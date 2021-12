Zehn Jahre lang hat sich Gustav Adolf Apfel als Bürgerbeauftragter um die Belange der Heidelberger gekümmert. Jetzt hat er sein Ehrenamt an Nachfolgerin Carola de Wit übergeben. Unser Foto zeigt den 85-Jährigen in seinem Wohnzimmer in der Weststadt. Foto: Philipp Rothe

Von Birgit Sommer

Heidelberg. Eigentlich war Gustav Adolf Apfel vom Gemeinderat im Mai für drei weitere Jahre als Bürgerbeauftragter der Stadt gewählt worden. Er hat das Ehrenamt noch einmal angenommen, bis sich eine geeignete Nachfolgerin oder ein Nachfolger gefunden hatte. Jetzt wurde Apfel verabschiedet, Carola de Wit, bis März 2020 beim Bürger- und Ordnungsamt tätig, ist ab Januar die neue Bürgerbeauftragte. Wie es war, als neutraler Vermittler und direkter Ansprechpartner der Bürger zu arbeiten, erzählt Gustav Adolf Apfel im RNZ-Interview.

Herr Apfel, Sie waren länger als neun Jahre Bürgerbeauftragter der Stadt. Was ist Ihr Fazit zu diesem Amt?

Der Bürgerbeauftragte prüft, ob die Stadt bürgerfreundlich gehandelt hat. Eine entsprechende Satzung gibt es in Heidelberg seit 1991. Mit diesem Ansatz bin ich an die Fälle herangegangen. Wenn die Stadt bei ihren Entscheidungen selbst keinen Spielraum hatte, war es auch meine Aufgabe, dem Bürger zu erklären, dass die Stadt so und nicht anders entscheiden konnte. Und weil die Tätigkeit für mich ohne Zwang und mithilfe zweier versierter Mitarbeiterinnen bewältigt werden konnte, hat sich die Aufgabe im Laufe der Zeit immer mehr zum Hobby entwickelt.

Wie viele Heidelberger haben Sie denn so kontaktiert?

Ich war ja nur einmal wöchentlich vor Ort, aber es waren so etwa 130 Beratungen im Jahr, insgesamt rund tausend.

Waren es immer wieder dieselben Probleme, mit denen Sie zu tun hatten?

Es sind immer wieder dieselben, dafür in großer Bandbreite. Das reichte vom ungenügenden Breitbandausbau oder der Vermietung von Gewerberäumen bis zu unberechtigter Sportplatznutzung, klappernden Kanaldeckeln, Baumfällungen, Hundekot und fehlenden Fahrradständern. Oder es ging um Leistungsansprüche an die Stadt, um den Heidelberg-Pass, um Pflegegeld und drohende Obdachlosigkeit. Einmal konnte ich zum Beispiel einer Schwerstbehinderten helfen, einen Parkplatz in der Nähe ihrer Wohnung zu finden. Da hatte die Stadt zuvor einen Azubi zur Inaugenscheinnahme geschickt, der die Situation nicht einschätzen konnte. Manchmal habe ich den Bürgern auch nur komplizierte Bescheide der Verwaltung "übersetzt".

Hatten Sie als Bürgerbeauftragter einen guten Draht zu den städtischen Ämtern und Gesellschaften? Vor einigen Jahren hatten Sie sich mal über die Wohnungsbaugesellschaft GGH beklagt.

Mit der GGH wurde es dann besser. Letzten Endes habe ich mich auch nur eingeschaltet, wenn besondere Gründe bei Mietern vorlagen, die aus dem Rahmen fielen und die Mitarbeiter der GGH nicht kannten. In den Ämtern habe ich immer ein offenes Ohr vorgefunden. Etliche meiner ehemaligen Mitarbeiter oder Azubis haben inzwischen leitende Funktionen erreicht. Aber: Gefälligkeitsleistungen gab es nicht!

Wie sehr half Ihr beruflicher Werdegang bei der Einschätzung der Anliegen? OB Würzner hat Ihnen beim Abschied ja großen Sachverstand bescheinigt.

Was ich zum Beispiel als Sozialrechtsreferent beim VdK lernte, als ich Kriegsopfer und Kriegsbeschädigte vor Gericht vertrat, hat mir beim Sozialamt der Stadt viel gebracht. Dort habe ich mir in verschiedenen Funktionen noch Fachwissen querbeet angeeignet, bis ich zum Schluss als stellvertretender Amtsleiter arbeitete. Bei der Arbeiterwohlfahrt, für die ich nach meiner Pensionierung tätig war, ging es dann um Notsituationen hautnah. Da habe ich zum Beispiel Nothilfe für Einzelne und Familien geleistet, mit Geldern aus der RNZ-Weihnachtsaktion. Genau für solche Einzelfälle war das Geld der Spender ja gedacht. Und von der AWO habe ich manchmal noch zusätzliche Mittel dafür bekommen. Es nützt ja nichts, wenn jemand 500 Euro braucht, und ich gebe nur 50 Euro. Die Fälle wurden alle individuell bearbeitet und dokumentiert. Diese zehn Jahre Erfahrung habe ich mitgebracht, als ich 2012 Bürgerbeauftragter wurde.

Wurde Ihnen die Arbeit mit Ihren 85 Jahren jetzt zu viel?

Jetzt war der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. Man muss aufpassen, dass man nicht belächelt wird.

Was machen Sie, wenn Sie nun mehr Zeit haben?

Ich werde sehen, was auf mich zukommt. Es gibt genug zu tun. Ich habe hier eine Großfamilie, die manchmal auf mich verzichten musste, meine Frau, drei Töchter, sechs Enkel und zwei Urenkel. Eigentlich müsste ich ja noch ein Buch schreiben.

Worüber?

Ich habe so viel erlebt, schon als Kind. Ich habe auch damals immer alles hinterfragt; das hilft später, zu gerechteren Ergebnissen zu kommen. Ich habe auch zum Beispiel Kindertheater gespielt. Im US-Film "Ich war eine männliche Kriegsbraut", der in und um Heidelberg gedreht wurde, war ich der Junge, der das Motorrad mit Cary Grant im Beiwagen zum Laufen gebracht hat. Und ich habe Musik gemacht, etwa in amerikanischen Clubs, bei den Neckartown Jazz Babies, mit Bill Ramsey und Joy Fleming. Dadurch habe ich viele Leute kennengelernt. Mein Leben war knallvoll.

Spielen Sie noch?

Nein, ich habe mein Schlagzeug einem kranken Buben geschenkt. Alles hat seine Zeit.

Info: Gustav Adolf Apfels Nachfolgerin Carola de Wit ist ab 4. Januar dienstags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr zu erreichen – unter Telefon 06221 / 58-10260 oder per E-Mail: buergerbeauftragte@heidelberg.de.