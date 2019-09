"Und nun?" Die Baustelle an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Anlage / Sofienstraße macht momentan die Radfahrer ratlos. Auch Fußgänger kommen hier erst mal nicht weiter. Foto: Peter Dorn

Von Sophie Krischa

Heidelberg. Die Baustelle an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Anlage / Sofienstraße überfordert alle Beteiligten: Autofahrer hupen genervt, Fahrräder bremsen mit quietschenden Reifen vor einer Absperrung, die ihren Weg blockiert. Fehlende Beschilderung, ausgeschaltete Ampeln und scheinbar wahllos am Straßenrand abgestellte Bauzäune sorgen für allgemeine Verwirrung. "Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier über die Straße kommen soll. Hier ist ja gar nichts angeschrieben oder gekennzeichnet!", ärgert sich Christiane Wolf auf ihrem Fahrrad. Sie wollte von der Sofienstraße über die Ebert-Anlage in Richtung Weststadt.

Während der Bauarbeiten wird der Radverkehr in Süd-Nord-Richtung, also von der Gaisbergstraße zum Bismarckplatz, vor der Kreuzung auf die Fahrbahn geführt. Klingt soweit recht unkompliziert. Die Realität sieht jedoch ganz anders aus.

Auch die beiden Schülerinnen Almine Bauer und Lotta Goepfert stehen sichtlich planlos am Straßenrand: "Wir sind zwar oft hier mit dem Rad unterwegs, wissen aber immer noch nicht, wie wir sicher auf die andere Straßenseite kommen sollen. Das ist alles total chaotisch und unübersichtlich!"

Seit Mitte Juli baut die Stadt Heidelberg bereits die neue Radachse am Adenauerplatz. Und zunächst waren die Autofahrer mit der sich ständig veränderten Wegeführung überfordert. Nun sind Fußgänger und Radfahrer dran. Dass niemand im Moment weiß, wie man fahren soll, ist nicht nur nervig, sondern auch gefährlich: "Vor ein paar Tagen wurde ich hier von einem anderen Radfahrer auf meinem Fahrrad umgefahren. Ich hatte danach eine Platzwunde am Kopf, und es hätte noch schlimmer ausgehen können. Wie soll man hier seine Kinder und Enkel guten Gewissens alleine über die Straße gehen lassen?", meint eine Seniorin.

Nicht nur die Verkehrsteilnehmer leiden, auch die umliegenden Läden müssen ordentlich einstecken: "Der ganze Schmutz und Staub von der Baustelle ist noch das kleinste Übel. Die Leute meiden diese Ecke, weil sie wissen, dass es ständig Staus gibt und es kompliziert ist, durchzukommen. Wir machen enorme Verluste!", erzählt Ludmilla Rudik, Verkäuferin im Kleiderladen "Donna von Beck".

Und das Schlimmste: Das kann noch zweieinhalb Monate so gehen, wenn die Baustelle Ende November fertig ist. Der Stadt ist die Problematik bekannt, sie empfiehlt bis dahin dem Radverkehr, von der Gaisbergstraße zum Bismarckplatz, auf die Autospur zu wechseln und dann wie die Autos bei Grün die Ebert-Anlage zu kreuzen. Für den Radverkehr zur Weststadt ist in der Sofienstraße und der Plöck eine Umleitung über die Kleine Plöck und die Rohrbacher Straße ausgeschildert. Und die Fußgänger? Die sollen eine hufeisenförmige Umleitung (Sofienstraße/Deutsch-Amerikanisches Institut/Adenauerplatz/ Stadtgarten) nutzen. Also drei Ampeln und 30 Meter statt der gewohnten einen Ampel und zehn Metern. Das dürfen auch die Radfahrer tun - wenn sie denn schieben.