Mehrmals im Monat kommt es in der Bergheimer Straße zu immer dem gleichen Unfall. So auch am Dienstag: Eine Autofahrerin, die nach links über die Bus- und Bahn-Trasse fahren will, übersieht den von hinten herannahenden Bus. Sieben Passagiere werden verletzt. Foto: Priebe

Heidelberg. Die Bergheimer Straße sei die gefährlichste der Stadt. Zu dieser Einschätzung kam Sicherheitsauditor Jens Leven schon im Dezember 2017. Während Leven vor allem die Situation für Fußgänger und Radler im Blick hatte, häufen sich aber derzeit Unfälle unter Beteiligung von Autos, Bussen und Bahnen. Am Dienstagvormittag gab es gleich zwei solcher Ereignisse. Sieben Personen wurden verletzt, darunter zwei Kinder.

Der erste Unfall ereignete sich kurz nach 9 Uhr. Ein Bus der Linie 35 war in der Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz unterwegs, als vor ihm eine in gleicher Richtung fahrende 37-jährige Frau mit ihrem Peugeot Kombi plötzlich nach links in die Kirchstraße abbiegen wollte und dabei auch über die in der Mitte der Straße verlaufende Bus- und Straßenbahn-Trasse fuhr. Der 60-jährige Fahrer der Linie 35 musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wodurch einige Fahrgäste stürzten. Die sieben Verletzten im Alter von 11 bis 71 Jahren wurden vom Rettungsdienst in unterschiedliche Kliniken gebracht. Am Nachmittag konnte ein Polizeisprecher aber vorsichtige Entwarnung geben. Alle Passagiere erlitten demnach nur leichte Blessuren. Zwei mussten zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus bleiben.

Rund eine Stunde später, als die Unfallstelle gerade geräumt war, kam es am Dienstag an derselben Stelle dann zu einer ähnlichen Situation. Eine 33-jährige Frau wollte mit ihrem VW Polo ebenfalls nach links in die Kirchstraße abbiegen und übersah dabei eine in Richtung Bismarckplatz fahrende Straßenbahn. Glücklicherweise wurde durch die Kollision aber niemand verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

"Die Bergheimer Straße ist eine problematische Strecke", sagt ein Sprecher der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) auf Anfrage. Konkrete Zahlen könne er derzeit nicht vorlegen, es gebe aber "gefühlt" einen Unfallschwerpunkt. "Wir werden jetzt mit der Stadt sprechen und die Situation analysieren, ob man hier vielleicht etwas verbessern kann", so der RNV-Sprecher weiter.

Ein Polizeisprecher konnte zwar aus dem Stand keinen Unfallschwerpunkt an der wichtigsten Verkehrsachse Bergheims ausmachen. Tatsächlich komme es in solchen Straßen mit einem Gleisbereich in der Mitte aber immer wieder zu problematischen Situationen und Abbiegeunfällen. Auch die Einmündung der Römerstraße in die Bergheimer Straße erfordere von den Verkehrsteilnehmern volle Konzentration.

Schon am 23. September ereigneten sich in der Bergheimer Straße gleich zwei Vorfälle innerhalb von nur acht Stunden. Auch hier wollte beim ersten Vorfall ein 55-jähriger Fahrer eines Lieferwagens nach links in die Kirchstraße abbiegen und übersah dabei die herannahende Straßenbahn. Auf Höhe der Thibautstraße kollidierte wenig später ein VW mit einem Motorradfahrer, wodurch das Zweirad gegen drei parkende Autos geschleudert wurde.

"Die Bergheimer Straße ist ein Straßenraum, der einfach nicht funktioniert", kritisierte Sicherheitsauditor Leven im Dezember 2017. Dort passiere zu viel auf einmal: beschleunigte Straßenbahn, fehlende Abbiegemöglichkeiten für Radler, Tempo-30-Zone, viele Fußgänger, die die Straße kreuzen. Doch ein Komplettumbau wäre teuer und ist aktuell noch nicht geplant.

