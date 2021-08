Heidelberg. (pol/rl) Nach einem Unfall gesperrt wurde die Bundesstraße B37 kurz vor der Theodor-Heuss-Brücke am Donnerstagabend.

Wie die Polizei mitteilte, wollte um 21.45 Uhr ein 21-jähriger Opel-Fahrer von der Schurmanstraße auf die B37 am Neckar einbiegen. Der Fahrer ignorierte offenbar das Stoppschild - die Ampel an der Einmündung war nicht in Betrieb - und übersah den Peugeot 208, der auf der B37 in Richtung Neckargemünd fuhr. Die 50-jährige Peugeot-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und ihr Wagen kollidierte mit dem abbiegenden Opel.

Bei dem Aufprall wurde die Peugeot-Fahrerin schwer verletzt und kam in eine Heidelberger Klinik. Der Opel-Fahrer und seine Beifahrerin kamen mit leichten Prellungen davon. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand rund 15.000 Euro Sachschaden.

Die B37 war für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Da das Verkehrsaufkommen gering war, kam es zu keinen größeren Verkehrsbeeinträchtigungen, teilte die Polizei mit.

Update: Freitag, 27. August 2021, 2.45 Uhr