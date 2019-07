Andreas Draguhn trat am Mittwoch als Dekan der Medizinischen Fakultät zurück. Das Foto zeigt ihn 2015 bei "Medizin am Abend", der gemeinsamen Reihe von RNZ und Uniklinikum. Fotos: joe/Rothe

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Er ist der erste aus dem Vorstand des Uniklinikums, der seinen Posten räumen muss. Andreas Draguhn, der Dekan der Medizinischen Fakultät, wollte der RNZ seine Entscheidung zum Rücktritt am Donnerstag nicht näher erläutern. Da hielt er es wie in den letzten Monaten: "Kein Kommentar" - Auskünfte nur über die Presseabteilung des Klinikums. Doch die dünne Erklärung, welche die Uniklinik um 13.45 Uhr an die Journalisten aussandte, spricht Bände.

Draguhn spricht darin von sich selbst als Dekan in der dritten Person: "Das Handeln des Dekans im Verlauf der Heiscreen-Affäre ist zum Gegenstand offizieller Untersuchungen geworden und wird in Teilen der Öffentlichkeit anhaltend kritisch diskutiert", lässt er sich zitieren. Erst dann wechselt er in die erste Person: "Mit meinem Entschluss möchte ich hierfür die Verantwortung übernehmen und hoffe, damit dem Amt, der Fakultät und der Universität zu dienen."

So sehr man Draguhn für diesen Schritt Respekt zollen kann - er gesteht nicht einen einzigen Fehler ein. Die Verantwortung übernimmt er lediglich für die "offiziellen Untersuchungen" sowie die "anhaltende kritische Diskussion in Teilen der Öffentlichkeit". Dabei ist es der 58-Jährige, der an mehreren Stellen eingreifen und das Bluttest-Desaster hätte verhindern können.

Seit seinem Amtsantritt am 1. Oktober 2018 war Draguhn eng in die Vorgänge um den unausgereiften Brustkrebs-Bluttest eingebunden. Er musste gewusst haben, wie schlecht die Werte waren, wie unfertig der Test - und trieb die Angelegenheit doch voran.

Das große Interview in der "Bild"-Zeitung ("Weltsensation aus Heidelberg") mit Bluttest-Mitentwickler und Frauenklinik-Chef Christof Sohn las er Tage vor Erscheinen gegen - und pries es intern als "prima, leicht verständlich und dennoch wissenschaftlich". Ein Lob, das ihm auf die Füße fiel, nachdem die RNZ darüber berichtet hatte. Doch es gab noch weiteres kritikwürdiges Verhalten.

Der Fakultätsvorstand hatte Draguhn nach RNZ-Informationen beauftragt, die Bluttest-Werte im Gespräch mit Sohn zu validieren. Das bestätigte auch die Unabhängige Kommission. Doch ob es dieses Gespräch je gab und wenn ja, wieso Draguhn keine Konsequenzen zog, ist bis heute ungeklärt. Die PR-Kampagne jedenfalls lief - obwohl Draguhn und auch die anderen Mitglieder des Klinikumsvorstands über die Probleme des Tests Bescheid wussten - ungehindert weiter.

Was besonders schwer wiegt: Draguhn war es, der der Bluttest-Firma "Heiscreen" sein Placet gab, das hochoffizielle Siegel der Universität zu benutzen. Diesen Punkt hatte die Unabhängige Kommission in ihrer Kritik besonders hervorgehoben. Und zuletzt erhöhte der Dekan im Dezember 2018 eigenmächtig das Drittmittelkonto zur Forschung an dem Bluttest um 300.000 Euro - eine rechtlich umstrittene Handlung, die für Diskussionen am Klinikum gesorgt hatte.

Draguhn, der als Abteilungsleiter am Institut für Physiologie und Pathophysiologie tätig bleibt, gibt übrigens eine sehr machtvolle Position als Herrscher über Forschung und Lehre auf. In Heidelberg agiert die Medizinische Fakultät weitgehend eigenständig. Im Klinikum sitzt der Dekan im Vorstand, an der Uni qua Amt im Senat. Mit dieser Machtfülle lässt es sich gut gestalten.

Hans-Georg Kräusslich. Foto: joe

Wie es weiter geht? Draguhns Posten übernimmt vorerst sein bisheriger Stellvertreter Hans-Georg Kräusslich. Der exzellente Virologe muss nun bis Herbst die Aufarbeitung des Skandals begleiten. Schon am 1. Oktober wird der Dekan turnusgemäß neu gewählt.

Für die anderen Vorstandsmitglieder ist die Sache aber noch nicht ausgestanden. Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne), die Draguhn am Donnerstag Respekt für seinen Schritt zollte, will Personalfragen zwar ansonsten nicht öffentlich kommentieren. Doch auf die Frage, ob Draguhns Rücktritt die einzige personelle Konsequenz bleiben würde, sagte sie der RNZ unmissverständlich: "Dafür spricht nichts." Und Bauer bat um Verständnis, dass sie manchmal "nicht über Personalangelegenheiten sprechen" könne. Das gelte in manchen Fällen selbst dann, wenn diese schon beschlossen seien.