Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Verkehr ist und bleibt das wichtigste kommunalpolitische Thema. Die CDU Heidelberg rüstet sich bereits für den anstehenden Kommunalwahlkampf und hat daher letzte Woche Baubürgermeister Jürgen Odszuck, der seit genau zwei Jahren im Amt ist, zum gut besuchten Stammtisch "Alles Verkehr(t)?" ins Restaurant Cottage im Landfried-Komplex eingeladen.

"Es gibt kaum ein technischeres Thema als den Verkehr", sagte dieser zu Beginn seines Vortrags: "Und trotzdem wird so emotional darüber diskutiert." Odszuck skizzierte im Cottage die Schwerpunkte der Heidelberger Verkehrspolitik, in deren Mittelpunkt ein neuer Verkehrsentwicklungsplan (VEP) steht. Im November soll der Gemeinderat dazu einen vorläufigen Fahrplan verabschieden.

Der letzte Verkehrsentwicklungsplan stammt aus dem Jahr 1994 und wurde 2001 fortgeschrieben. "Er ist total veraltet", so Odszuck. Allein in den letzten zehn Jahren sei die Einwohnerzahl von Heidelberg um 12.000 gestiegen, erstmals wohnten hier mehr als 160.000 Menschen. Der Bürgermeister rechnet in den nächsten viereinhalb Jahren mit 2500 neuen Wohnungen in der Stadt. Auch das müsse man bei den Verkehrsplanungen mit berücksichtigen.

Mit dem Fahrrad werden in Heidelberg 26 Prozent der innerstädtischen Verkehrswege zurückgelegt. "Wir sind nicht die Partei, die im Gemeinderat gegen Radwege stimmt", betonte CDU-Kreisvorsitzender Alexander Föhr: Als Beispiel nennt der Stadtrat die geplante Fuß- und Radwegebrücke über den Neckar ins Neuenheimer Feld und den Radschnellweg am Adenauerplatz, die beide von seiner Fraktion unterstützt werden. "Beim Radverkehr ist noch Luft nach oben", sagte auch Odszuck. Bei einer Wegedistanz unter fünf Kilometern spiele er bereits eine herausragende Rolle.

Der Autoverkehr dürfe trotzdem nicht ganz vernachlässigt werden, sagte Föhr. Ziel sei es, die vielen Umwege, die Autofahrer in Heidelberg in Kauf nehmen müssten, zukünftig zu halbieren. Schließlich sei Heidelberg eine Pendlerhauptstadt: "Sieben von zehn Menschen, die hier arbeiten, wohnen nicht hier." 70.000 Einpendler gibt es täglich, so die landläufige Meinung, dabei handelt es sich aber nur um sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: Freiberufler, Beamte und Studenten werden nicht erfasst. Wo kommen die Leute her, welche Wege legen sie zurück? All diese Fragen soll ein neues Analyse-Verkehrsmodell beantworten, das bis zum ersten Quartal 2019 fertig sein soll. Odszuck bedauerte, dass 25 Prozent der Heidelberger Verkehrsfläche von Stellplätzen blockiert werden. Der Autoverkehr mache immer noch 22 Prozent des innerstädtischen Verkehrs aus. Benötigt werde daher ein Masterplan für nachhaltige Mobilität: Dabei geht es um Verkehrslenkung, -verlagerung und -vermeidung. Odszuck könnte sich auch neue "Park & Ride"-Plätze zum Beispiel am Kirchheimer Friedhof vorstellen. Den restlichen Weg der Strecke könnten die Pendler dann mit der Straßenbahn zurücklegen.

Die Straßenbahn ist für Odszuck unverzichtbar. Schließlich investiert Heidelberg gerade Millionen in den Umbau der Haltestelle am Hauptbahnhof und in die neue Trasse in der Bahnstadt. Der Baubürgermeister kann sich aber auch eine neue Linie 25 über Patrick Henry Village bis nach Schwetzingen vorstellen. Odszuck ist auch Befürworter einer Fünften Neckarquerung von Wieblingen ins Neuenheimer Feld. Diese solle aber nicht ausschließlich für Autos, sondern vor allem für eine Straßenbahn und eine Anbindung des S-Bahnhofes in Wieblingen dienen und könnte bis Dossenheim weitergeführt werden. Odszuck: "Das wäre ein Befreiungsschlag." Solch eine neue Brücke dürfte nicht, wie in alten Simulationen, auf der Höhe eines ersten Stockwerkes über die Mannheimer Straße geführt werden, sondern bräuchte dort eine Kreuzung, damit auch Wieblingen selbst von dem neuen Bauwerk profitiere.

Eine Seilbahn-Lösung sei derzeit nicht diskussionsreif, betonte Odszuck. Bisher seien dies in anderen Städten alles noch "Insellösungen".

Einen neuen Tunnel könnte sich der Baubürgermeister durchaus vorstellen. Als langfristiges Ziel wünscht er sich nämlich eine Entlastung der Bundesstraße B37 am Neckar. Dafür könnte der Autoverkehr in Richtung Neckartal über die Kurfürsten-Anlage und den bereits Anfang der 2000er-Jahre umstrittenen Schlossbergtunnel führen. "Lassen Sie uns das wieder diskutieren."