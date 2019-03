Von Denis Schnur

Heidelberg. Ein bisschen Glück gehört auch dazu. Lohnt es sich, zehn Euro für einen Geldbeutel auszugeben, in dem sich zwei Geschenkkarten für Galeria Kaufhof befinden? "Keiner weiß, was ob da Geld drauf ist - und wie viel", warnt Karl-Heinz Brunner. Der Gerichtsvollzieher hat die Rolle des Chefauktionators übernommen. Hunderte Gegenstände, die die Staatsanwaltschaft eingezogen hatte, sollen einen neuen Besitzer finden - und dabei Geld in die Staatskasse spülen.

Deshalb sind in dem Besprechungsraum im Justizgebäude die Tische voll mit Dingen, die als Diebesgut, Pfandgut oder Beweismittel eingezogen wurden. Sie wurden nicht ausgelöst, sind aber zu schade zum Entsorgen. "Die Geschichte hinter den Dingen wissen wir nicht, aber sie ist sicher spannend", macht Brunner Lust auf die Versteigerung.

Doch zunächst herrscht Flohmarkt-Atmosphäre: Weil viel zusammenkam, was nicht besonders wertvoll war, dürfen die Interessenten zunächst die Tische begutachten und sich Gegenstände rauspicken. Gebrauchte Mäntel gibt es für fünf Euro, Schuhe ab einem, Philips Kopfhörer für fünf und einen Dreierpack "Dusch das" für zwei. "Wir haben Spottpreise gemacht", verspricht Brunner: "Alles muss raus!" Schließlich kostet die Lagerung Geld; was bei der Auktion nicht verkauft wird, wird gespendet oder vernichtet.

Rund 20 Minuten dauert es, bis die "Wühltische" zum Großteil abgegrast sind und die eigentliche Versteigerung beginnt. Jetzt greift Brunner zu den wertvolleren Gegenständen: Für zwei Packungen Männerparfüm - Neupreis zusammen über 100 Euro - setzt er das Startgebot bei 20 Euro. Schnell bieten sich zwei der über 60 Besucher auf 36 Euro hoch. "Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten - verkauft!"

Und genauso geht es weiter. Ein Galaxy Tablet (Neupreis laut Internet: 200 Euro) geht für 70 Euro weg; ein Damenmantel der Marke Naketano (Neupreis: 159,99 Euro) für 31 Euro. Eine Winterjacke (Neupreis über 700 Euro) will Brunner nicht unter 200 Euro abgeben. Erst nachdem zwei junge Männer sie anprobiert haben, geht das Bieten los: 270 Euro zahlt einer von beiden am Ende.

Im Publikum finden sich neben Mitarbeitern aus dem Justizgebäude vor allem Menschen, die offenbar regelmäßig zu Versteigerungen gehen. Sie haben große Taschen dabei, können abschätzen, ob sie für scheinbar nutzlosen Krempel noch Geld bekommen. Das ist wichtig, wenn Brunner ganze Stapel verkauft: Was auf den Wühltischen übrig geblieben ist, wird zusammen abgegeben: Mehrere Kopfhörer, Schuhe, zwei Rucksäcke und eine Menge Duschgel gehen für 24 Euro weg. Ein älterer Herr packt alles in einen Karton.

Der Mann heißt Wolfgang und wirkt gut vorbereitet. Immer wieder bietet er mit, erhält oft den Zuschlag - zum Abschluss ersteigert er ein Damenrad für 30 Euro. "Insgesamt habe ich nur 150 Euro ausgegeben", erklärt der gebürtige Heidelberger im Anschluss der RNZ. Trotzdem nimmt er kistenweise Zeug mit. "Ich habe eine große Familie. Da darf sich jeder was raussuchen. Der Rest geht auf den Flohmarkt." Beim Fahrrad sei es wohl sinnvoll, die Einzelteile zu verkaufen. Aber Wolfgang relativiert gleich: "Ich will damit keinen Gewinn machen. Mir geht es um den Spaß."

So sieht es auch Thomas - der junge Mann, der sich die Winterjacke für 270 Euro gesichert hat. "Das ist ein Hobby. Ich mache das nur aus Spaß", erklärt er der RNZ. Ob er seine ersteigerten Gegenstände weiterverkauft? "Nein, dafür habe ich keine Zeit." Er war es auch, der sich am Anfang traute, zehn Euro für den Geldbeutel mit den beiden Kaufhofkarten auszugeben. Damit hatte er jedoch kein Glück: "Da war leider gar nichts drauf", teilt er später der RNZ mit.

Besser läuft es an diesem Mittag für die Staatskasse: 1300 Euro bringt die Auktion ein. "Da kann man nichts sagen. Ich bin zufrieden", zieht Brunner Bilanz.