allerdings das Gesundheitsamt anordnen. Für Sie besteht zur Zeit wohl ein Lohnanspruch. Anders kann dies sein, wenn Sie trotz Bestehens einer Reisewarnung dorthin gereist sind. Ab dem Zeitpunkt, ab dem feststeht, dass Sie sich nicht infiziert haben, müsste eine Freistellung wieder rückgängig gemacht werden. Dann besteht in jedem Fall ein Lohnanspruch.

