Heidelberg. (jubu) Es war merklich ruhig geworden in der Heidelberger Altstadt: Einige wenige Menschen nutzten die letzten Sonnenstrahlen und schlenderten durch die Fußgängerzone. Die Polizei zeigte Präsenz und patrouillierte im Minutentakt in den Gassen.

Dann schlugen die Glocken 18 Uhr, Fenster öffneten sich und es erklang die Europahymne "Ode an die Freude". Im Vorfeld hatten sich Menschen in den sozialen Netzwerken in ganz Deutschland und Europa gegenseitig aufgerufen, als Zeichen für die Solidarität mit den Angehörigen der sogenannten systemrelevanten Berufe, zu musizieren. Zum Ausdruck ihrer Dankbarkeit und Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. In der Altstadt standen zahlreiche Leute auf den Balkonen und Fenstern und lauschten den Musikern.