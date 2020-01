Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Verkehr ist in allen Heidelberg-Studien immer das Thema, das den Menschen in der Stadt am meisten unter den Nägeln brennt. Doch ausgerechnet dieses wichtige Aufgabengebiet wechselt ab Herbst von Jürgen Odszuck zu einem neuen Klimabürgermeister. Im RNZ-Interview verrät der Baudezernent, was er davon hält.

Herr Odszuck, freuen Sie sich, dass Sie bald das Thema Verkehr los sind?

Nein, ich habe dieses Thema gerne bearbeitet. Die Verzahnung zwischen den verkehrlichen Fragen und der Stadtplanung ist auch sehr eng – zumal wir ja gerade am Verkehrsentwicklungsplan arbeiten. Es gibt zwischen den Ämtern viel Abstimmungsbedarf. Zum Klimaschutz gibt es natürlich auch Anknüpfungspunkte, wobei sich diese vor allem auf den Emissions- und Umweltschutz beschränken. Ich bin trotzdem guter Dinge, dass das Verkehrsmanagement und die Stadtplanung auch in Zukunft gut zusammenarbeiten, und dass es inhaltlich keine Brüche gibt.

Haben Sie versucht, sich gegen diesen neuen Dezernatszuschnitt zu wehren?

Es hat einige Gespräche gegeben. Ich habe mich intensiv mit dem Oberbürgermeister darüber unterhalten, aber natürlich auch mit der Grünen-Fraktion. Es war klar, dass ein neuer Bürgermeister gefordert werden würde, und dass dieser sich gerade den umweltrelevanten Themen widmen sollte – und da sind wir natürlich schnell wieder beim Verkehr. Das politische Kräfteverhältnis sollte sich in der Dezernatsverteilung widerspiegeln. Das kann ich akzeptieren.

Macht das so einen großen Unterschied, wenn der Verkehr und die Stadtplanung oder das Tiefbauamt künftig in unterschiedlichen Dezernaten verortet sind?

Ich glaube, es macht schon einen Unterschied. Ich habe alle 14 Tage meine Amtsleiterrunde, und dort besprechen wir regelmäßig tagesaktuelle Dinge. Da war der Verkehr in der Vergangenheit immer eines der dominanteren Themen. Wie soll ein neuer Straßenquerschnitt aussehen? Wie und wo trifft ein neuer Radweg auf einen Platz? Bei all diesen Fragen geht es um verkehrliche und stadtplanerische Aspekte. Gerade wenn es bei der Nutzung öffentlicher Fläche zu Konkurrenzen kommt, ist der engmaschige Austausch eine gute Sitte. Andererseits nehmen auch heute schon Ämter aus anderen Dezernaten an dieser Runde teil. Und so hoffe ich, dass auch der Leiter des Verkehrsmanagements, Alexander Thewalt, künftig dazustoßen darf.

Warum dauert beim Verkehr die Umsetzung von Projekten häufig so lang?

Es gibt Projekte, die sich zeitlich verzögern. Es gibt aber auch Projekte, die Zeit brauchen. Und das ist für den ungeduldigen Außenstehenden vielleicht nicht immer leicht nachvollziehbar. Wenn wir zum Beispiel im Rahmen des Sicherheitsaudits darüber sprechen, dass vor einem Zebrastreifen Poller gesetzt werden sollen, um dort das Parken zu verhindern, klingt das zunächst einmal sehr banal. Wenn man aber bedenkt, dass unser Sicherheitsauditor Jens Leven schon 3300 solcher Kleinmaßnahmen identifiziert hat, dann mag man schon verstehen, dass die Umsetzung des einen Pollers, den man sich gerade vor der eigenen Haustüre wünscht, vielleicht ein wenig länger dauert. Zudem sind, um einen Poller zu setzen, nicht nur verkehrsrechtliche, sondern auch technische Fragen zu klären. So können wir zum Beispiel keinen Poller auf eine Telefonleitung setzen.

