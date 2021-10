Ein langer Stau bildete sich am Pfingstwochenende in der Plöck. Ähnliche Szenen sind in der Vorweihnachtszeit wieder zu erwarten. Im Klimaschutz-Ausschuss ging es nun darum, wie der Autoverkehr und die CO2-Emissionen reduziert werden könnten. Foto: Philipp Rothe

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Alle noch so radikalen Vorschläge im Klimaschutzaktionsplan der Stadt reichen nicht aus, um die gewünschte CO2-Reduktion von 95 Prozent bis 2050 zu erreichen. Das geht aus einer Studie des "Umwelt- und Prognose-Instituts" (UPI) vor, die dessen Leiter Dieter Teufel nun im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität vorstellte. In seinem Gutachten untersuchte er, welche der im Aktionsplan vorgeschlagenen Verkehrslösungen den Umweltverbund von Fuß-, Rad- und Nahverkehr am meisten stärken und damit den Ausstoß von Kohlendioxid reduzieren.

Das UPI bewertete neun Maßnahmen zur Mobilitätswende mit unterschiedlichen Reduktionspotenzialen. Einige Beispiele: Mit einer Nahverkehrsabgabe, die alle Bürger Heidelbergs bezahlen müssten, ließe sich das Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) bei günstigen Tarifen erweitern. Laut Teufel werden die höchsten CO2-Minderungen aber über eine Kfz-Nutzerabgabe erreicht, die alle Autofahrer auf Heidelbergs Straßen, auch Einpendler, berappen müssten: 26.500 Tonnen pro Jahr. "Dafür fehlt allerdings noch die rechtliche Grundlage", räumte er ein.

Eine Halterabgabe stelle das zweithöchste Potenzial dar (13.500 Tonnen). Für ein Bürgerticket hat das Gutachten nur geringe CO2-Einsparungen und eine sehr geringe Kosteneffizienz ermittelt. "In Heidelberg wird eigentlich eh viel mit dem Rad gefahren (40 Prozent der Befragten), und besonders der Einpendlerverkehr verursacht die erheblichen CO2-Emissionen." Zur Verringerung müsse man deshalb mit den Umlandkommunen und den Arbeitgebern gemeinsam handeln. Insgesamt verursachten die Fahrten der Einpendler nach Heidelberg pro Jahr Emissionen in Höhe von 160.000 Tonnen CO2. Im Durchschnitt legten die Berufseinpendler nach Heidelberg werktäglich eine Fahrstrecke von 46 Kilometer pro Kopf zurück. Ihr hoher Anteil und die langen Fahrtstrecken seien der Grund für die hohen Emissionen.

Wie könnte also eine Steigerung der Fahrgastzahlen im Nahverkehr um 20 Prozent bis 2025 erreicht werden? "Attraktive Tarifsysteme gehören auch dazu", so Teufel. Der zurzeit in der Stadt diskutierte kostenlose Nahverkehr hätte aber sowohl positive als auch negative Effekte. "Ein Nulltarif würde zu einer Zunahme der Nutzung des ÖPNV führen." Aber das bedeute eben auch ein Umstieg von bisherigen Radlern und Fußgängern auf Busse und Bahnen, der ohne Nulltarif nicht stattfinden würde. "Ökologisch besteht das Problem darin, dass aber nur der Umstieg vom Auto eine Reduktion von CO2-Emissionen bringt."

In den weiteren Ausführungen von Institutsleiter Teufel ging es um das besondere Potenzial von Radschnellverbindungen in das Umland und Radwege in der Stadt. "Nur 30 Prozent der Heidelbergerinnen und Heidelberger plädieren für mehr Parkmöglichkeiten und Abstellmöglichkeiten für Autos, sie wünschen sich mehr Radwege", resümierte Teufel. Eindeutige Präferenzen gibt es ihm zufolge auch bei der Aufenthaltsqualität auf den Straßen. Laut Gutachten haben 27.700 Haushalte in Heidelberg kein Auto. Aber rund 13.000 Haushalte in Heidelberg haben gar zwei oder mehr Autos – die dann häufig ungenutzt am Straßenrand stehen. "Insgesamt parken in Heidelberg 37 Prozent der Autos im öffentlichen Straßenraum. Würden die Haushalte Garagen nutzen, wäre der öffentliche Straßenraum von über 10.000 Autos befreit", sagte Teufel.

"Diese Untersuchung ergab zwei Hauptprobleme", betonte Teufel am Ende: "Alle Maßnahmen des Klimaschutz-Aktionsplans im Mobilitätsbereich reichen nicht aus, um die vorgegebenen CO2-Emissionsziele zu erreichen." Und die Maßnahmen mit dem größten Einsparpotenzial seien nicht kurzfristig realisierbar, da zu ihrer Umsetzung gesetzliche Rahmenbedingungen geändert werden müssten. "Es müssen also weitere Maßnahmen im Mobilitätsbereich vorbereitet und schnell umgesetzt werden." Das sahen auch die Ausschussmitglieder so. Man solle jetzt Sachen machen, die schnell gehen. Die Räte beschlossen mit 13 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen, dass die Verwaltung zur nächsten Sitzung dazu detaillierte Vorschläge unterbreiten solle.