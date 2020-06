Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Ob in Sachen Migration, Feminismus oder Rassismus: Die Heidelberger Schriftstellerin und Kolumnistin Jagoda Marinić ist seit Jahren eine der bundesweit wichtigsten Stimmen in gesellschaftlichen Diskursen. Die 42-Jährige, die seit acht Jahren das Interkulturelle Zentrum in Heidelberg leitet, spricht im RNZ-Interview über ihre Lehren aus Corona, die Auswirkungen der Pandemie auf die Gleichberechtigung – und wie sie mit ihrem kleinen Team binnen kürzester Zeit die "Wochen gegen Rassismus" ins Internet verlegt hat.

Frau Marinić, Sie sind in der Regel viel unterwegs – in Deutschland und der Welt, bei Konferenzen, Diskussionen und anderen Veranstaltungen. Was hat Corona mit Ihrem Alltag gemacht?

Das war schon krass: Ich glaube, ich war seit dem Studium nicht mehr so sesshaft, weil ja wirklich alles abgesagt wurde. Zudem war ich im Homeoffice, sah mein Team im Interkulturellen Zentrum nicht mehr. Es war ein plötzlicher Stillstand.

Konnten Sie dem auch etwas Gutes abgewinnen?

Ja, denn ich war gezwungen, mit diesem Stillstand umzugehen. Ich hatte noch nie so viele Abende frei. So konnte ich mal wieder ganz neu nachdenken, mehr spazieren gehen – und viel mehr lesen.

Was kam bei dem Nachdenken raus?

Mir hat die Krise gezeigt, wie verletzbar alles ist. Viele Menschen in der sogenannten westlichen Welt sind seit Jahrzehnten Frieden, Freiheit und eine relativ große Sicherheit gewohnt. Fast über Nacht stand das in Frage. Das war ein Stress- und Charaktertest für jeden Einzelnen und die Gesellschaft. Plötzlich wurde etwa deutlich, wie fragil die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte bei der Gleichberechtigung sind.

Meist waren es Frauen, die den Wegfall der Kinderbetreuung auffingen und die klassische Rolle als Familien-Kümmererin einnahmen.

Genau. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Frauen schon nach den Ebola-, Zika- und Sars-Epidemien vier bis fünf Jahre brauchten, um wieder auf dem Gleichstellungslevel von vor der Krise zu sein. Diesen Backlash-Effekt gibt es auch bei Corona und auch in unserem Land. Quer durch die Schichten. Ein Beleg: Während der Krise wurden mehr wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht als sonst – aber die Anzahl der Arbeiten von Frauen sank. Auch in den gebildetsten Kreisen wurden Frauen also in klassische Rollenmuster gedrängt.

Haben Sie die Sorge, dass dieser Rückschlag hierzulande nachhaltig wirkt?

Ja, denn Deutschland ist da anfälliger als andere. Frauen stecken bei uns besonders häufig in der Teilzeitfalle. Alle Studien zeigen: Teilzeit-Kräfte verlieren in Krisen am ehesten ihren Job, landen häufig in Altersarmut. Zudem gibt es in Deutschland immer noch das gefährliche Bild von der "Rabenmutter". Es ist eine recht junge Errungenschaft bei uns, kleine Kinder in Einrichtungen betreuen zu lassen, daher war es eine positive Überraschung, wie sehr angeprangert wurde, dass Kleinkindern aufgrund der Schließungen andere Kinder fehlen.

Die Krise wird von vielen auch als Chance gesehen für gesellschaftliche Veränderungen – gerade weil sie diese Missstände aufdeckt.

Ja, das ist sie. Zu dieser Chance gehört aber, diese Missstände erst einmal anzuerkennen und zu begreifen. Ich finde schon die Ansicht irreführend, Corona habe zu einer Retraditionalisierung der Geschlechterrollen geführt. Eher hat die Krise deutlich gemacht, wie stark wir noch in diesen traditionellen Rollenbildern verhaftet sind.

