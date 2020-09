Das neue Qube-Hotel an der Ecke Grüne Meile/Da-Vinci-Straße in der Bahnstadt hat 84 Zimmer. Fotos: Philipp Rothe

"Grob fünf Jahre", schätzt Inhaber Johannes Arndt, hätten er und sein Team geplant, bis das neue Qube-Hotel in der Bahnstadt fertig war. Es waren Jahre des Booms, in denen die Übernachtungszahlen in Heidelberg stetig gestiegen sind. Nun eröffnete das Haus im GGH-Projekt "Meilenstein" in der Bahnstadt mit seinen 84 Zimmern und 175 Schlafmöglichkeiten. Mitten in der Corona-Pandemie, in der die ganze Branche unter massiven Umsatzeinbrüchen leidet und das Crowne Plaza in der Weststadt sogar schließen musste. Und in einer Zeit, in der die Gustav Zech Stiftung am Europlatz, also in direkter Nachbarschaft, das größte Hotel in der Stadt baut – mit künftig 310 Zimmern. Doch damit nicht genug: Auf der gegenüberliegenden Seite der Bahngleise hat die GBI Unternehmensgruppe gerade die Baugenehmigung für ein weiteres großes Hotel mit 162 Studios und Apartments erhalten.

Die meisten großen Konzerne haben ihre Geschäftsreisen bis Ende des Jahres abgesagt, der Weihnachtsmarkt steht auf der Kippe. Der Kuchen, um die sich die Beherbergungsbetriebe in Heidelberg streiten, ist also deutlich kleiner geworden. Trotzdem reizt Arndt die Aufgabe, das "wohl erste Passivhaus-Hotel in Deutschland" zu betreiben – und sein zweites Vier-Sterne-Boutique-Haus in Heidelberg. Das erste Qube in der Bergheimer Straße hat Arndt vor elf Jahren in der Bergheimer Straße eröffnet.

Die Übernachtungszahlen in Heidelberg sind nach den Zahlen des Statistischen Landesamtes und von "Heidelberg Marketing" in den Jahren 2015 bis 2019 stetig gestiegen – von 1,4 auf 1,6 Millionen. Damit liegt die Steigerungsrate bei knapp 19 Prozent. Die Bettenkapazität hat sich in diesen Jahren ebenfalls nach oben entwickelt. Gab es in den Heidelberger Hotels vor fünf Jahren noch 7171 Plätze, waren es Ende 2019 bereits 8705 – ein Anstieg um rund 21 Prozent. Auf die Bettenauslastung hat diese enorme Steigerungsrate kaum Auswirkungen. Sie sank mit kleinen Schwankungen im Jahresdurchschnitt von 55,6 auf 53,9 Prozent. Im Rekordjahr 2018 lag sie sogar bei 55,8 Prozent. Zu erwähnen ist, dass Heidelberg in diesen Jahren stets eine überdurchschnittliche Bettenauslastung hatte. In Baden-Württemberg lag sie immer auf Platz eins oder zwei hinter Freiburg. Es sei außerdem gut zu erkennen, dass sich die Bettenkapazität prozentual im gleichen Rahmen gesteigert hat wie die Übernachtungszahlen, so "Heidelberg Marketing". hob

Die Situation damals sei der heutigen gar nicht so unähnlich gewesen, berichtet Arndt: "Es war der Höhepunkt der Finanzkrise." Zusammen mit seinem General Manager Vasco Krummenerl ist er zuversichtlich, dass sich auch die neue Krise meistern lässt. In ihrer Restaurant-Bar, die auch externen Gästen offensteht, und in der sich Einheimische mit Touristen und Geschäftsreisenden mischen sollen, schwärmen die beiden von ihrem grünen Innenhof und der Terrasse sowie der außergewöhnlichen Architektur des "Meilensteins", in dem jedes Gebäude ein bisschen anders aussieht als das andere. So sind die Stockwerke unterschiedlich hoch, die Fassaden leicht versetzt und unterschiedlich gestaltet. Daher hebe sich das Ensemble ab von der sonst so häufig zu beobachtenden einheitlichen Bebauung der Bahnstadt.

Krummenerl verweist auf den eigenen schönen Konferenzbereich, der größte Tagungsraum umfasse 130 Quadratmeter. Zudem hofft er auf die neue Großsporthalle und das Konferenzzentrum, die nach der Corona-Krise viele zusätzliche Gäste nach Heidelberg und besonders in die Bahnstadt bringen sollen. Krummenerl und Arndt sind zuversichtlich, dass sie auch mit der schönen Dachterrasse, der guten Anbindung an den Hauptbahnhof und an die Autobahn, mit der Fertigkeit von Chefkoch Sascha Epphardt und dem geschmackvollen modernen Design der Zimmer und des Gastrobereichs mit viel Leder und Echtholz punkten können. Zumal die nächste Straßenbahnhaltestelle am Gadamerplatz ja auch nur ein paar Meter entfernt ist und die Gäste schnell ohne Auto in die Innenstadt kommen.

Trotz dieser Vorteile weiß Arndt um den Ernst der Lage. Im Qube Bergheim sanken die Übernachtungszahlen im April im Vergleich zum Vorjahr um 94 Prozent, aktuell liegt man bei etwa der Hälfte der Gäste. "Das tut weh", sagt er. Dank des Kurzarbeitergeldes habe er aber keinen seiner 50 Beschäftigten in Bergheim entlassen müssen. Mit der gleichen Mitarbeiterzahl plant er nun auch in der Bahnstadt.