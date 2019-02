Heidelberg. (sdm) 457.730 Menschen besuchten im Jahr 2018 den Heidelberger Zoo. Damit hat die Einrichtung im Neuenheimer Feld den Wert von 2017 (467.547 Besucher) in etwa gehalten. "Der goldene, warme Herbst hat für zahlreiche Besucher im Spätjahr gesorgt. Die geringeren Besucherzahlen in den sehr heißen Sommermonaten konnten wir so teilweise wettmachen und das vergangene Jahr mit einem guten Ergebnis beenden“, sagt Zoodirektor Klaus Wünnemann.

Interessant ist der Blick auf die Statistik. Die Hälfte der rund 345.000 Tagesbesucher waren Erwachsene, die ohne Kinder in den Zoo kamen. Bezieht man die vergangenen drei Jahre mit ein, lässt sich in diesem Besuchersegment sogar ein leichter Anstieg verzeichnen. „Wir schließen daraus, dass der Zoo Heidelberg nicht nur für die klassische Zielgruppe Familien, sondern auch für viele Erwachsene ohne Kinder ein attraktives Ausflugsziel in der Region darstellt. Diesen Trend bestätigt die positive Resonanz, die wir für Sonderveranstalten wie beispielsweise den Welt-Elefantentag, der sich gezielt auch an Erwachsene richtet, bekommen“, sagt Wünnemann.

Gestiegen ist zudem die Anzahl der Schülergruppen aus Heidelberg – um rund 16 Prozent. „Immer mehr Heidelberger Schulen nutzen die Angebote des Zoos und der Zooschule als Ergänzung zum Unterricht. Als außerschulischer Lernort gewinnt der Zoo Heidelberg immer mehr an Bedeutung für die Metropolregion Rhein-Neckar“, freut sich der Zoodirektor. „Wo sonst erfährt man live so viel Wissenswertes über Natur und Artenschutz und begegnet den Tieren hautnah, wenn nicht im Zoo?“