Was ist Ihre Prognose: Werden wir als Gesellschaft am Ende gestärkt aus dieser Krise hervorgehen?

Optimistisch stimmt mich, dass eine Gemeinschaft von über 80 Millionen Menschen gezeigt hat, dass sie solidarisch füreinander einsteht. Mit einem im internationalen Vergleich weichen Lockdown haben wir es geschafft, die Kurve abzuflachen. Das hat auch gezeigt: Wenn klar kommuniziert wird und die Ziele klar definiert werden, kann man die Bevölkerung für gemeinsame Ziele gewinnen – das ist ein Erfolg, aus dem ein Wir-Gefühl entstehen kann, auf dem man jetzt aufbauen könnte.

Die am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder werden von Männern regiert. Viele von Frauen geführte Länder waren erfolgreicher – etwa Jarcinda Ardern in Neuseeland oder Sanna Marin in Finnland. Zeigt die Krise, dass Frauen besser führen?

Ganz so einfach ist es nicht. Es gibt auch sehr vernünftige Männer, die gut durch die Krise geführt haben – das kann man auch über Heidelberg sagen. Was aber auffällt: Eine demokratische, faktenbasierte Herrschaft war die beste Reaktion auf Corona – und diese Art von Herrschaft haben viele Frauen ausgeübt. Dass Trump, Johnson und Bolsonaro es besonders schlecht gemacht haben, zeigt hingegen: Ein Virus lässt sich nicht mit martialischer Rhetorik und Faktenresistenz klein machen. Das Virus hat die autoritären Herrscher geschlagen!

Also würden Sie nicht sagen, dass Frauen per se anders führen?

Vielleicht tendieren sie zu einer flacheren Führung. Angela Merkel etwa hat sich eng mit den Ministerpräsidenten abgesprochen, was natürlich auch dem föderalen System geschuldet ist. Männer gehen in Krisen schneller in hierarchische Top-down-Strukturen. Dennoch hat gute Führung sehr viel mehr mit vernunftbasiertem Handeln zu tun als mit dem Geschlecht. Dass dieses Thema jetzt so diskutiert wurde, liegt vielleicht auch am Sexismus: Viele haben Frauen einfach nicht zugetraut, dass sie genauso gut oder besser durch Krisen führen wie Männer.

Wie hat sich die Coronakrise auf Menschen mit Migrationsgeschichte ausgewirkt?

Als erstes fällt auf, dass es dazu kaum Daten gibt. Wir wissen im Gegensatz zu anglosächsischen Ländern wenig über die Corona-Opfer. Wir wissen hier auch quasi nichts darüber, wie sich so eine Krise etwa auf Kinder auswirkt, die mit Eltern zu Hause lernen, die nicht gut Deutsch sprechen. Diese mangelnde Datenlage zeigt, wie wenig Deutschland darauf trainiert ist, mit der Vielfalt seiner Menschen umzugehen.

Und wie erging es den Heidelberger Familien mit Migrationsgeschichte?

Die im IZ aktiven Vereine haben extrem schnell reagiert: Mit unserem Fördertopf für Kinder und Jugendliche unterstützen wir Bildungsprojekte der Vereine – und die haben diese Projekte sofort digitalisiert. Da gab es etwa gegenseitige Hausaufgabenhilfe übers Internet, die Kindern und Eltern sehr geholfen haben.

Seitdem ein weißer Polizist in den USA den Schwarzen George Floyd getötet hat, wird weltweit über Rassismus und Polizeigewalt diskutiert. Wo stehen da Heidelberg und die Region aus Ihrer Sicht?

