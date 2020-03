Daniel Marquardt vom „Neo“ liefert aus, was in seiner „Ghostkitchen“ gekocht wird. Foto: Runde

Von Jörg Runde

Heidelberg. Viele Restaurantbesitzer bangen in der Corona-Krise um ihre Existenz. Gastronomen treffen die angeordneten Schließungen besonders hart, da jeder Tisch im Gastraum, der unbesetzt bleibt, den Verlust einkalkulierter Umsätze bedeutet. Und die Restaurant-Inhaber sind auch nach der Krise an die begrenzte Kapazität ihres Lokals gebunden. Jeder verlorene Gast bleibt also verloren. Um zumindest die laufenden Kosten einigermaßen decken zu können, sind viele Besitzer deshalb aktiv geworden und bieten für ihre Gäste einen Liefer- und Abholservice an.

Das "Giardino" in der Weststadt hat, wie viele andere Restaurants auch, seine Speisekarte online gestellt. Die Gerichte und einen Hauch italienisches Lebensgefühl können sich die Gäste weiterhin vor Ort abholen. Mit einer besonderen Aktion unterstützen die Gastronomen zudem das medizinische Personal in Heidelberg. Jedes 20. Hauptgericht wird notiert und geht später als Sammelbestellung aufs Haus. Profitieren können Arztpraxen oder Klinikabteilungen in Heidelberg. Welche medizinische Einrichtung am Ende vom "Giardino" mit Pizzen oder anderen Gerichten beliefert wird, entscheiden die Facebook-User des Restaurants.

Etwas Besonderes hat sich auch das "Neo" in der Bahnstadt einfallen lassen. Das Konzept heißt: "Zu Hause essen gehen". Wer sich ein besonderes Dinner gönnen und dieses in den eigenen vier Wände genießen möchte, ist bei www.ghostkitchen-heidelberg.de genau richtig. Das Menü ist weiter gefächert als im Restaurant üblich. "Wir wollen unseren Gästen ein kulinarisches Ausgeherlebnis für daheim bieten", sagt Geschäftsführer Daniel Marquardt.

Neben Sushi-Kreationen und anspruchsvollen Hauptgängen stehen drei weitere Küchenthemen zur Auswahl: "Bei Mutter" steht für gute Hausmannskost, "Smokey Bones" beinhaltet Fleisch- und BBQ-Gerichte, und die "Green Dreams" sind Salate sowie gesunde Bowls. Getränke und vor allem besondere Weine von der Hauskarte können mitbestellt werden. Und über die Rubrik "Markt" können Zutaten sowie bestes Fleisch für den eigenen Herd oder Grill geliefert werden.

Um die Gastronomen in Heidelberg und im Umland zu unterstützen, listet die RNZ Restaurants und Speisegaststätten auf, die einen Liefer- oder Abholservice anbieten. Zu finden ist die Liste hier.

Info: Inhaber von Restaurants, die Homeservice anbieten und in die RNZ-Liste aufgenommen werden wolen, melden sich bitte per E-Mail an aktion@rnz.de und schicken die Infos (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail und Homepage) mit.