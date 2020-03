Heidelberg. (run) Viele Restaurantbesitzer in Heidelberg bangen durch die Corona-Krise um ihre Existenz. Gastronomen treffen die landesweiten Maßnahmen besonders hart, da jeder Tisch im Gastraum, der mittags oder abends unbesetzt bleibt, der Verlust von einkalkulierten Umsätzen bedeutet. Gastronome sind auch nach der Krise an die begrenzte Kapazität ihres Lokals gebunden. Jeder verlorene Gast bleibt also verloren.

Um die Gastronomen in Heidelberg und im Umland zu unterstützen, listet die RNZ Restaurants und Speisegaststätten auf, die einen Liefer- oder Abholservice anbieten. Zu finden ist die Liste unter www.rnz.de/einzelhandel.

Inhaber weiterer Restaurants, die ebenfalls Homeservice anbieten und auf dieser Liste aufgenommen werden wollen, wenden sich bitte per E-Mail an aktion@rnz.de und schicken die Informationen (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail und Homepage) mit.

Heidelberg

Altstadt

La Tapa Restaurant & Partyservice

Steingasse 16, 69117 Heidelberg

06221 / 183511

06221 / 760326

info@la-tapa.de

www.latapa.de

Bahnstadt

Neo

Zollhofgarten 2, 69115 Heidelberg

06221 / 6525870



info@ghostkitchen-heidelberg.de

www.ghostkitchen-heidelberg.de

Neuenheim

Olive Restaurant Mediterranea

Klausenpfad 36, Heidelberger TC 69121 Heidelberg

06221 / 136726

info@olive-heidelberg.de

www.olive-heidelberg.de



Weststadt



Giardino

Rohrbacher Straße 166, 69126 Heidelberg

06221 / 314100

www.ristorante-giardino.de