Ich habe Amerikanistik studiert und sträube mich gegen zu einfache Vergleiche. Die Polizeistruktur in den USA unterscheidet sich stark von der hiesigen, in den USA sind teilweise Kriegsveteranen im Einsatz, die Polizei wird auf Härte, nicht auf Kommunikation trainiert. Allein die Todesfälle in den USA zeigen die Dimension des Problems. Diese einfachen Übertragungen nach Deutschland schaden dem Thema hier eher, wir haben unsere eigenen Probleme. Was ich von der Heidelberger Polizei mitbekomme, ist sehr präventions- und kommunikationsorientiert. Viele Jugendliche mit Migrationsgeschichte erzählen mir von Workshops, die sie mit Polizisten machen und wie dankbar sie für das Know-how sind. Der ehemalige Mannheimer Polizeichef Thomas Köber war einmal zu Gast bei einer Veranstaltung im IZ und er hatte das Thema schon 2015 auf der Agenda, er erzählte von Speed-Datings zwischen Polizeibeamten und Muslimen. Es kann immer und überall zu Fehlverhalten kommen, es ist wichtig, dass von der Führungsriege hier klare demokratische Signale gesendet werden und nichts beschönigt wird.

Die vom IZ organisierten "Wochen gegen Rassismus" sollten am 16. März beginnen – wenige Tage zuvor kam der Lockdown. Sie wurden zum Vorreiter beim Online-Programm. Wie haben Sie diese Tage im März erlebt?

Das war schon sehr aufregend. Ich habe eine Woche vorher zu meinem Team gesagt: Wir müssen alles auf Plan B umschalten. Wenige Tage später habe ich alle ins Homeoffice geschickt. Und als wir dann abgesagt haben, stand schon die Idee: Wir machen ein digitales Programm.

Das Programm der "Wochen gegen Rassismus" basiert normalerweise auf Begegnungen...

Genau, und da das nicht ging, haben wir gesagt: Wir lassen die Heidelberger jetzt nicht alleine zuhause sitzen und machen jeden Abend eine Veranstaltung. Das war die Erfindung unseres digitalen Kulturzentrums! Und dafür hat mein kleines Team Unglaubliches geleistet.

Sybille Berg, Carolin Emcke, Hatice Akyün – das IZ hatte hochkarätige Online-Gäste. Wie konnten Sie die alle so kurzfristig gewinnen?

(lacht) Die saßen ja auch alle zuhause und hatten nichts zu tun. Aber im Ernst: Ich bin ja selbst seit 20 Jahren im Literaturbetrieb. Da hat man dann ein Netzwerk von Menschen, auf die man sich professionell verlassen kann.

Bundesweit sahen über 40.000 Menschen zu – eine Reichweite, die das IZ analog nicht hätte. Wollen Sie dieses digitale Angebot auch nach der Krise erhalten?

Das hat uns eine ganz neue Welt eröffnet, ja. Wir hatten Rückmeldungen aus Berlin, München, Köln. Aber: Ich bin sicher, das Interesse an digitalen Veranstaltungen wird nachlassen, je mehr Analoges wieder möglich ist, die Leute gehen ja auch wieder aus abends. Aber wir werden künftig noch mehr riskieren, mehr ausprobieren bei den digitalen Formaten, einfach das Geschehen auf der Bühne streamen ist kein digitales Konzept. Wir als Veranstalter werden die persönliche Begegnung noch mehr schätzen als vor Corona – und zugleich immer wieder fragen, ob jeder Anflug eines Künstlers von weit her sein muss.

Wann macht das IZ wieder echte Vor-Ort-Veranstaltungen?

Als städtische Einrichtung wollen wir da jetzt nicht vorpreschen, müssen auch beim Sparen helfen. Zudem wollen wir analoge Veranstaltungen jenen überlassen, die ihre Vereinsmitglieder im Haus brauchen und es aus ökonomischer Sicht nötiger haben, welche machen zu können. Bis zur Sommerpause bleiben wir auf jeden Fall digital.

Info: Bei den "Lockdown Conversations" des Interkulturellen Zentrums – dieses Mal in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung Heidelberg – sprach Jagoda Marinić am Montag mit Jürgen Boss (Direktor Frankfurter Buchmesse), Michael Roth (Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt) und Steffen Sigmund (Bürgerstiftung) über die Frage, was Corona und für zivilgesellschaftliches Engagement, für das Identitätsgefühl in Europa und für die Kultur bedeutet. Video der Diskussion unter www.iz-heidelberg.de.