Von Marion Gottlob

Heidelberg. Obwohl die Deutsch-Griechin Helena-Dimou-Diringer gerne lacht, vergeht es ihr manchmal, wenn sie auf die vergangenen anderthalb Jahre zurückblickt. Die Professorin leitet die Heidelberger Akademie für Psychotherapie der SRH sowie die Ambulanz für Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie. "Jugendliche und Kinder dürfen nicht die Leidtragenden der Corona-Maßnahmen sein, nur weil sie keine laute Stimme haben und sich nicht wehren können", warnt sie.

Die Corona-Krise unterscheide sich von anderen Pandemien. "Der Mensch wird zum Feind des Menschen. Denn man kann erkranken, ohne es zu merken und andere anstecken, die schwer erkranken oder sogar sterben", erklärt Dimou-Diringer. In der Folge sollen Kinder geschützt werden, aber andererseits werden auch Erwachsene vor Kindern als "Virenschleudern" isoliert. "Das ging an den Kindern nicht spurlos vorüber." Ein Beispiel: Ein Mädchen weinte heftig. "Ich bin eine Mörderin, denn ich habe meine Oma geküsst", schluchzte sie.

Solche Missverständnisse gehören eigentlich zum Alltag. In der Isolation der Corona-Zeit fehlt jedoch oft die Gemeinschaft für eine Korrektur: Schule, Verein, Freunde waren verboten. "Alles, was wir normalerweise für eine gesunde Kindheit empfehlen, war nicht mehr möglich", so Dimou-Diringer. Stattdessen mussten Kinder zu Hause bleiben, konnten sich nicht frei bewegen und waren auf Tablet und Handy für den Kontakt mit anderen angewiesen. "Familien können die Kontakte mit anderen Menschen nicht ersetzen", sagt die Professorin.

Kleinkinder konnten keine Freundschaften schließen. Sie konnten nicht lernen, wie man sich zum Beispiel im Streit um einen Eimer im Sandkasten einigen kann. "Sie dürfen sich nicht berühren, sie dürfen andere Kinder, die weinen, nicht trösten. Sie dürfen selbst nicht umarmt werden, wenn sie traurig sind." Schulkinder wurden von ihren Freunden getrennt. "Sie haben nicht gelernt, wie man sich mit Mobbing und anderen sozialen Problemen auseinandersetzen kann. Sie sind gar nicht mehr daran gewöhnt, längere Zeit in einer Gruppe zu sein."

Viele Kinder und Jugendliche haben sich gut an die Situation angepasst. Ein Jugendlicher hat erzählt: "Ich grille mit meiner Familie regelmäßig, das macht Spaß, ich habe mich mit meinem Vater richtig angefreundet." Aber gemäß den meisten Studien und auch den Schätzungen der Jugendlichen-Psychotherapeutin hat ein Drittel der Kinder und Jugendlichen seelische Probleme. Bei Kindern, die schon vor der Corona-Zeit unter einer psychischen Erkrankung litten, wurden die Symptome meist schlimmer.

In der SRH-Ambulanz werden pro Woche rund 300 bis 400 Kinder und Jugendliche behandelt. "Wir hatten keinen einzigen Tag geschlossen", berichtet deren Leiterin. Zu den Erkrankungen zählen unter anderem Zwangs- und Essstörungen. "Kinder und Jugendliche haben genau wie Erwachsene erlebt, dass sie die Kontrolle über ihr Leben verlieren. Manche reagieren damit, dass sie über eine Essstörung versuchen, wieder Kontrolle und Selbstbestimmung über ihr Leben zurückzugewinnen." Internet- und Spielsüchte haben zugenommen. Vor allem aber beobachtet die Therapeutin eine Zunahme an Ängsten, Langeweile und Depressionen. Nicht wenige Kinder sagen: "Wenn ich meinen Geburtstag wieder nicht feiern darf, dann möchte ich nicht mehr leben." Die Fachfrau erklärt: "Das ist nicht sofort eine Androhung eines Selbstmords, sondern ein spontaner Ausdruck der Verzweiflung."

Kindern fehlt die Freude. Ehemals gute wie weniger gute Schüler fürchten sich nun vor schlechten Noten. Einige Grundschulkinder konnten online weder richtig schreiben noch rechnen lernen. Manche Kinder haben in der Krise zehn oder 20 Kilogramm zugenommen und haben Angst vor Spott. Einige Kinder haben in der Zeit der Isolation körperliche und sexuelle Gewalt erlitten und fürchten nun eine Entdeckung mit allen Folgen, denn sie wissen nicht, dass es Hilfsangebote gibt. "Denn Kinder können nicht wie Erwachsene auf Erfahrungen zurückgreifen."

Dimou-Diringer rät dazu, dass Kinder und Jugendliche im kommenden Schuljahr durchgehend "normal" die Schule besuchen dürfen: "Sie brauchen die Gemeinschaft." Sie warnt davor, nur auf die Defizite der schulischen Leistungen zu achten und dann den Leistungsdruck zu erhöhen. "Jetzt ist das soziale Lernen wichtig." Kinder müssen sich an Gruppen und Präsenz gewöhnen, sie brauchen Zeit, um Freundschaften zu schließen oder zu erneuern. Sie müssen wieder Konzentration und Ruhe in Präsenz einüben. Sie müssen aber auch auf einige Bequemlichkeiten verzichten. Ein Junge sagte zu seiner Mutter: "Ich habe gar keine Lust, mich bei Regen auf den Schulweg zu machen. Da wäre Online-Unterricht ganz gut."

Was können Eltern tun? Sie können Treffen unter Kindern und die Teilnahme an Sport- und Kulturangeboten fördern, soweit es die Corona-Regeln zulassen. Vor allem rät die Therapeutin zu Geduld: "Jedes Kind geht seinen eigenen Weg, um sich wieder an Gemeinschaft zu gewöhnen."