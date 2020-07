Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Der Schwimmbad-Club, die Nachtschicht, das Häll: Viele Heidelberger Clubs mussten in den vergangenen Jahren ihre Türen schließen. Die Geschäftsführer der Halle 02 verkündeten erst letzte Woche, den Kulturbetrieb auf Eis zu legen und auch das Cave 54 steht kurz vor dem Aus. Jetzt könnte es einen weiteren Traditionsclub treffen: das Billy Blues im "Ziegler".

Er habe den Mietvertrag zum 31. Mai nächsten Jahres gekündigt, erklärte Betreiber Gerhart Bollack am Montag auf RNZ-Anfrage. Das Gebäude wurde 1901 eingangs der Bergheimer Straße von Georg Friedrich Ziegler als Mietshaus und Schankwirtschaft für seine Brauerei errichtet. Später gehörte der Bau der "Schlossquell"-Brauerei. 1987 eröffnete Bollack dann gemeinsam mit seinen beiden Geschäftspartnern Michael Presinger und Gert Schüler im Erdgeschoss das "Ziegler", ein Mix aus Club und Lokal. Den Restaurantbetrieb hat Bollack inzwischen eingestellt. Grund ist der schlechte Zustand, in dem sich das Gebäude befindet. "Das komplette Haus ist im Eimer", sagt Bollack. In Küche und Keller regne es seit Langem hinein, das Dach sei nicht gedämmt, die Leitungen 40 Jahre alt.

"Nicht Corona hat mich kaputtgemacht", so der Betreiber. Seit rund zehn Jahren liegt Bollack im Rechtsstreit mit dem Besitzer des Gebäudes, einem Düsseldorfer Immobilienunternehmen, das in Heidelberg mehrere Gebäude vermietet, darunter auch das Café Rossi und das Restaurant Merlin. Schon 2017 spielte Bollack mit dem Gedanken, das "Ziegler" zu schließen. Jeden Monat müsse er mittlerweile einen fünfstelligen Betrag an Nebenkosten zahlen. Unter diesen Bedingungen, sagt Bollack, habe er keine Chance, den Betrieb in dem Haus weiterzuführen – selbst wenn er den Barbereich unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln wieder öffnen würde.

Das heißt: Auch der Club im hinteren Bereich des Erdgeschosses könnte für immer geschlossen bleiben. "Es ist absehbar, dass ich nicht wieder aufmachen kann", sagt Bollack. Sollten Tanzveranstaltungen vor dem 31. Mai 2021 generell wieder möglich sein, könne es zwar sein, dass im "Ziegler" noch einmal getanzt werde. Spätestens danach soll nach jetzigem Stand aber Schluss sein – es sei denn, es komme doch noch zu einer unerwarteten Einigung mit dem Vermieter. Das Aus des "Ziegler" wäre nicht nur für Bollack persönlich schmerzhaft. "Auch für die Heidelberger Jugend täte es mir sehr leid."