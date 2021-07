Heidelberg. (RNZ) Der Heidelberger Süden steht vor großen Herausforderungen: Zieht bald ein Straßenbahndepot nach Rohrbach-Süd? Und wie kann die Kinderbetreuungssituation in Rohrbach-Ost verbessert werden? Diese und weitere Fragen stellen die SPD-Fraktion und der SPD-Ortsverein Rohrbach bei ihrer gemeinsamen Veranstaltungsreihe "Was geht? Entwicklungen im Heidelberger Süden" in den Mittelpunkt.

Bei der nächsten Ausgabe – einem digitalen Treffen am Dienstag, 20. Juli, um 19.30 Uhr – geht es vor allem um die Zukunft des Betriebshofes. "Auf unsere Initiative hin wurden alternative Lösungsvorschläge zur Abstellung von Straßenbahnen entwickelt, auch für den möglichen Standort Rohrbach-Süd", schreiben die Sozialdemokraten in der Einladung.

Diese sollen auch in die Diskussion im Gemeinderat am Donnerstag, 22. Juli, einfließen. "Dies wollen wir zudem zum Anlass nehmen, um mögliche Lösungen für Straßenbahndepotstandorte zu diskutieren, die auch im Interesse der Rohrbacher sind." Auch die aktuelle Situation der Kinderbetreuung im Osten des Stadtteils soll näher beleuchtet werden. Hierzu wird Bürgermeisterin Stefanie Jansen über den aktuellen Stand berichten und auch Fragen beantworten.

Info: Die SPD lädt alle Interessierten ein, diese Frage, gemeinsam auf der Veranstaltung online zu diskutieren. Einwählen kann man sich unter folgendem Link: https://zoom.us/j/94046429094.