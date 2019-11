Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Sie wollte kein Pandababy mehr sein. So fühlte sich Ece Temelkuran, türkische Roman-Autorin und linke Starkolumnistin, immer wieder auf Lesereisen. „Wie können wir Ihnen helfen?“, wurde sie gefragt, wenn sie über die Türkei unter Erdogan berichtete. Als sei sie ein Tier, das dringend einen Paten brauchte. Dabei könnte sie doch anderen helfen. Muss es sogar.

„Wir haben hinter uns, was bei euch gerade anfängt“, sagt sie Zuhörern in den USA, in Großbritannien und anderen westlichen Ländern. Mit ihrem jüngsten Buch („Wenn dein Land nicht mehr dein Land ist“), das sie am Montag im Interkulturellen Zentrum Heidelberg vorstellte, beschreibt sie, wie Populismus funktionier, und analysiert weltweit verbreitete Muster. „In dem Buch geht es nicht um die Türkei“, sagt sie. „Es geht um jedes Land, in dem Populismus auftritt.“

Im Gespräch mit IZ-Leiterin Jagoda Marinic´ stellte Temelkuran ihre „sieben Schritte in die Diktatur“ vor. Wie Populisten eine Bewegung gründen – ein loses Bündnis, der Zeit viel besser angepasst als altbackene Parteistrukturen, mit dem einen Ziel, die Gesellschaft in das „echte Volk“ und seine Gegner einzuteilen. Wie sie die Sprache brutalisieren, verkindlichen (am Wortschatz des US-Präsidenten mit „great“ und „tremendous“ abzulesen). Wie sich offen unmoralisches Verhalten breit macht. Wie sie bisherige politische Mechanismen auseinandernehmen – laut Temelkuran auch eine Folge der Kluft zwischen den Kommunikationsmitteln dieses Jahrhunderts und den Institutionen des vorigen: Wir können per Smartphone Topmodels und Superstars „wählen“, aber keine Politiker. Und umgekehrt ist noch keine Demokratie der Welt in der Lage, die Technik-Giganten wie Facebook einzuhegen. Die US-Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez stellt Mark Zuckerberg im Parlament als prinzipienlosen Geschäftemacher bloß – Temelkuran ballt demonstrativ die „Becker-Faust“ und schiebt hinterher: „Aber die Folge davon? Nichts!“

Zuletzt formen sich Populisten ihre Bürger nach eigenen Vorstellungen – angefangen bei einem unterwürfigen Frauenbild. Der Humor der Opposition, einst eine scharfe Waffe im Widerstand, verkümmert zur schalen Wiederholung, zum bloßen Sarkasmus ohne politische Folge. Und schließlich ist das Land ein gänzlich anderes geworden.

„Wann sind wir die Leute geworden, die weiter essen, während im Mittelmeer Kinder ertrinken?“, fragt Temelkuran. Der Verfall ist ein schleichender Prozess. Aber: „Die menschliche Würde explodiert, wenn man sie nur anfasst.“

Temelkuran hat mehrfach den Job verloren, weil sie Kritik äußerte, unbequeme Wahrheiten aussprach. Anwerbeversuchen der AKP hat sie widerstanden – und wurde dafür zur Unperson. Inzwischen lebt sie im Ausland. „Deine Heimat will dich nicht mehr. Das ist ein schreckliches, erschütterndes Gefühl.“

Im Buch lautet ihr Urteil: „Unser Versagen besteht nicht darin, nicht unser Möglichstes getan zu haben; der Fehler war, nicht zu wissen, dass wir es früher hätten tun müssen.“ Was zu tun ist, wo es noch nicht zu spät ist, davon wird ihr nächstes Buch handeln. Dabei setzt sie auch auf Deutschland, verrät sie in Heidelberg. Das Land Hannah Ahrendts und der Frankfurter Schule, das so gründlich aus der Geschichte gelernt hat und das so logisch an Dinge herangeht – das müsse doch ein Mittel gegen den den Populismus finden. Auch wenn, wie sie augenzwinkernd ergänzt, seine gerühmten Ingenieure sich zuletzt eher blamiert haben.