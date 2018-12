Heidelberg. (tt). Als schlechten Deal für die soziale Stadtentwicklung, das Klima und die Grünflächen in Bergheim bezeichnet das Aktionsbündnis Bergheim-West die politische Kehrtwende der SPD, den Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) nun doch auf das Areal am Großen Ochsenkopf zu verlagern. Noch vor Weihnachten soll im Gemeinderat die Umsiedlung beschlossen werden, am Donnerstag, 13. Dezember, wird das Thema in einer Sondersitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses vorberaten (17 Uhr, Rathaus, Marktplatz 12).

Das Aktionsbündnis ärgert, dass das Thema nicht mehr in den Bezirksbeiräten besprochen werden kann, und dass die neue Vorlage das von der Stadt beauftragte Klimagutachten und das Verfahren zur Bürgerbeteiligung konterkariere. Außerdem missachte man die über 3000 Unterschriften zum Erhalt der Ochsenkopfwiese, die das Bündnis gesammelt hat. Zudem üben die Vertreter auch Kritik an den weiteren Inhalten der Beschlussvorlage.

Urbanes bezahlbares Wohnen auf rund 50 Prozent der Fläche des heutigen Betriebshofes verspricht die Verwaltung in der Vorlage. "Heidelberg braucht vor allem preisgünstige Wohnungen für Menschen mit einem niedrigen Einkommen", heißt es in einer Pressemitteilung des Aktionsbündnisses. Die Beschlussvorlage spreche aber nur von "bezahlbaren" Wohnungen. "Wenn aber die Hälfte der frei werdenden Fläche nicht bebaut werden soll, dann ist zu befürchten, dass dies alleine schon die Baukosten der neuen Wohnungen verteuern wird", so die Meinung der Aktivisten.

Grün- und Freiflächen sollen auf den restlichen 50 Prozent der heutigen Betriebshoffläche entstehen. Es sei ein absurdes politisches Theater, wenn die Verwaltung 30.000 Quadratmeter hochwertiger Grünfläche mit einer hohen ökologischen Vielfalt am Großen Ochsenkopf bebauen und gleichzeitig ein Konzept erstellen will, um das vorhandene Defizit an hochwertigen Grünflächen in Bergheim zu reduzieren. "Um den Mangel an Grünflächen zu kaschieren, wird die zum Naturschutzgebiet gehörende und nicht zugängliche Insel im Altneckar westlich des Wehres als Teil der vernetzten Grünflächen angeführt", heißt es in der Mitteilung. Dies sei nicht nur ein fragwürdiges Vorgehen, sondern eine bewusste Täuschung der Bürger.

Am westlichen Stadteingang will die Stadt laut Vorlage mit Hilfe von baulichen Veränderungen die Verkehrsbelastung reduzieren. "Die mit der Verlagerung des Betriebshofs initiierten städtebaulichen ,urbanen’ Entwicklungen werden wohl aller Voraussicht nach nicht zu weniger Verkehr in Bergheim-West führen, sondern ihn nur weiter nach Westen in die Gneisenaustraße verlagern", sagt das Aktionsbündnis. So sehe es der geplante Ausbau der Ausfahrt Gneisenaustraße zum Vollanschluss an die B 37 vor.

Das Fazit: "Die vorliegenden Planungen werden sehr wahrscheinlich zu einem ansprechenden Wohnviertel zwischen Mittermaierstraße und Czernyring führen, nicht bezahlbar für kleine und mittlere Einkommen bei einem zu erwartendem Grundstückspreis von mindestens 20 Millionen Euro", so das Bündnis. Im Gegenzug dürften die Bewohner der Sozialwohnungen zwischen Czernyring, Emil-Maier-Straße und Gneisenaustraße noch mehr Verkehr ertragen. Richtig ist aus Sicht des Bündnisses nach wie vor: "Der Betriebshofstandort in der Bergheimer Straße wird von allen Fachleuten als sehr gut beschrieben. Er ist zukunftsfähig, denn er verfügt über zwei Ein- und Ausfahrten und Erweiterungspotenzial durch die mögliche Integration des jetzigen Dezernat 16." Ein moderner Nahverkehr hätte in der Bergheimer Straße die besten Zukunftsbedingungen, dies wisse auch die SPD und habe dies bis vor Kurzem auch sehr überzeugend vertreten.