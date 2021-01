Heidelberg. (RNZ) Im Januar 2021 sammelt ausschließlich die Müllabfuhr der Stadt die Weihnachtsbäume in den Stadtteilen ein. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage können – wie sonst in einigen Stadtteilen üblich – nicht örtliche Jugendvereine und die Jugendabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr die Bäume abholen. Denn nach der aktuellen Corona-Verordnung sind alle Aktivitäten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit nicht erlaubt. Deshalb sammelt nun auch in Kirchheim, Pfaffengrund, Schlierbach, Wieblingen und Ziegelhausen die städtische Müllabfuhr die Bäume ein. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die Christbäume bis zum Abholtermin auf dem eigenen Grundstück zwischenzulagern. Start der städtischen Sammelaktion ist am kommenden Donnerstag, 7. Januar.

Die Bäume müssen am Entsorgungstag bis 6 Uhr am Straßenrand öffentlicher Straßen bereitstehen, die für Abholfahrzeuge befahrbar sind. Weil die Christbäume gehäckselt und kompostiert werden, können nur solche Bäume mitgenommen werden, die völlig frei von Weihnachtsschmuck sind. Vor allem Lametta muss restlos entfernt sein. Die Straßensammlung findet nur zu den folgenden Terminen statt:

> Altstadt: Dienstag, 12. Januar

> Bahnstadt: Freitag, 8. Januar. Die Bäume müssen zur Promenade an den Langen Anger gelegt werden.

> Bergheim (einschließlich Ochsenkopf): Donnerstag, 7. Januar

> Boxberg, Emmertsgrund: Samstag, 9. Januar

> Handschuhsheim: Mittwoch, 13. Januar

> Kirchheim: Montag, 18. Januar

> Neuenheim: Donnerstag, 14. Januar

> Pfaffengrund: Mittwoch, 20. Januar > Rohrbach (einschließlich den Straßen im Höllenstein): Freitag, 15. Januar

> Schlierbach: Freitag, 22. Januar

> Südstadt: Freitag, 15. Januar

> Weststadt: Montag, 11. Januar

> Wieblingen: Dienstag, 19. Januar

> Ziegelhausen: Donnerstag, 21. Januar

Ausgediente Weihnachtsbäume können ab dem 4. Januar auch auf dem Wertstoffhof der AVR Gewerbe-Service GmbH in Rohrbach abgegeben werden. Die AVR nimmt Bäume bis zu einer Größe von drei Metern montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr in der Hatschekstraße 15 an. Das Unternehmen teilt mit, dass vor Ort die Vorgaben des betriebseigenen Hygienekonzeptes zu beachten sind. Es kann immer nur ein Fahrzeug auf den Wertstoffhof fahren, für weitere Fahrzeuge ist ein entsprechender Wartebereich auf der Straße direkt vor dem Einfahrtstor gekennzeichnet. Auf dem Gelände selbst sind die Abstandsregeln einzuhalten, das Tragen von Mundschutz ist Pflicht.

Die Entsorgung der Weihnachtsbäume auf dem Wertstoffhof kostet fünf Euro pro Exemplar. Um reibungslose und vor allem zügige Entsorgungsvorgänge zu gewährleisten, bitten die Mitarbeiter des AVR-Wertstoffhofes dringend darum, das Geld für die Entsorgung passend abgezählt in bar bereitzuhalten.