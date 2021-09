CDU-Grande Bernhard Vogel (links) schaut zu, wie Karl A. Lamers letzte Hand an die von ihm am „Kanzlerblick“ gestiftete Bank anlegt. Foto: Alex

Von Steffen Blatt

Heidelberg. Oberhalb von Stift Neuburg liegt der "Kanzlerblick". Der Aussichtspunkt bekam diesen Namen, nachdem Helmut Kohl bei einer Wanderung im Jahr 1992 dort Rast machte (siehe Hintergrund links). Bei einem kleinen Fest wurde am Sonntag eine Gedenktafel enthüllt, die vom CDU-Ortsverein Ziegelhausen-Peterstal gespendet wurde. Ebenfalls eingeweiht wurde eine neue Sitzbank, die der scheidende CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers gestiftet hat. Prominenter Gast war Bernhard Vogel, ehemaliger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen.

Es ist kurz nach 14 Uhr, als der CDU-Grande aus dem Auto steigt und sofort die Aufmerksamkeit der rund 70 Gäste auf sich zieht. Vogel schüttelt Hände, steht für Selfies bereit und schreibt sich Namen für seine Begrüßungsrede auf. Für jeden hat er ein nettes Wort. Er kannte Helmut Kohl schon seit den 1950ern, als beide an der Uni Heidelberg Mitarbeiter bei Dolf Sternberger waren, dem Begründer der deutschen Politikwissenschaft. Daraus wurde eine langjährige Freundschaft, und so ist Vogel genau der Richtige, den Kanzler der Einheit am "Kanzlerblick" zu würdigen.

Die neue Gedenktafel am Kanzlerblick. Foto: Alex

Zum Gehen braucht der 88-Jährige einen Stock, zum Reden nur einen kleinen Zettel, ansonsten spricht er frei. Sein Alter merkt man ihm kein bisschen an, das Denken ist klar, die Erinnerung ungetrübt. Seine erste Begegnung mit Kohl etwa erzählt er fast wörtlich so, wie er sie schon in einem Interview 2012 berichtete. Mitte der 1950er stand er mit Studienkollegen am Bunsen-Denkmal in der Hauptstraße, als ein großgewachsener, schlanker junger Mann auf einem grünen Lambretta-Motorroller mit einem Sozius auf dem Rücksitz vorbeifuhr. Ein Kommilitone sagte: "Das ist der Helmut Kohl, kennen Sie den? Der wird mal Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz!"

"Helmut Kohl hat sich zeitlebens gerne an seine Studienzeit in Heidelberg erinnert, und darum ist es eine ganz großartige Initiative, hier an die Begebenheit von 1992 zu erinnern", sagt Vogel. Und natürlich würdigt er den Freund als einen der "größten Staatsmänner des 20. Jahrhunderts".

Hintergrund > Die Geschichte vom "Kanzlerblick": Es war im Jahr 1992, als die Ziegelhäuser Josef Weber und Sixtus Stadler oberhalb von Stift Neuburg standen und sich wie so oft über Gott und die Welt unterhielten. Da kam eine Wandergruppe vorbei, und einer der Wanderer sagte gut hörbar: "Wäret ihr so [+] Lesen Sie mehr > Die Geschichte vom "Kanzlerblick": Es war im Jahr 1992, als die Ziegelhäuser Josef Weber und Sixtus Stadler oberhalb von Stift Neuburg standen und sich wie so oft über Gott und die Welt unterhielten. Da kam eine Wandergruppe vorbei, und einer der Wanderer sagte gut hörbar: "Wäret ihr so groß wie ich, könntet ihr über die Hecken bis in die Pfalz gugge." Stadler sagte zu Weber: "Der hot a Stimm wie da Kohl" – die Stimme antwortete: "Ich bin der Kohl." Stadlers Sohn Bernhard konnte daraufhin den CDU-Ortsverein dafür gewinnen, die Stelle von Hecken zu befreien, Tische und Bänke aufzustellen und drei Bäume zu pflanzen. Als alles fertig war, wurde der Platz dem Verkehrsverein Ziegelhausen übergeben. Danach dauerte es nicht lange, bis der Ort mit der traumhaften Aussicht "Kanzlerblick" genannt wurde. Die nun übergebene neue Sitzbank wurde von Karl A. Lamers gestiftet, der nach 27 Jahren als CDU-Bundestagsabgeordneter bei der Wahl am 26. September nicht mehr antritt. Er will allen zwölf Kommunen seines Wahlkreises Heidelberg-Weinheim solche Bänke spenden.

Vogel begrüßt Eckhard Seeber, der über 40 Jahre lang Kohls Chauffeur war und verrät jovial den zweiten Grund seines Kommens: "Wenn der Lamers einen um etwas bittet, erfüllt man es am besten sofort – am Ende muss man ohnehin nachgeben." Denn natürlich hatte der bestens vernetzte Abgeordnete Vogels Besuch eingefädelt.

Vogel lebte 16 Jahre in Heidelberg, wo er nicht nur studierte und promovierte, sondern auch seine ersten Schritte in der Politik machte. Alois Link war es, der den jungen Vogel Anfang der 1960er-Jahre animierte, für den Gemeinderat zu kandidieren. Als Nachrücker zog er 1963 für zwei Jahre ins Stadtparlament ein – eine Erfahrung, die ihn nachhaltig prägte: "Ich bin dankbar, dass ich im Gemeinderat beginnen durfte. Denn in keinem Landtag oder Bundestag haben sie die Themen so direkt vor Augen wie dort. Da geht es dann nicht um ‚die Kindergärten‘ allgemein, sondern um den Kindergarten im Pfaffengrund."

Von Heidelberg aus nahm Vogel den Weg in die große Politik: Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Neustadt an der Weinstraße/Speyer, Kultusminister in Rheinland-Pfalz und schließlich 1976 Kohls Nachfolger als Ministerpräsident. Nach internen Querelen 1988 der Rücktritt und 1992 das Comeback als Ministerpräsident in Thüringen für elf weitere Jahre. Regierungschef in zwei Bundesländern – das hat außer Vogel niemand geschafft.

Doch der prominente Gast hat auch einen scharfen Blick auf Gegenwart und Zukunft. Der heutigen Politikergeneration ruft er zu: "Ihr habt keinen Grund, angesichts der Zustände zu verzagen oder zu resignieren. Geht mit Zukunftshoffnung und Mut daran, sie zu verändern." Mit Blick auf die kommende Bundestagswahl wünscht er sich: "Sorgen sie dafür, dass sich der 26. September im Ergebnis sehen lassen kann." Denn der CDU-Mann weiß: "Der Wahlkreis ist gut gepflegt, aber nicht todsicher."