Heidelberg. (rnz) Die Kritik Bürgermeister Wolfgang Erichsons an Teilen des Gemeinderats ruft Reaktionen hervor. Erichson hatte es am Dienstag im RNZ-Interview als "Zeichen mangelnden Respekts" bezeichnet, dass aus der CDU-Fraktion sowie "von der ganz linken Seite des Gemeinderats" kein Vertreter bei der städtischen Holocaust-Gedenkfeier, bei der erstmals verfolgte Homosexuelle im Zentrum standen, anwesend war.

Die CDU-Fraktion schreibt in einem Brief an OB Würzner, Erichson habe die Neutralitätspflicht städtischer Bediensteter im Vorfeld der Kommunalwahl "eindeutig missachtet und ignoriert". Würzner wird gebeten, "Einfluss zu nehmen, dass die Dezernenten, insbesondere Herr Erichson, mit Respekt gegenüber den ehrenamtlich tätigen Stadträtinnen und Stadträten auftreten". Es sei eine große Herausforderung, Familie, Beruf und Ehrenamt zu vereinbaren.

CDU-Stadträtin Kristina Essig sei für die Gedenkveranstaltung angemeldet gewesen, dann aber wegen eines starken grippalen Infekts ausgefallen. Die anderen Fraktionsmitglieder seien auf Neujahrsempfängen und Vereinsveranstaltungen gewesen - und hätten dort die Stadt Heidelberg repräsentiert.

Häufig verträten CDU-Stadträte bei Terminen auch den OB selbst. "Dies wird von uns ehrenamtlich ausgeführt, teilweise mit erheblichem Zeitaufwand." Es sei nicht akzeptabel, dass durch einen Bürgermeister eine solche öffentliche Diffamierung stattfinde. "Wir erwarten eine Richtigstellung und Entschuldigung für diesen Vorgang."

Stadträtin Sahra Mirow (Die Linke) schreibt direkt an Erichson: "Ich finde Ihre Aussagen insbesondere deswegen schwierig, weil Sie um mein Engagement beim Christopher Street Day und beim Runden Tisch Sexuelle Vielfalt der Stadt Heidelberg wissen. Mir also zu unterstellen, ich würde scheinbar mit dem Thema ,irgendwie fremdeln‘, lässt mich staunend zurück."

Weiter heißt es: "Wir haben als Fraktion hin und her überlegt, wie wir eine Anwesenheit doch noch realisieren könnten, leider war es uns nicht möglich." Die zwei Stadträte der Linken bilden mit einem Piraten-Stadtrat eine Fraktionsgemeinschaft. Es seien aber, so Mirow weiter, Vertreter der Partei "Die Linke" sowie des Studierendenverbandes SDS bei der Gedenkveranstaltung dabei gewesen.

Erichson antwortet Mirow: "Wenn gleichzeitig 14 Gemeinderätinnen und -räte bei der TSG Rohrbach beim Neujahrsempfang sind, der jedes Jahr stattfindet, dann bitte ich, mir nachzusehen, dass ich mir aufgrund meiner langjährigen politischen und persönlichen Erfahrungen zum Umgang mit dem Thema Homosexualität erlaube zu kritisieren, dass diese einmalige Veranstaltung auf ein solches Desinteresse von Seiten der Mitglieder des Gemeinderates gestoßen ist." Er habe Mirow aber nichts persönlich unterstellen wollen und bittet, falls dies von ihr so empfunden wurde, dies zu entschuldigen.