Wie zufrieden sind Sie mit der Umsetzung größerer Bauvorhaben?

Da muss sich die Stadt Heidelberg gar nicht verstecken. Der Verkehrsminister Winfried Hermann hat bei der Einweihung der Haltestelle Hauptbahnhof-Nord gesagt, dass er nie gedacht hätte, dass wir dieses Projekt oder auch den Neubau der Straßenbahnlinien in die Bahnstadt innerhalb so kurzer Zeit umsetzen können. Neue Straßenbahnlinien dauern in der Regel mindestens zehn Jahre. Wir haben es hier in drei bis vier Jahren geschafft. Sie sehen also, es gibt Dinge in Heidelberg, die laufen erstaunlich schnell. Vorausgesetzt, es gibt einen politischen Konsens. Wenn der Sachverhalt komplex ist und die politischen Gruppierungen sehr unterschiedliche Meinungen haben, dann kann aber im Gegenzug auch einmal eine Fünfte Neckarquerung 40 Jahre dauern oder vielleicht nie kommen.

Wenn wir schon bei den Großprojekten sind: Wann, schätzen Sie, wird eine Straßenbahn nach Patrick Henry Village fahren?

Die Routen, die förderfähig sind, betreffen alle – und sei es nur am Rand – auch Eppelheimer Stadtgebiet, weil wir nur von dort Patrick Henry Village in voller Länge von Nord nach Süd durchqueren können. Das heißt, in dieser Frage sind wir nicht alleine im Boot, sondern müssen auch die Nachbargemeinde und den Rhein-Neckar-Kreis einbinden. Wir sind der Meinung, und da stimme ich mit Eppelheims Bürgermeisterin Patricia Rebmann überein, dass in solch einem Straßenbahnprojekt große Chancen stecken, dass man aber auch erst einmal sorgfältig das politische Feld bestellen muss. Die Entscheidung, welche Trassenvariante wir bauen, ist ganz zentral für die Frage, wie schnell das umgesetzt werden kann. Wenn viele Grundstücke betroffen sind, die wir erwerben müssen, wird das wahrscheinlich zehn Jahre oder mehr dauern. Wenn das nicht der Fall ist, könnte die Bahn rollen, sobald das Ankunftszentrum verlagert wurde.

Es gibt viele Klima-Projekte: Radschnellwege, Pendlerbuslinien und vieles mehr. Eigentlich müsste das Amt für Verkehrsmanagement personell aufgestockt werden. Wie sieht es aus?

Das Amt hat in den vergangenen drei Jahren immer wieder zusätzliche Planstellen bekommen. Da stellt sich dann aber auch immer gleich die Frage, ob man auch geeignete Bewerber findet. Und dann kommt es auch immer wieder vor, dass einem die Leute davonlaufen. Die Konkurrenz ist nämlich groß, Verkehrsplanungsingenieure sind derzeit unglaublich gefragt. Trotzdem müssen wir immer weiter Personal aufstocken – auch bei der Signaltechnik haben wir dringenden Bedarf. Gut aufgestellt sind wir inzwischen bei der Verkehrsüberwachung. In dieser Abteilung gibt es jetzt mehr als 30 Mitarbeiter.

Gibt es weitere Sorgenkinder?

Ich würde nicht von einem Sorgenkind sprechen. Sicherlich steht aber das ganze Amt für Verkehrsmanagement aufgrund einer hohen öffentlichen Aufmerksamkeit besonders unter Druck. In meinem Dezernat dreht sich der Großteil der Anfragen aus Gemeinderat und Bürgerschaft um das Thema Verkehr.

Haben Sie eine bestimmte Prioritätenliste, weil Sie ohnehin am Anschlag sind. Oder versuchen Sie, alles gleichmäßig abzuarbeiten?

