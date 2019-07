Kurt Kraus, Jasmin Becker, Benedict Bechtel und Johanna Kalisch (v.l.) von der CDU bei ihrer Aktion am Betriebshof in der Bergheimer Straße. Foto: Alex

Heidelberg. (RNZ) Ungewöhnliche Aktion der CDU Weststadt/Südstadt/Bergheim am Donnerstag: Kurt Kraus, Jasmin Becker, Benedict Bechtel, Johanna Kalisch rollten am Betriebshof in der Bergheimer Straße Kunstrasen aus - und tranken ein Feierabendbier.

Damit wollten die Vier auf den Park hinweisen, der dort entstehen soll, wenn beim Bürgerentscheid am 21. Juli das "Nein" gewinnt - und der Betriebshof an den Ochsenkopf verlagert wird.