Von Steffen Blatt

Wer häufiger durch die Römerstraße in der Heidelberger Südstadt fährt, dem ist es schon länger aufgefallen: Es tut sich einiges im ehemaligen US-Wohngebiet Mark Twain Village (MTV). Einige Gebäude wurden abgerissen, und jetzt wird neu gebaut. Vorgestern wurde mit einem Spatenstich der Startschuss für die Arbeiten im Gebiet nördlich der Rheinstraße gegeben. Dort wird ein neues Wohnquartier entstehen.

Das Vorhaben: MTV-Nord ist ein Teilprojekt der Nachnutzung der ehemaligen US-Flächen, die sich in der Südstadt zu beiden Seiten der Römerstraße erstrecken und zu denen auch die Campbell Barracks mit dem früheren US-Hauptquartier gehören. Nördlich der Rheinstraße sollen vor allem Wohnungen entstehen. Der Gemeinderat hat ein Konzept verabschiedet, nach dem 70 Prozent dieser Miet- oder Eigentumswohnungen "bezahlbar" sein müssen.

Der Investor: Verantwortlich für den Großteil der Wohnbebauung in dem gesamten, etwa 43 Hektar großen Areal in der Südstadt ist die "MTV Bauen & Wohnen GmbH", in der sich die städtische Wohnungsgesellschaft GGH, die Baugenossenschaften Familienheim und Neu-Heidelberg sowie die Heidelberger Volksbank und die Volksbank Kurpfalz zusammengeschlossen haben. Sie verpflichteten sich, das wohnungspolitische Konzept umzusetzen.

Die Einzelprojekte: MTV-Nord wird wie das gesamte Areal abschnittsweise entwickelt. Der allererste Neubau entsteht gerade westlich der Römerstraße, gegenüber der ehemaligen High School, die seit gut zwei Monaten von der beruflichen Julius-Springer-Schule genutzt wird. Dort baut die Familienheim eine Kita und 20 Mietwohnungen, Partner ist ein selbstverwaltetes Wohnprojekt.

Als nächstes beginnt noch in diesem Jahr der Bau eines Nahversorgungszentrums an der Ecke Römer- und Rheinstraße, wo auch der Spatenstich stattfand. Dort wird der Bio-Lebensmittelhändler "Tegut" eine Filiale eröffnen. Ergänzt wird der Supermarkt durch einen Bäcker mit Bewirtschaftung, ein Kiosk und eine Apotheke. In dem Gebäude wird auf zwei Etagen außerdem ein Seniorenpflegeheim entstehen, im dritten und vierten Stock gibt es Räume für Büros und Praxen. Im Untergeschoss wird eine Tiefgarage gebaut.

Auf dem restlichen Baufeld Richtung Norden werden neue Gebäude errichtet, die vier Bestandsbauten dort werden 2018 abgerissen. Sie entsprechen mit ihren Zuschnitten nicht der Nachfrage in Heidelberg und sind außerdem nicht barrierefrei. Auf der anderen Seite der Römerstraße bleiben die drei U-förmigen Komplexe stehen und werden jeweils durch einen neuen Riegel Richtung Straße geschlossen.

Der Zeitplan: "Jetzt geht es Schlag auf Schlag", sagte GGH-Geschäftsführer Peter Bresinski beim Spatenstich. Nach und nach werden nun Bauanträge eingereicht. Die letzten sollen 2019 bei der Stadt eingehen, dann sollen schon die ersten Bewohner in die fertigen Gebäude einziehen. Im Jahr 2021 soll MTV-Nord abgeschlossen sein. Weitere Wohnungen baut die Gesellschaft außerdem im Westen von MTV und im Süden an der Sickingenstraße.

Die Zahlen: In MTV-Nord werden rund 680 Wohnungen entstehen, das ist rund die Hälfte aller in MTV von der Gesellschaft geplanten Einheiten. Dazu kommen 93 Pflegeheimplätze und etwa 33 Gewerbeeinheiten. "MTV Bauen und Wohnen" investiert zirka 187 Millionen Euro.

Info: Weitere Informationen auch für interessierte Mieter und Käufer gibt es unter www.mtv-hd.de.