Heidelberg. (mün) Soll der Betriebshof aus der Mitte Bergheims auf die Große Ochsenkopfwiese verlegt werden? Dann musste man am heutigen Sonntag beim Bürgerentscheid mit Nein stimmen. Sollte die Wiese unbebaut bleiben, hatte man ein Ja anzukreuzen.

Es war ein spannender Wahlkampf, der in letzten Wochen erheblich an Fahrt aufgenommen hat. Zuletzt hatten die Grünen gefordert, dass die Ochsenkopfwiese unbebaut bleibt und der Betriebshof an die Speyerer Straße verlegt wird. Aber letztendlich war das nicht die Frage des heutigen Bürgerentscheids.

Alle unsere Artikel zum Bürgerentscheid finden Sie hier.

Seit 18 Uhr sind die Wahllokale geschlossen und die Stimmzettel werden ausgezählt. Mehr als 110.000 Heidelbergerinnen und Heidelberger durften abstimmen. Damit die Verlagerung auf die Ochsenkopfwiese verhindert wird, müssen 20 Prozent der Wählerinnen und Wähler (also rund 22.000) mit Ja stimmen.

Hier unser Live-Ticker der Auszählung aus dem Rathaus, von wo der RNZ-Reporter twittert:

Tweets by RNZ_Reporter