Fußgänger und Radler haben bei uns derzeit die oberste Priorität. Die Fußgänger, weil wir gerade das Sicherheitsaudit durchführen. Wir sind im Übrigen bundesweit die einzige Großstadt, die sich in dieser Tiefe mit dem Thema befasst. Nicht, weil es in Heidelberg so schlecht darum bestellt wäre, sondern weil der Fußgängerverkehr in allen Großstädten auf ein neues Niveau gehoben werden sollte. Der Radverkehr ist bundesweit unglaublich en vogue. Und in Heidelberg ganz besonders. 33 Prozent der innerstädtischen Wege werden hier mit dem Rad zurückgelegt.

Ganz neu sind die E-Scooter dazugekommen. Ist dieses Verkehrsmittel immer noch auf dem Vormarsch?

Ich glaube, auch den Elektrorollern sollte man eine Chance geben. Wenn etwas neu auf den Markt kommt, wird das erst einmal gehypt und jeder will es ausprobieren, findet es erst einmal witzig. Dann gibt es vielleicht auch mal ein Wellental. Irgendwann wird aber auch dieses Verkehrsmittel zur Gewohnheit werden, weil es praktisch ist, um kurze Strecken zurückzulegen. Daher sage ich, gebt den Elektrorollern drei bis fünf Jahre Zeit, dann werden wir sehen, ob sich das als tragfähiges Verkehrsmittel durchsetzt.

Der Masterplan Neuenheimer Feld geht in die heiße Phase. Welcher Entwurf gefällt Ihnen aus verkehrlicher Sicht am besten?

Die Konzepte haben ganz unterschiedliche Vor- und Nachteile, ich würde zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen: dieses eine soll es sein. Alle Planungsteams sagen, dass wir eine Ost-West-Anbindung über den Neckar brauchen werden. Jetzt ist nur noch die Frage: Wie soll die aussehen? Wird das eine Seilbahn sein oder eine Brücke? Im zweiten Fall ist inzwischen klar, dass eine Brücke für Fußgänger, Radler und den Nahverkehr ausreichen kann. Ein großer Nachteil der Seilbahn wäre, dass sie keine Möglichkeit für Radler und Fußgänger bietet.

Eine Seilbahn wäre für Sie also auch denkbar?

Die Seilbahn genießt ein hohes Maß an Sympathie, sowohl bei den Institutionen als auch bei der Bürgerschaft. Sie ist eine ungewöhnliche Idee und auch noch nicht argumentativ verschlissen. Wir wollen ihr eine Chance einräumen. Die Seilbahn wäre sicherlich leistungsfähig. Die Anbindung an das Nahverkehrsnetz und der Bau der Stationen im obersten Geschoss innerhalb von Gebäuden wären aber Herausforderungen.

Was erhoffen Sie sich vom Verkehrsentwicklungsplan?

Der Verkehr in einer Stadt ist wie ein System von Arterien und Venen in einem Organismus. Wenn wir Verkehrsströme lenken, bestimmen wir, wie sich das Leben verteilt, an welchen Stellen sich viele oder wenige Menschen aufhalten. Wir entscheiden darüber, wo es laut und ruhig ist. Kurzum: Die Verkehrsplanung ist eines der zentralen Themen der Stadtentwicklung. Und wenn wir uns jetzt auf den Weg machen, den Verkehrsentwicklungsplan aufzusetzen, geht das weit über die technische Abwicklung des Verkehrs hinaus. Welche Zonen werden belebt, welche Plätze beruhigt? All diese Fragen haben zum Beispiel auch Auswirkungen auf den Einzelhandel, die Dienstleistungen und die Lebensqualität in einem Stadtteil. Diese zentralen Fragen zu diskutieren und zu entwickeln auf einer breiten politischen Ebene, ist ein Prozess, auf den ich mich außerordentlich freue. Und auch wenn er dann in wesentlichen Teilen nicht mehr in meinem Dezernat läuft, werde ich mich gerne auch in Zukunft einbringen.