In der bis auf den letzten Platz besetzten Aula der St.-Raphael-Schulen in Neuenheim hielt die ehemalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Charlotte Knobloch, den Eröffnungsvortrag bei den "Internationalen Wochen gegen Rassismus". Foto: Philipp Rothe

Von Manon Lorenz

Heidelberg. Es dürfte eine Ausnahme sein, dass sich junge Leute nach Unterrichtsende noch in so großer Zahl an ihrer Schule aufhalten, wie es am Montagabend in der Aula des Neuenheimer St.-Raphael-Gymnasiums der Fall war. Der Grund dafür war ein Ehrengast, der für die Auftaktveranstaltung der "Internationalen Wochen gegen Rassismus" nicht passender hätte gewählt werden können. Die Rede ist von Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelischen Kultusgemeinde München und Oberbayern und ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland.

"Wir wollen uns mit dieser Veranstaltung jeder Form von Ausgrenzung, Antisemitismus und Rassismus entschlossen entgegenstellen und für eine offene Gesellschaft und den Schutz jüdischen Lebens aktiv einsetzen", begrüßte Stadtrat Matthias Kutsch (CDU) die fast 500 Besucher. Auf Initiative der CDU Neuenheim sowie der CDU-Gemeinderatsfraktion sei Knobloch nach eigener Aussage "sehr schnell und sehr gerne" der Einladung nach Heidelberg gefolgt. Und wer könnte besser eine Veranstaltungsreihe rund um die Themen Menschenrechte, Diskriminierung, Ausgrenzung, Vielfalt, Identität und Teilhabe eröffnen, als eine Frau, die als Jüdin in ihrer Kindheit die Diskriminierung und Ausgrenzung des NS-Regimes am eigenen Leib erfahren hat, nach 1945 dennoch in Deutschland geblieben ist - und sich seither für eine offene und tolerante Gesellschaft einsetzt.

"Gemeinsame Heimat" lautete der Titel ihres Vortrags, der nicht nur Stadtpolitiker und Vertreter der Kirchen - darunter viele Mitglieder der jüdischen Kultusgemeinde, der katholische Dekan Joachim Dauer und der Dekan-Stellvertreter der evangelischen Kirche, Gunnar Garleff -, sondern auch viele interessierte Bürger angelockt hatte. Sie selbst habe am Ende in Deutschland ihre "neue alte Heimat" wiedergefunden, berichtete die Holocaust-Überlebende, die sich entschieden gegen diejenigen Kräfte in der Gesellschaft aussprach, die Heimat nicht als etwas Inklusives, sondern als etwas Exklusives verstanden wissen möchten. Im Gegensatz dazu warb Knobloch für einen "aufgeklärten Patriotismus, der zusammenbringt, anstatt zu spalten".

Immer wieder selbst antisemitischen Anfeindungen und Beschimpfungen ausgesetzt, zuletzt infolge ihrer Rede anlässlich des Gedenkakts für die Opfer des Nationalsozialismus im bayerischen Landtag Ende Januar, steht für Charlotte Knobloch fest: "Redefreiheit kennt ihre Grenzen." Freiheit und Demokratie seien keine Naturgesetze, stellte sie klar, und im Zweifel müsse ihren Gegnern schlicht das Wort verboten werden, bevor man am Ende selbst nichts mehr zu sagen habe. Besonders an die jüngeren Zuhörer richtete sie aber auch die Bitte, in einen konstruktiven Dialog einzutreten, sich politisch zu engagieren, und - mit Blick auf die bevorstehenden Europawahlen am 26. Mai - unbedingt wählen zu gehen.

Mit erstaunlicher Offenheit gewährte Charlotte Knobloch im Laufe ihres Vortrags Einblicke in ihre Lebensgeschichte und beantwortete im Anschluss daran bereitwillig auch sehr persönliche Fragen. So berichtete Knobloch ausführlich, wie sie den Holocaust, getarnt als uneheliches Kind, im Versteck bei einer katholischen Bauernfamilie im Fränkischen überlebte und nach 1945 zunächst entschlossen war, Deutschland zu verlassen.

Fragen zu ihrer Kindheit im Nationalsozialismus brannten vor allem den anwesenden Schülern unter den Nägeln, die sich vorab auf den Abend vorbereitet hatten und über deren zahlreiches Erscheinen sich Charlotte Knobloch besonders freute, wie sie bekräftigte. An eben jene waren dann auch die Schlussworte ihres Vortrags gerichtet: "Lasst euch von niemandem sagen, wen ihr zu lieben und zu hassen habt." Ein Rat, dem das Publikum mit tosendem Applaus beipflichtete.