Von Marion Gottlob

Heidelberg. Eva Buckman leitet sieben Afrika-Chöre mit rund 120 Sängerinnen und Sängern, darunter zwei Chor-Ensembles in Heidelberg – und sie arbeitet eng zusammen mit dem Lesedi Show Choir im südafrikanischen Heidelberg. Als infolge der Corona-Krise die 50 Sänger in Südafrika in Hungersnot gerieten, handelte Buckman rasch: Sie sammelte Spenden, damit Chor-Leiter Thabang Mokoena Lebensmittel kaufen konnte. Doch die Heidelbergerin tat noch mehr: "Lebensmittel-Pakete waren auf Dauer keine Lösung und hätten die jungen Leute in Afrika von uns abhängig gemacht. So haben wir nun in Südafrika eine Farm gekauft. Hier sollen Arbeitsplätze entstehen, so dass sich die Künstler selbst ernähren können", erklärt sie ihr Konzept. Jetzt findet am Sonntag, 19. September, ein Benefiz-Konzert für "Bokamoso Home" statt.

Seit rund 15 Jahren gibt es einen intensiven Kontakt zwischen den Heidelberger Chören und ihrem Partnerchor, der elf Flugstunden entfernt singt und probt. Kontaktmann ist der Chorleiter Thabang Mokoena. Der 35-Jährige pendelt mindestens zweimal im Jahr zwischen den Kontinenten hin und her, um auch die Chöre in Deutschland in den afrikanischen Sprachen, Rhythmen und Bewegungen zu unterrichten.

Schon seit längerer Zeit gab es Pläne, dass in Südafrika ein Kulturzentrum für den Chor entstehen sollte. Aber der Staat stellte kein Grundstück zur Verfügung. In der Corona-Krise brauchte es neue Pläne. Zuerst rettete Eva Buckman mit den Spendern der Region ihre afrikanischen Sänger-Kollegen im Alter zwischen 16 und 35 Jahren und deren Familien vor der Hungersnot, denn die Künstler verloren ihre Jobs – alle Chor-Konzerte wurden abgesagt. Dann entstand die neue Idee eines erweiterten Zentrums für Landwirtschaft, Handwerk und Kultur: "Bokamoso Home". Zufällig stand eine Farm mit 1,4 Hektar zum Verkauf. Buckman sammelte innerhalb weniger Wochen den Betrag von 80.000 Euro für den Kauf: "Das Geld haben rund zehn großzügige Menschen zur Verfügung gestellt."

Seit Mai wurde das Haupthaus renoviert und ausgebaut. Eine Sänger-Gruppe hat einen Schnellkurs für Landwirtschaft durchlaufen. Nun ist in Afrika der Winter vorbei, und es sollen die ersten Pflanzen gesetzt werden. Eine Schreinerei und eine Glaserei sollen ebenfalls entstehen, ein Band-Raum ist schon in Arbeit. Ein großer Veranstaltungsraum wird in Zukunft für Feste mit Catering vermietet werden. Buckman hat das Projekt schon persönlich besucht: "Wir haben den Kontakt zu den weißen Nachbarn gesucht, eine gute Nachbarschaft ist uns wichtig."

Chorleiter Thabang Mokoena, Vater von vier Kindern hat die Verwaltung des neuen Projekts übernommen. Schon zuvor hatte er eine Ausbildung zum Projekt-Manager absolviert. Er sagt: "Ich bin so glücklich. Ich wünsche mir, dass meine Sänger hier Jobs bekommen."

Eigentlich kommt der afrikanische Chor alle zwei Jahre nach Deutschland und gestaltet Konzerte. Das ist im Moment nicht möglich, aber als Ersatz gibt es nun zumindest das Benefiz-Konzert. Zum Auftakt spielt das Blechbläserensemble der Musik- und Singschule unter Leitung von Sigrid Kaufmann. Dabei ist Thomas Kalb, der vor der Corona-Krise den afrikanischen Chor in Südafrika besuchte und begeistert war. Er wird mit der Jungen Kammerphilharmonie Rhein-Neckar ein Werk von Schostakowitsch dirigieren – genau dieser Komponist hatte die Südafrikaner fasziniert. Selbstverständlich sind die Buckhan-Chöre Mokole, Mokosheela und Mokoyaala dabei. Thabang Mokoena wird über das Projekt berichten. Schirmherr ist OB Eckart Würzner.

Info: Das Benefiz-Konzert findet am Sonntag, 19. September, um 11 Uhr in der Musik- und Singschule, Kirchstraße 2, statt.