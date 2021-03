OB Eckart Würzner (l.) packte beim Vor-Ort-Termin mit an – und beschüttete die frisch gepflanzten Silberlinden an der Grünen Meile mit Erde. Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (r.) assistierte. Foto: kaz

Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Oberbürgermeister Eckart Würzner kann ganz schön zupacken, wenn er will. So leerte er bei einer Baumpflanzung in der Bahnstadt, assistiert von Raoul Schmidt-Lamontain, Bürgermeister für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität, mit der Schaufel eine große Schubkarre mit Erde, um einer frisch gepflanzten Silberlinde den nötigen Halt zu geben.

Entlang der Grünen Meile als Hauptverkehrsader des neuen Stadtteils sollen in doppelten Baumreihen insgesamt 112 Linden gepflanzt werden. Etwa zehn Stück schafft die beauftragte Gartenbaufirma am Tag.

Momentan ist vor Ort nur das Rasengleis grün. Silberlinden bilden ein dichtes Kronendach und vertragen Hitze relativ gut. Aber werden sie auch am Rande der Bahnstadt gedeihen? Als Leiter des Landschafts- und Forstamts ist Ernst Baader da zuversichtlich. Seinen Worten nach können die Setzlinge nämlich in "rund 16 Kubikmeter Substrat" wurzeln. Außerdem sorgten Bewässerungs- und Belüftungsrohre für ein gesundes Wachstum.

Vor der Pflanzung betonte der Oberbürgermeister nochmals, dass mit der Bahnstadt städtebaulich genau das passiere, was sich junge Familien wünschten. Für den Leiter der Geschäftsstelle Bahnstadt, Gerald Dietz, war die Pflanzaktion betreffs Grüne Meile vorerst der letzte Akt. Ende 2020 waren dort die Tiefbauarbeiten abgeschlossen worden.

In der Bahnstadt sollen dieses Jahr insgesamt 290 Bäume gepflanzt werden. Ab April auch auf der "Pfaffengrunder Terrasse". Dort sind 125 "Hochstämme" zu einer Rasenfläche geplant. Derweil ist die "Schwetzinger Terrasse" bereits mit 29 Bäumen bestückt und der Zollhofgarten mit 120. Die Zahl der Baumpflanzungen seit 2010 beziffert das städtische Presseamt auf genau 886 insgesamt.

Die Setzlinge der Silberlinden an der Grünen Meile müssen nun erst einmal grün werden und weiter wachsen. Immerhin sind sie schon zwischen drei und vier Meter hoch. Bis sie Schatten spenden können, wird es aber wohl noch ein Weilchen dauern. Vielleicht ist es im Mai so weit? Da schlagen ja bekanntlich die Bäume aus.