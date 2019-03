Die Maaßstraße in Wieblingen zählt wohl zu den Straßen in Heidelberg mit den meisten Schlaglöchern. Nun soll die Verbindung zwischen Elisabeth-von-Thadden-Platz und Adlerstraße saniert werden. Foto: Katzenberger-Ruf

Heidelberg-Wieblingen. (kaz) Tiefe Schlaglöcher, fehlende Randbefestigung, schlechte Oberflächenentwässerung: So sieht die Maaßstraße zwischen Elisabeth-von-Thadden-Platz und Adlerstraße immer noch aus. Doch nun rückt die Sanierung der Straße näher. Baubeginn sei im vierten Quartal 2019, die Bauzeit betrage etwa sechs Monate, heißt es in einer Informationsvorlage, die der Bezirksbeirat in seiner jüngsten Sitzung zur Kenntnis nahm.

Wie der rund 180 Meter lange Straßenabschnitt mit Asphalt, Naturpflaster und Mittelrinne gestaltet wird, hatte die Verwaltung schon vor einem Jahr vorgestellt. Daran habe sich nichts geändert, so Michael Bollmann vom Tiefbauamt. Während der Bauzeit sollen die Häuser in der Maaßstraße zu Fuß erreichbar bleiben und eine Verbindung zwischen Thadden-Schule und OEG-Haltestelle eingerichtet werden.

In der Fragestunde klagte eine Anwohnerin der Adlerstraße über Geruchsbelästigungen durch einen Kunststoff produzierenden Betrieb. Laut Umweltamt soll dort ein Aktivkohlefilter installiert werden.