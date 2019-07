Stuttgart/Heidelberg. (we) Nach Grünen, CDU und FDP haben auch die Sozialdemokraten im Südwesten gemerkt, dass in Heidelberg seit März ein Bluttest-Skandal am Image von Uniklinikum und Universität nagt. Jetzt fordert die hochschulpolitische Sprecherin der Fraktion, Gabi Rolland, durchzugreifen.

Es reiche nicht, dass der Dekan der Medizinischen Fakultät, Professor Andreas Draguhn, alleine das Handtuch werfe. In einer Stellungnahme schreibt Rolland: "Aufsichtsrat und Wissenschaftsministerium bleibt keine andere Wahl, als nun endlich personalrechtliche Konsequenzen bezüglich des Ärztlichen Direktors der Frauenklinik zu ziehen und ihn seines Postens zu entheben." Damit meint sie Christof Sohn, einen der Erfinder des (noch nicht marktreifen) Bluttestes, der den "Durchbruch" in der Brustkrebsfrüherkennung am 21. Februar erst via "Bild"-Zeitung und dann in einer mit dem Vorstand des Uniklinikums abgesprochenen Pressemitteilung verkündete.

Rolland nennt den Rücktritt des Dekans der Medizinischen Fakultät, der in die Schummel-PR-Kampagne eng eingebunden gewesen war, zwar "begrüßenswert". Aber "die primäre wissenschaftliche Verantwortung" liege eben "vor allem beim Ärztlichen Direktor der Frauenklinik". Dies habe der Zwischenbericht der sogenannten Unabhängigen Kommission bestätigt.

Die Stellungnahme ist insofern bemerkenswert, als dass die SPD-Fraktion bisher keine einzige Pressemitteilung zum Thema Bluttest-Skandal veröffentlicht hatte, anders als CDU und FDP, die auch den Wissenschaftsausschuss des Landtags einschalteten. Die Grünen wiederum machten die "exzellente Aufklärung" des Skandals zur Bedingung.

Ob die Genossen wissen, dass Sohn sich bei Universität, dem Kollegium und der Öffentlichkeit entschuldigte? Das Rektorat prüft bereits die von Rolland geforderten disziplinarischen Maßnahmen im Rahmen des Beamtenrechts - denn dafür ist die Universität zuständig und ausdrücklich weder das Klinikum noch das Ministerium. Das hätte die hochschulpolitische Sprecherin eigentlich wissen müssen.

Sohn hat sich nachweislich vor allem eines zuschulden kommen lassen: dass er den verfrühten Durchbruch des Brustkrebstests meldete. Am Klinikum setzt sich derweil die Sprachregelung durch, der Professor haben wissenschaftliche Daten fehlinterpretiert. Dass er das in einem Boulevard-Blatt tat statt in einem anerkannten Journal, bedauerte er gegenüber den Chefarztkollegen mehrfach.

Sohns Team forscht übrigens weiter an dem Bluttest, der nach wie vor von der Firma Heiscreen vermarktet werden soll.