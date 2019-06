Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Tritte in der Poststraße waren in der Tat lebensgefährlich. Das bestätigte die Rechtsmedizinerin Stefanie Rechtsteiner, als sie am Dienstag im Prozess gegen acht junge Männer und Jugendliche ihr Gutachten vorstellte. Ob nur einer der Angeklagten in der Nacht auf den 20. August letzten Jahres auf das am Boden liegende Opfer eingetreten hatte, oder ob es mehrere Täter gegeben haben muss, konnte die Sachverständige nicht sagen. Fest steht nur, dass die Gewalteinwirkung auf den Kopf des heute 37-jährigen Mannes enorm war. "Es ist verwunderlich, dass es zu keiner Hirnblutung gekommen ist", so Rechtsteiner.

Es habe praktisch keinen Gesichtsknochen zwischen der Oberlippe und der Stirn gegeben, der nicht gebrochen war, betonte die Rechtsmedizinerin gleich mehrmals, als sie die Bilder aus dem Computertomografen an die Wand des Gerichtssaals projizieren ließ. Das Nasenbein des 36-Jährigen war durch die Tritte nach hinten geschoben, die Nasenscheidewand mehrmals gebrochen. Beide Stirn- und Augenhöhlen, die Jochbögen und Kieferhöhlen - nichts blieb heil. Das linke Auge war sogar etwas aus der Höhle hervorgetreten. Am restlichen Oberkörper wies das Opfer hingegen nur einzelne Schürfwunden auf. Ein deutliches Zeichen, dass der oder die Täter nur den Kopf attackiert hatten.

"Theoretisch kann eine solche Gewalteinwirkung ausreichen, um einen Menschen zu töten", sagte die Ärztin. Vor diesem Hintergrund sei es für sie befremdlich, dass die Angeklagten immer wieder betont hatten, dass es doch "nur" zwei oder drei Tritte gegeben habe. Das Verletzungsmuster spreche für drei sehr wuchtige Schläge oder Tritte. Ein Arzt im Krankenhaus hatte gesagt, dass er solche Folgen normalerweise nur von einem Autounfall oder einem Pferdetritt kenne.

Während die Tatverdächtigen den 36-Jährigen in seiner eigenen Blutlache liegen ließen, haben aufmerksame Passanten nach der Einschätzung der Rechtsmedizinerin wahrscheinlich dessen Leben gerettet. Rechtsteiner geht davon aus, dass der Mann zumindest kurzzeitig bewusstlos war. Er hätte daher an seinem eigenen Blut ersticken können, wenn er nicht rechtzeitig von Ersthelfern in die Stabile Seitenlage gelegt worden wäre. Zwar sind ihm heute keine Spätfolgen mehr anzumerken. Allerdings wird das Gesicht des Geschädigten immer noch durch sieben Metallplatten stabilisiert, von denen sechs wieder operativ entfernt werden müssen.

Bislang gibt nur einer der Angeklagten, der zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alt war, die Tritte zu. Die anderen Beschuldigten bestätigen im Gegensatz zu ihrer ersten Aussage bei der Polizei nun diese Version. Rechtsteiner glaubt aber nicht, dass der Hauptverdächtige in der Tatnacht so betrunken war, dass er nicht mehr wusste, was er tat. Die Beobachtungen der Zeugen reichen nach ihrer Ansicht aus, um von einer verminderten Schuldfähigkeit zu sprechen. Verteidiger Sebastian Siepmann wiederum glaubt, dass sein Mandant schon sehr stark betrunken gewesen sei. Denn er habe unter Entzugserscheinungen gelitten, weil er nur wenige Tage zuvor zunächst Marihuana und dann die Droge Spice abgesetzt habe. Genau aus diesem Grund habe er in dieser Augustnacht sehr viel Alkohol konsumiert. Für den 18-Jährigen geht es um viel: Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag vor.

Für die vier Angeklagten, die ganz sicher nicht zugetreten haben, könnte der Prozess hingegen glimpflich ausgehen. Zunächst warf ihnen Oberstaatsanwältin Kerstin Anderson gefährliche Körperverletzung vor. Doch nun gab die Vorsitzende Richterin Gisela Kuhn den rechtlichen Hinweis, dass eventuell auch nur eine Verurteilung wegen unterlassener Hilfeleistung infrage kommen könnte.

Info: Der Prozess wird am Mittwoch, 19. Juni, um 9 Uhr fortgesetzt.