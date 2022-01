Vergangenen Samstag feierten Mitstreiter, Unterstützer und Nachbarn der Raumkante den Spatenstich für das Projekt in der Südstadt. Foto: Raumkante

Von Daniel Grossarth

Heidelberg. Günstiger Wohnraum – ein Traum, der in Heidelberg zunehmend rarer wird. Denn die Attraktivität Heidelbergs wächst und die geplanten Neubauten reichen bislang nicht aus, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Zudem sind die Baukosten immens. Und wenn privat gebaut wird, schlägt der Bauträger noch einen Profitaufschlag auf die Miete obendrauf.

Das Projekt Raumkante hat sich vorgenommen, dem etwas entgegenzusetzen. Die Idee: Wohnraum selbst entwickeln und verwalten, um sicherzustellen, dass er dauerhaft erschwinglich bleibt. Dafür setzte das Projekt vergangene Woche, pandemiebedingt nur mit Nachbarn und engem Unterstützerkreis, zum Spatenstich an. Auf den Konversionsflächen der Südstadt, Rheinstraße 2-1, entsteht ein Neubau für circa 25 Personen.

Lena Renkenberger, jahrelanges Mitglied des Projekts, ist überzeugt: "Neubauten mit sozial verträglichen Mieten sind möglich." Das Gebäude der Raumkante soll voraussichtlich bis Ende 2022 fertig sein. Ursprünglich wurde eine Kaltmiete von 7,50 Euro pro Quadratmeter angestrebt. Auch wenn das eher unrealistisch ist: "Vermutlich wird es teurer werden. Die Preissteigerung kam durch Faktoren, mit denen wir nicht rechnen konnten", so Karin Beier, die seit drei Jahren das Projekt vorantreibt.

Beier ist 58 Jahre alt, daher schätzt sie sehr, dass die Raumkante ein Mehrgenerationenprojekt ist: "Ich finde es klasse, dass Alt und Jung, Klein und Groß, Studentinnen und Rentner in einem Haus zusammenleben können." Die entstehenden Wohnräume mit insgesamt 720 Quadratmetern sind für Singles, Paare und Gruppen angedacht. Es handelt sich um sogenannte Cluster-Wohnungen: Kleine, voll ausgestaltete und effizient gehaltene Einheiten mit großen Flächen zur gemeinschaftlichen Nutzung, zum Beispiel in den Küchen.

Doch die Raumkante möchte den Schwerpunkt nicht nur auf soziale, sondern auch auf ökologische Aspekte setzen: "Wir verwenden nur Holz als Bausubstanz und setzen bei der Gebäudetechnik auf hohe Energieeffizienz", betont die Geschäftsführerin der Raumkante GmbH, Wiebke Weinbrenner.

Um langfristig sicherzustellen, dass aus dem Neubau kein Profit geschlagen wird, greift man auf ein System zurück, das auch von einigen Wohnprojekten in der direkten Nachbarschaft genutzt wird: Um zu verkaufen, müssten alle drei Beteiligten zustimmen – die Raumkante GmbH, der Verein Raumkante und das Mietshäuser-Syndikat, ein bundesweiter Zusammenschluss von Wohnprojekten. Ein Verkauf sei damit, außer in Spezialfällen wie Insolvenz, ausgeschlossen, so Raumkante-Mitglied Jonas Bust-Bartels.

In dem Verein Raumkante sind die zukünftigen Bewohner organisiert. Zurzeit sind alle Plätze vergeben und für die Nachrücker gibt es eine lange Warteliste. Doch wer langfristig einziehen möchte, braucht ohnehin Zeit und Geduld, um sich in die Gemeinschaft einzufügen und Aufgaben im Verein und im Haus zu übernehmen."Darum ist sozialer Wohnungsbau auch weiterhin unersetzlich. Denn das Projekt ist sehr arbeitsintensiv", berichtet Bust-Bartels. "Doch solche Wohnraumprojekte tun dem Viertel einfach gut. Sozial. Ökologisch. Finanziell." Das sehen viele Unterstützer offensichtlich ähnlich: Über 140 Privatpersonen haben für das Projekt Direktkredite von insgesamt über einer Million Euro bereitgestellt.

Die Themen, die die Raumkante aufgreift, von der Ökologie bis zum Gemeinschaftssinn, treffen offenbar einen Nerv in der Gesellschaft. Daher hoffen die Initiatoren auf Nachahmer und appellieren an die Politik: "Gebt mehr Flächen für solche Projekte frei", so Bust-Bartels. Denn dann könnten zukünftig noch mehr Menschen den Traum vom günstigen Wohnen leben.